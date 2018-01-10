с.Ловозеро

10 января -9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

г.Мурманск

10 января - 13.00

В рамках реализации партийного проекта «Народный контроль» состоится общественный рейд в объект торговли «Новоторжская ярмарка «За шубой». Цель мероприятия: мониторинг соблюдения прав потребителей в сфере продажи меховых товаров.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а. Ледовый Дворец спорта.

12 января - 16.30

Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области информирует о том, что приказом комитета утверждён календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Мурманской области на 2018 год. Комитетом планируется проведение встречи с представителями областных федераций по видам спорта для обсуждения вопросов сотрудничества и порядка организации совместной работы в 2018 году.