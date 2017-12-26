Делу - время
с.Ловозеро
26 декабря - 9.00
Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.
с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.
п.Спутник
26 декабря - 11.00
Губернатор Марина Ковтун примет участие в торжественном открытии детского сада № 13.
п.Спутник, ул. Новая, 1, II этаж, музыкальный зал.
г.Кандалакша
26 декабря - 9.00
Выездные проверки Госжилинспекции в Кандалакше.Специалисты проверят соблюдение нормативного уровня обеспечения отоплением.
г.Кандалакша, ул. Восточная, 4; ул. Фрунзе, 9; ул. 50 лет Октября, 8.
г.Мурманск
26 декабря – 14.00
Начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации Олег Астахов представит новые банкноты Банка России номиналом 200 и 2000 рублей, введенные в обращение 12 октября 2017 года.
г.Мурманск, ул. Профсоюзов, 11. ЦБ РФ.