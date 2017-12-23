с.Териберка

25 декабря - 12.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

с.Териберка, ул. Пионерская, 14.

25 декабря - 13.30

Специалисты проведут приём в Териберском Доме культуры.

с.Териберка, ул. Первая Пятилетка, 14. ДК.

г.Мурманск

24 декабря - 12.00

Новогодний праздник «Ёлки Эколят–Молодых защитников Природы» является мероприятием Всероссийской акции «Россия – ерритория Эколят –Молодых защитников Природы», которое способствует дальнейшему развитию экологического образования и экологической культуры, и, как следствие, сохранению природы региона, его растительного и животного мира.

В празднике будут принимать участие команды образовательных организаций Мурманской области.

Младшая возрастная группа «Эколята – дошколята» (5-6 лет) и старшая возрастная группа «Эколята» (7-10 лет). Планируется посещение 200 человек.

В программе: открытие праздника, конкурс визитных карточек; теоретический этап: конкурсы «Угадай, кто Я», «Узнай меня»; практический этап: конкурс экологического рисунка «Рисуем мыльными пузырями»; эстафета «Эколята-дошколята спасают лес»; теоретический этап: «ЭКОЛОТО»; практический этап: конкурс поделок «Перевоплощение шишки»; эстафета «Очистим планету».

г.Мурманск, просп.Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

25 декабря - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, ул. Папанина 24; ул. Буркова, 49; ул. Гагарина, 9/2; ул. Октябрьская, 26.

25 декабря - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение нормативного уровня обеспечения отоплением.

г.Мурманск, ул. Свердлова, 82.

25 декабря - 14.00

Интеллектуальная игра «Риск. История. Заполярье». Командная интеллектуально-развлекательная игра посвящена истории Заполярья и страны. Организатор – региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, I этаж, лекционный зал.

25 декабря - 14.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, пер. Арктический, 12; ул. Полухина, 14б; ул. Свердлова, 10/14, 10/2, 14/1.