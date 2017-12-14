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Мурманская область. Арктика14.12.17 07:50

Делу - время

снп.Зареченск

14 декабря - 11.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

снп.Зареченск, ул. Кумская, 2.

с.Ковдозеро

14 декабря - 14.30

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ковдозеро, ул. Первомайская. Библиотека.

г.Мурманск

14 декабря - 12.00

Подведение итогов организации общественных работ и временного трудоустройства подростков и молодёжи Мурманской области в 2017 году. Лучшие коллективы организаций и предприятий Мурманской области будут награждены Благодарственными письмами губернатора Мурманской области, а непосредственные организаторы – Благодарственными письмами комитета по труду и занятости населения Мурманской области.

г.Мурманск, ул. Книповича, 48.  IV этаж, каб.422, конференц-зал.

14 декабря - 12.00

Заседание коллегии Министерства социального развития Мурманской области. В ходе заседания коллегии будут рассмотрены следующие вопросы:1. О ходе реализации положений Конвенции о правах инвалидов в части доступности объектов и услуг учреждений, подведомственных Министерству социального развития Мурманской области. 2. О результатах деятельности Министерства социального развития Мурманской области в рамках реализации Плана мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Мурманской области в 2017 году» и основных задачах на 2018 год. С докладами выступят министр социального развития Мурманской области Сергей Мякишев и начальник управления социальной защиты, опеки и попечительства Игорь Шипилов.

г.Мурманск, ул. Старостина, 103. Мурманский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

14 декабря - 12.00

Заседание координационного совета по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке граждан Российской Федерации в Мурманской области.

г.Мурманск, ул. Полярные Зори, 46а. IV этаж, конференц-зал.

14 декабря - 13.00

Тренинг-курс «Школа предпринимательства» по программам АО «Корпорация «МСП».

г.Мурманск, ул. Полярной правды, 8. Мурманская академия экономики и управления, ауд. 401.

14 декабря - 13.45

Губернатор Марина Ковтун проведет заседание Совета по туризму Мурманской области. Повестка заседания: 1. Об итогах деятельности министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области в сфере развития туризма в 2017 году и планах на 2018 год. Докладчик – Кузнецова Ольга Александровна, министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области. 2. Основные направления развития территориальных кластеров. 2.1. Туристский рекреационный кластер Мурманской области: итоги и перспективы развития. Докладчик – Попова Анна Федоровна, начальник отдела развития туризма Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области. 2.2. О проекте «Креативный город – территория развития» в рамках формирования Кластера Северного дизайна. Докладчик – Белевских Татьяна Васильевна, руководитель Арктического центра туристских практик и инициатив Мурманского Арктического государственного университета. 3. Награждение победителей ежегодного регионального конкурса «Лучшие в туриндустрии Мурманской области».

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. ГДЦ «Меридиан», IV этаж, большой зал № 1.

14 декабря - 15.00

В ГОБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи» в рамках реализации федерального партийного проекта «Здоровое будущее» пройдёт «День юного специалиста».  Перед школьниками по теме: «Почему я стал неврологом?» выступит заведующий неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения  Мурманской городской клинической больнице скорой медицинской помощи Дмитрий Березин.  Затем будет проведена небольшая экскурсия по больнице с посещением соответствующих отделений.

г.Мурманск, ул. Володарского, 18. ГОБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи».

14 декабря - 15.30

Стратегическая установочная сессия по созданию кластера северного дизайна.

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. ГДЦ «Меридиан», IV этаж, большой зал № 1.

15-16 декабря – 10.00-17.30

На базе центра «Лапландия» в соответствии с приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 6.12.2017 № 1891 состоится региональный отборочный этап третьей открытой Всероссийской Олимпиады по 3D технологиям. Олимпиада включает три номинации: 3D-моделирование с последующей печатью – инженерная сборка и настройка 3D-принтера с обязательным созданием цифровой объёмной модели, с последующим представлением её в распечатанном виде по заданным техническим характеристикам. Объёмное рисование – художественное творчество – создание объемных творческих работ при помощи 3D ручки. Объёмное рисование – техническое творчество – создание объёмных технических работ при помощи 3D ручки посредством решения математических и физических задач.

Победители регионального этапа Олимпиады в рамках квот будут награждены путевкой в МДЦ «Артек» и представят Мурманскую область на открытой Всероссийском Олимпиаде по 3D технологиям, которая состоится в апреле 2018 года.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».

19 декабря – 14.00

Состоится третий этап конкурса научно-инженерных проектов среди обучающихся детского технопарка «Кванториум-51». Он включает в себя инженерные состязания, на которых состоится защита проектов. Конкурс проводится с целью создания условий для реализации проектной деятельности обучающихся «Кванториум-51», а также формирует навыки изобретательства, конструирования, моделирования и внедрения разработанных проектов.

Участниками конкурса являются команды обучающихся «Кванториум-51» в возрасте от 10 до 17 лет.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».

 

 

Комментарии

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