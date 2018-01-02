Мурманская область. Арктика02.01.18 07:50
Делу - время
г.Мурманск
12 января - 16.30
Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области информирует о том, что приказом rомитета утвержден календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Мурманской области на 2018 год. Комитетом планируется проведение встречи с представителями областных федераций по видам спорта для обсуждения вопросов сотрудничества и порядка организации совместной работы в 2018 году.
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