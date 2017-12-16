г.Полярные Зори

16 декабря - 12.30

В Детской школе искусств пройдёт региональный мастер-класс для преподавателей детских школ искусств Мурманской области по декоративно-прикладному творчеству «Технология кубовой набойки». Организатор мероприятия – Мурманский колледж искусств. Преподаватель детской школы искусств города Полярный Зори Нина Сизова раскроет секреты древнего ремесла набойки тканей, поделится с преподавателями опытом работы с традиционными и современными инструментами и красителями, предложит слушателям выполнить работу в этой технике.

Технологию кубовой набойки можно использовать в детских школах искусств на уроках композиции для учащихся старших классов дополнительных общеобразовательных программ в области изобразительного искусства «Декоративно-прикладное творчество» и «Живопись».

г.Полярные Зори, ул.А. Пушкина, 18. Детская школа искусств.

г.Кировск

16 декабря – 11.00

Запланирована рабочая поездка губернатора Марины Ковтун в Кировск. В программе: 11.00 – открытие автотранспортной развязки на въезде в г.Кировск, в 13.00 – совещание по вопросу реализации укрупненного инвестиционного проекта «Создание туристско-рекреационного кластера «Хибины» и дальнейшего развития ТРК «Хибины». В мероприятиях планируется участие руководителя Федерального агентства по туризму Олега Сафонова.

г.Кировск, просп. Ленина, 11. Гостиница «Северная».

п.Зверосовхоз

18 декабря - 10.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

п.Зверосовхоз, ул. Зелёная, 1.

пгт.Кильдинстрой

18 декабря - 11.30

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

пгт.Кильдинстрой, ул. Советская, 2.

г.Мурманск

16 декабря – 10.00-17.30

На базе центра «Лапландия» в соответствии с приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 6.12.2017 № 1891 состоится региональный отборочный этап третьей открытой Всероссийской Олимпиады по 3D технологиям. Олимпиада включает три номинации: 3D-моделирование с последующей печатью – инженерная сборка и настройка 3D-принтера с обязательным созданием цифровой объёмной модели, с последующим представлением её в распечатанном виде по заданным техническим характеристикам. Объёмное рисование – художественное творчество – создание объемных творческих работ при помощи 3D ручки. Объёмное рисование – техническое творчество – создание объёмных технических работ при помощи 3D ручки посредством решения математических и физических задач.

Победители регионального этапа Олимпиады в рамках квот будут награждены путевкой в МДЦ «Артек» и представят Мурманскую область на открытой Всероссийском Олимпиаде по 3D технологиям, которая состоится в апреле 2018 года.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».

16 декабря - 12.00

На базе Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия» состоится третье мероприятие Фестиваля интеллектуальных игр на Кубок ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» «ЛаппиФест» - региональный турнир «Математическая регата». В турнире примут участие команды учащихся 7 классов образовательных организаций Мурманской области».

Свои знания в разных разделах математики будут проверять 20 команд из 20 образовательных организаций 8 муниципальных образований: г. Мурманск, г. Апатиты, г. Полярные Зори, ЗАТО п. Видяево, ЗАТО г. Северомаорск, ЗАТО Александровск, Кольский район, Ковдорский район.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».

18 декабря - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции. Специалисты проверят законность перепланировки.

г.Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, 43.

18 декабря - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции. Специалисты проверят соблюдение нормативного уровня обеспечения холодным водоснабжением.

г.Мурманск, ул.Маклакова, 26.

18 декабря - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции. Специалисты проверят соблюдение нормативного уровня обеспечения холодным водоснабжением и правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, Речной пр., 7; ул.Зелёеная, 47а; просп.Героев-североморцев, 43; ул.Хлобыстова, 29.

18 декабря – 9.00-12.30

Прокуратурой Первомайского административного округа города Мурманска будет проведена «горячая линия» по вопросам соблюдения трудового законодательства, защиты прав граждан на оплату труда.

На звонки и вопросы по телефону 52-98-30 ответит старший помощник прокурора округа Горбатюк Олег Николаевич.

18 декабря - 12.00

Торжественное открытие III Регионального чемпионата «Молодые профессионалы». Министерство образования и науки Мурманской области с 18 по 22 декабря проводит III Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). В этом году региональный чемпионат пройдёт по 17 компетенциям. В чемпионате примут участие 150 конкурсантов – победители отборочных соревнований, состоявшихся в октябре-ноябре на базе всех областных колледжей, и представители профессиональных образовательных организаций из Санкт-Петербурга, Челябинска и Ленинградской области. Оценивать работу участников будут 168 экспертов, в том числе 11 сертифицированных экспертов «WorldSkills» из Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Улан-Удэ, Московской области и Республики Крым.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр «Лапландия».

19 декабря – 14.00

Состоится третий этап конкурса научно-инженерных проектов среди обучающихся детского технопарка «Кванториум-51». Он включает в себя инженерные состязания, на которых состоится защита проектов. Конкурс проводится с целью создания условий для реализации проектной деятельности обучающихся «Кванториум-51», а также формирует навыки изобретательства, конструирования, моделирования и внедрения разработанных проектов.

Участниками конкурса являются команды обучающихся «Кванториум-51» в возрасте от 10 до 17 лет.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».