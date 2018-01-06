Мурманская область. Арктика06.01.18 08:30
Делу - время
г.Мурманск
12 января - 16.30
Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области информирует о том, что приказом комитета утверждён календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Мурманской области на 2018 год. Комитетом планируется проведение встречи с представителями областных федераций по видам спорта для обсуждения вопросов сотрудничества и порядка организации совместной работы в 2018 году.
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Последние комментарии
Sergey Kysil
04.01.18 13:16
А кому такое шоу необходимо? Путину, чтобы побольше избирателей собрать к урнам и КОИБам. А вокруг кучи кур один петух красуется.
Роман
04.01.18 10:13
Согласен, вороньё слетается к телу "дряхлеющего" царя зверей. Посмотрел список ЦИК - орлов там не увидел.
Gonshik
03.01.18 20:37
Россия - щедрая душа на кандидатов и сумасшедших!
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