с.Ловозере

20 декабря - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозере, ул. Пионерская, 6.

пгт.Печенга

20 декабря - 11.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району.

пгт.Печенга, Печенгское шоссе, 3.

г.Мурманск

20 декабря - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома. г.Мурманск, ул. Хлобыстова, 16/2.

20 декабря - 9.30

Заседание правления комитета по тарифному регулированию Мурманской области по установлению тарифов на электроэнергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей Мурманской области на 2018 год. На заседание приглашены представители УФАС России по Мурманской области, прокуратуры Мурманской области, НП «Совет рынка», другие заинтересованные лица.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 6, каб. 506.

20 декабря - 10.00

заместитель губернатора Григорий Стратий проведет заседание областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Повестка заседания: 1. О разработке и организации мероприятий по созданию условий для недопущения движения транспортных средств, перевозящих крупногабаритные тяжеловесные и опасные грузы, с нарушением требований нормативных правовых актов, регламентирующих данные перевозки. Докладчики: Дмитриев Александр Евгеньевич – врио заместителя начальника Северного МУГАДН; Аляпкин Андрей Валерианович – начальник отдела контроля качества по Мурманской области ФКУ Упрдор «Кола»; Козлов Виктор Михайлович начальник ГОКУ «Мурманскавтодор». 2. О подготовке автомобильных дорог общего пользования к работе в зимний период 2017-2018 годов. Докладчики: Аляпкин Андрей Валерианович – начальник отдела контроля качества по Мурманской области ФКУ Упрдор «Кола»; Козлов Виктор Михайлович начальник ГОКУ «Мурманскавтодор». 3. О контроле за качеством обучения в образовательных организациях Мурманской области, предоставляющих образовательные услуги по подготовке водителей транспортных средств различных категорий (подкатегорий). Докладчики: Ковшира Ирина Александровна – первый заместитель министра образования и науки Мурманской области. 4. О дорожно-транспортных происшествиях с участием пассажирского автомобильного транспорта, повлекших человеческие жертвы или причинение тяжкого вреда здоровью граждан, причинение средней тяжести вреда здоровью двух и более граждан. Докладчики: Нечаев Михаил Васильевич – заместитель начальника отдела надзора УГИБДД УМВД России по Мурманской области; Дмитриев Александр Евгеньевич – врио заместителя начальника Северного МУГАДН. 5. О плане работы областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на 2018 год.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, первый подъезд, II этаж, каб. № 21.

20 декабря - 10.00

Ежегодная научно-практическая конференция, посвященная Году экологии и Году особо охраняемых природных территорий. Экологическую научно-практическую конференцию, на которой будут подведены итоги Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий, проводит Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области. В ходе конференции состоится обсуждение вопросов развития системы обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба, охраны атмосферного воздуха, охраны и использования водных объектов, развития особо охраняемых природных территорий.

В мероприятии примут участие представители органов исполнительной власти и муниципальных образований Мурманской области, крупных промышленных предприятий, общественных и научных организаций.

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. Конгресс-отель «Меридиан», IV этаж, большой конференц-зал № 1.

20 декабря - 11.00

Губернатор Марина Ковтун проведёт заседание Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при правительстве Мурманской области. Повестка заседания: 1. Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов ежегодного областного конкурса «Предприниматель года» и регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года». 2. О приоритетном проекте «Формирование сервисной модели поддержки малого и среднего предпринимательства Мурманской области». Докладчик: Кузнецова Ольга Александровна – министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области. 3. О региональной программе обучения для бизнеса. Докладчики: Марышев Артём Сергеевич – директор Центра поддержки предпринимательства; Костенко Олег Николаевич – заместитель министра развития промышленности и предпринимательства Мурманской области.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.

20 декабря - 14.00

В рамках реализации партийных проектов «Старшее поколение» и «Историческая память» состоится экскурсия в Мурманский областной краеведческий музей для участников осенней сессии социального проекта «Сосед мудрого возраста». «Сосед мудрого возраста» - социально значимая акция в рамках партийного проекта «Старшее поколение», направленная на обучение людей пенсионного возраста основам компьютерной грамотности. Она реализуется в регионе уже в течение 5 лет. За это время курсы прошли сотни пожилых северян.15 декабря завершилась очередная (осенняя) сессия проекта. В областном центре обучение прошли 22 человека. Новогодний подарок для них – пригласительные билеты на открытие выставки из фондов музея.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей.

20 декабря - 15.00

Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин примет участие в торжественной церемонии награждения по итогам спортивного года. Награждение пройдет в следующих номинациях: «Лучший спортсмен», «Лучший тренер», «Лучший спортсмен по адаптивному спорту», «Лучший тренер по адаптивному спорту», «Лучший спортсмен-ветеран», «Лучшая спортивная команда», «Лучший спортивный журналист».

г.Мурманск, деловой центр «Арктика», II этаж, конференц зал «Азимут-1».

20 декабря - 17.00

Состоится открытие выставки творческих проектов «Бюджет для граждан» и церемония награждения победителей. На выставке гости музея увидят лучшие работы участников конкурса творческих проектов «Бюджет для граждан», который был организован при поддержке Министерства финансов Мурманской области. В 2017 году приём работ осуществлялся по двум номинациям: рисунок «Финансы в жизни моей семьи» и фоторабота «В объективе – финансы региона».

На конкурс поступило более 220 работ, большинство из которых – рисунки детей. Идеями для них стали различные направления расходования бюджетных средств, средств семейного бюджета и сюжеты, связанные со сферой финансов. Основной целью мероприятия является повышение финансовой грамотности населения, открытости бюджетного процесса в Мурманской области, интереса граждан к информации о бюджете.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, I этаж.

20 декабря - 17.00

Мурманская региональная общественная благотворительная организация многодетных семей и инвалидов «Радуга» в рамках ежегодной благотворительной акции «Подари ребёнку праздник» проводит мероприятие в кинокомплексе «Одиссея». Для юных северян покажут новый фильм «Санта и компания», дети пообщаются с Дедом Морозом и отправят через интернет свои фотографии Снегурочке, получат новогодние подарки.

г.Мурманск ул. Карла Маркса, 29. Кинокомплекс «Одиссея».

21 декабря - 10.00-13.00

Центр занятости населения города Мурманска проводит телефонную «горячую линию» по вопросам предоставления государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан. Данная услуга предназначена для тех, кто решил открыть собственное дело. Специалист службы занятости проинформирует о порядке предоставления государственной услуги, сроках исполнения и документах, необходимых для её предоставления. Результатом предоставления услуги является успешная защита бизнес-плана перед специальной комиссией, получение единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Телефон «горячей линии» (8152) 23-54-62.