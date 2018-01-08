Мурманская область. Арктика08.01.18 07:50
Делу - время
г.Мурманск
12 января - 16.30
Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области информирует о том, что приказом комитета утверждён календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Мурманской области на 2018 год. Комитетом планируется проведение встречи с представителями областных федераций по видам спорта для обсуждения вопросов сотрудничества и порядка организации совместной работы в 2018 году.
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Последние комментарии
Мариана
07.01.18 19:01
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Sergey Kysil
04.01.18 13:16
А кому такое шоу необходимо? Путину, чтобы побольше избирателей собрать к урнам и КОИБам. А вокруг кучи кур один петух красуется.
Комментарий к новости:Политическая шизофрения избирательной кампании 2018 года
Роман
04.01.18 10:13
Согласен, вороньё слетается к телу "дряхлеющего" царя зверей. Посмотрел список ЦИК - орлов там не увидел.
Комментарий к новости:Политическая шизофрения избирательной кампании 2018 года
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