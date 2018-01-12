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Мурманская область. Арктика12.01.18 07:50

Делу - время

снп.Нивский

12 января - 9.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

снп.Нивский, ул. Букина, 2

г.Апатиты

13 января – 16.00

Начинается новый цикл лекций научно-познавательного лектория под эгидой главы города Апатиты. Лектор: Денисов Дмитрий Борисович, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории водных экосистем ИППЭС КНЦ РАН. Тема лекции: «Этюды об изменении климата в Мурманской области и Арктике в целом». Что происходило с климатом Мурманской области на протяжении последних 10 тысяч лет и что происходит сегодня? Как водоросли помогают узнать о климате прошлого? Есть ли остров тепла в Апатитах и чем нам это грозит? Об этом и многом другом расскажет Дмитрий Борисович Денисов.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Апатитский городской  Дворец культуры им. Егорова В.К., каб. 101.

20 января – 16.00

Работает научно-познавательного лектория под эгидой главы города Апатиты. Лектор: Разумова Ирина Алексеевна, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Центра гуманитарных проблем Баренц-региона КНЦ РАН. Тема лекции: «История и культура семей в свете новых исследований». С одной стороны, семья – самая архаическая и при этом самая устойчивая в истории общность. С другой стороны, формы и функции семьи столь многообразны, что у исследователей возникает всё больше проблем, особенно если они изучают семью не только у разных народов, но и в разных регионах. Обладают ли семьи горожан Мурманской области какими-то особенностями? Что означает понятие «культура семьи» с научной точки зрения? Наконец, надо ли и зачем поддерживать семейные традиции и сохранять семейную память? Ответы на эти вопросы не так просты, как кажется на первый взгляд.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Апатитский городской  Дворец культуры им. Егорова В.К., каб. 101.

г.Мурманск

12 января - 15.00

Заместитель губернатора проведёт заседание Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Мурманской области. В ходе заседания будут обсуждаться вопросы технологических нарушений в работе систем энергообеспечения в период выходных и нерабочих праздничных дней с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года.

г.Мурманск, просп.Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, малый зал заседаний.

12, 15 и 26 января - 15.00-17.00

Утверждён график приёма граждан главными врачами медицинских организаций Мурманской области в региональном Министерстве здравоохранения:

12 января - главный врач ГОБУЗ «Мурманская детская городская поликлиника № 4» Белозерова Светлана Чеславовна;

19 января - главный врач ГОАУЗ «Мурманская областная стоматологическая поликлиника» Толмачева Эмма Михайловна;

26 января - главный врач ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина» Будова Александра Павловна.

г.Мурманск, просп. Кольский,  1, каб 107.

12 января - 16.30

Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области информирует о том, что приказом комитета утверждён календарный план официальных физкультурных мероприятий и  спортивных мероприятий Мурманской области на 2018 год. Комитетом планируется проведение встречи с представителями областных федераций по видам спорта для обсуждения вопросов сотрудничества и порядка организации совместной работы в 2018 году.

Комментарии

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