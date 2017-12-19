г.Апатиты

19 декабря - 8.30

Выездные проверки Госжилинспекции. В Апатитах специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома, нормативного уровня обеспечения отоплением.

г.Апатиты, ул. Московская, 10.

г.Мончегорск

19 декабря - 8.30

Выездные проверки Госжилинспекции. В Апатитах специалисты проверят соблюдение нормативного уровня обеспечения холодным и горячим водоснабжением многоквартирного дома.

г.Мончегорск, ул. Кондрикова, 6.

ЗАТО г.Североморск

19 декабря - 15.00

Заместитель губернатора совместно с первым заместителем министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Марией Бородиной проведет рабочую поездку по итогам мероприятий энергосервисного контракта, направленного на энергосбережение ресурсов при эксплуатации сетей уличного освещения в ЗАТО г.Североморск.

ЗАТО г.Североморск.

г.Мурманск

19 декабря – 14.00

Состоится третий этап конкурса научно-инженерных проектов среди обучающихся детского технопарка «Кванториум-51». Он включает в себя инженерные состязания, на которых состоится защита проектов. Конкурс проводится с целью создания условий для реализации проектной деятельности обучающихся «Кванториум-51», а также формирует навыки изобретательства, конструирования, моделирования и внедрения разработанных проектов.

Участниками конкурса являются команды обучающихся «Кванториум-51» в возрасте от 10 до 17 лет.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».

19 декабря - 15.00

Рабочая встреча представителей регионального министерства социального развития, областных общественных организаций инвалидов, уполномоченных по правам человека и по правам ребенка в Мурманской области. Участники встречи подведут итоги сотрудничества в сфере защиты прав граждан, имеющих инвалидность, в 2017 году.

г.Мурманск, ул. Полярные Зори, 46а, I этаж, каб. № 111.