Делу - время
г.Ковдор
28 декабря - 17.30
Итоговый слёт отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ковдорского района. В составе команды «Волонтеров Победы» Ковдорского района – курсанты военно-патриотических клубов «Граница» и «Вулкан», волонтеры добровольческого движения «Импульс» и клуба «Вожатый», представители «Совета молодых специалистов» АО «Ковдорский ГОК», школьники и жители города с активной гражданской позицией.
г.Ковдор, пл. Ленина, 1. Администрация, актовый зал.
г.Кировск
28 декабря - 17.00
Презентация для представителей СМИ ледового городка «Гиперборея». В городке построены уникальные ледяные скульптуры и снежный лабиринт, установлены горки, крепости, трон с ведущей к нему колоннадой, карусель. Оформление ледяного городка отражает достопримечательности городов Мурманской области, а также тему горнолыжного спорта.
г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4а. Стадион «Горняк».
г.Мурманск
28 декабря - 9.00
Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят законность перепланировки.
г.Мурманск, просп. Ленина, 72 и 88а.