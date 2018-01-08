г.Мурманск

12 января - 16.30

Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области информирует о том, что приказом комитета утверждён календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Мурманской области на 2018 год. Комитетом планируется проведение встречи с представителями областных федераций по видам спорта для обсуждения вопросов сотрудничества и порядка организации совместной работы в 2018 году.