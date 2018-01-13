г.Апатиты

13 января – 16.00

Начинается новый цикл лекций научно-познавательного лектория под эгидой главы города Апатиты. Лектор: Денисов Дмитрий Борисович, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории водных экосистем ИППЭС КНЦ РАН. Тема лекции: «Этюды об изменении климата в Мурманской области и Арктике в целом». Что происходило с климатом Мурманской области на протяжении последних 10 тысяч лет и что происходит сегодня? Как водоросли помогают узнать о климате прошлого? Есть ли остров тепла в Апатитах и чем нам это грозит? Об этом и многом другом расскажет Дмитрий Борисович Денисов.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К., каб. 101.

20 января – 16.00

Работает научно-познавательного лектория под эгидой главы города Апатиты. Лектор: Разумова Ирина Алексеевна, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Центра гуманитарных проблем Баренц-региона КНЦ РАН. Тема лекции: «История и культура семей в свете новых исследований». С одной стороны, семья – самая архаическая и при этом самая устойчивая в истории общность. С другой стороны, формы и функции семьи столь многообразны, что у исследователей возникает всё больше проблем, особенно если они изучают семью не только у разных народов, но и в разных регионах. Обладают ли семьи горожан Мурманской области какими-то особенностями? Что означает понятие «культура семьи» с научной точки зрения? Наконец, надо ли и зачем поддерживать семейные традиции и сохранять семейную память? Ответы на эти вопросы не так просты, как кажется на первый взгляд.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К., каб. 101.

с.Алакуртти

15 января - 11.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения в Алакуртти.

с.Алакуртти, ул. Содружества, 15.

ЗАТО г.Североморск

15 января – 11.30-13.00

Первый заместитель прокурора Мурманской области Сергей Фирсов в помещении прокуратуры города Североморска проведёт личный приём граждан по вопросам нарушения их прав и законных интересов. Приём будет осуществляться без предварительной записи.

ЗАТО г.Североморск, ул. Сафонова, 3.

г.Мурманск

15 января - 8.15

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение нормативного уровня обеспечения холодным водоснабжением.

г.Мурманск, ул. Буркова, 19.

15 января - 8.15

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение нормативного уровня обеспечения отоплением.

г.Мурманск, ул. Полухина, 14б.

15 января - 8.30

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по литературе. Участие в региональном этапе олимпиады по литературе примут 93 старшеклассника. В 8.30 состоится линейка, олимпиада начнётся в 9.00.

г.Мурманск, ул. Александра Невского, 86. Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота.

15 января - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение нормативного уровня обеспечения холодным водоснабжением.

г.Мурманск, ул. Павлова, 36.

15 и 26 января - 15.00-17.00

Утверждён график приёма граждан главными врачами медицинских организаций Мурманской области в региональном Министерстве здравоохранения:

19 января - главный врач ГОАУЗ «Мурманская областная стоматологическая поликлиника» Толмачева Эмма Михайловна;

26 января - главный врач ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина» Будова Александра Павловна.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб 107.