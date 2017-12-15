снп.Нивский

15 декабря - 9.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

снп.Нивский, ул. Букина, 2.

г.Кировск

16 декабря – 11.00

Запланирована рабочая поездка губернатора Марины Ковтун в Кировск. В программе: 11.00 – открытие автотранспортной развязки на въезде в г.Кировск, в 13.00 – совещание по вопросу реализации укрупненного инвестиционного проекта «Создание туристско-рекреационного кластера «Хибины» и дальнейшего развития ТРК «Хибины». В мероприятиях планируется участие руководителя Федерального агентства по туризму Олега Сафонова.

г.Кировск, просп. Ленина, 11. Гостиница «Северная».

г.Мурманск

15-16 декабря – 10.00-17.30

На базе центра «Лапландия» в соответствии с приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 6.12.2017 № 1891 состоится региональный отборочный этап третьей открытой Всероссийской Олимпиады по 3D технологиям. Олимпиада включает три номинации: 3D-моделирование с последующей печатью – инженерная сборка и настройка 3D-принтера с обязательным созданием цифровой объёмной модели, с последующим представлением её в распечатанном виде по заданным техническим характеристикам. Объёмное рисование – художественное творчество – создание объемных творческих работ при помощи 3D ручки. Объёмное рисование – техническое творчество – создание объёмных технических работ при помощи 3D ручки посредством решения математических и физических задач.

Победители регионального этапа Олимпиады в рамках квот будут награждены путевкой в МДЦ «Артек» и представят Мурманскую область на открытой Всероссийском Олимпиаде по 3D технологиям, которая состоится в апреле 2018 года.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».

15 декабря - 11.00

В рамках реализации партийного проекта «Народный контроль» в Мурманской области продолжится мониторинг точек продажи пиротехнических изделий. В ходе мониторинга сторонники Партии, члены регионального Общественного совета по партийному проекту «Народный контроль» проверяют точки продажи пиротехники в различных муниципальных образованиях области. По результатам рейдов будут оформлены обходные листы объектов, осуществлена их фото-фиксация. Мониторинг продлится до 25.12.2017 г.

г.Мурманск, Кольский просп. 51/2.

15 декабря -13.00

Тренинг-курс «Школа предпринимательства» по программам АО «Корпорация «МСП».

г.Мурманск, ул. Полярной правды, 8, Мурманская академия экономики и управления, ауд. 401.

15 декабря - 14.00

Пресс-конференция губернатора Марины Ковтун, посвященная итогам работы регионального правительства в 2017 году и перспективам на 2018 год.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

15 декабря - 17.00

Форум СМИ Мурманской области.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, III этаж, голубая гостиная.

16 декабря - 12.00

На базе Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия» состоится третье мероприятие Фестиваля интеллектуальных игр на Кубок ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» «ЛаппиФест» - региональный турнир «Математическая регата». В турнире примут участие команды учащихся 7 классов образовательных организаций Мурманской области».

Свои знания в разных разделах математики будут проверять 20 команд из 20 образовательных организаций 8 муниципальных образований: г. Мурманск, г. Апатиты, г. Полярные Зори, ЗАТО п. Видяево, ЗАТО г. Северомаорск, ЗАТО Александровск, Кольский район, Ковдорский район.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».

19 декабря – 14.00

Состоится третий этап конкурса научно-инженерных проектов среди обучающихся детского технопарка «Кванториум-51». Он включает в себя инженерные состязания, на которых состоится защита проектов. Конкурс проводится с целью создания условий для реализации проектной деятельности обучающихся «Кванториум-51», а также формирует навыки изобретательства, конструирования, моделирования и внедрения разработанных проектов.

Участниками конкурса являются команды обучающихся «Кванториум-51» в возрасте от 10 до 17 лет.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».