Делу - время
г.Апатиты
13 января – 16.00
Начинается новый цикл лекций научно-познавательного лектория под эгидой главы города Апатиты. Лектор: Денисов Дмитрий Борисович, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории водных экосистем ИППЭС КНЦ РАН. Тема лекции: «Этюды об изменении климата в Мурманской области и Арктике в целом». Что происходило с климатом Мурманской области на протяжении последних 10 тысяч лет и что происходит сегодня? Как водоросли помогают узнать о климате прошлого? Есть ли остров тепла в Апатитах и чем нам это грозит? Об этом и многом другом расскажет Дмитрий Борисович Денисов.
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К., каб. 101.
20 января – 16.00
Работает научно-познавательного лектория под эгидой главы города Апатиты. Лектор: Разумова Ирина Алексеевна, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Центра гуманитарных проблем Баренц-региона КНЦ РАН. Тема лекции: «История и культура семей в свете новых исследований». С одной стороны, семья – самая архаическая и при этом самая устойчивая в истории общность. С другой стороны, формы и функции семьи столь многообразны, что у исследователей возникает всё больше проблем, особенно если они изучают семью не только у разных народов, но и в разных регионах. Обладают ли семьи горожан Мурманской области какими-то особенностями? Что означает понятие «культура семьи» с научной точки зрения? Наконец, надо ли и зачем поддерживать семейные традиции и сохранять семейную память? Ответы на эти вопросы не так просты, как кажется на первый взгляд.
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К., каб. 101.
с.Алакуртти
15 января - 11.00
Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения в Алакуртти.
с.Алакуртти, ул. Содружества, 15.
ЗАТО г.Североморск
15 января – 11.30-13.00
Первый заместитель прокурора Мурманской области Сергей Фирсов в помещении прокуратуры города Североморска проведёт личный приём граждан по вопросам нарушения их прав и законных интересов. Приём будет осуществляться без предварительной записи.
ЗАТО г.Североморск, ул. Сафонова, 3.
г.Мурманск
15 января - 8.15
Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение нормативного уровня обеспечения холодным водоснабжением.
г.Мурманск, ул. Буркова, 19.
15 января - 8.15
Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение нормативного уровня обеспечения отоплением.
г.Мурманск, ул. Полухина, 14б.
15 января - 8.30
Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по литературе. Участие в региональном этапе олимпиады по литературе примут 93 старшеклассника. В 8.30 состоится линейка, олимпиада начнётся в 9.00.
г.Мурманск, ул. Александра Невского, 86. Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота.
15 января - 9.00
Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение нормативного уровня обеспечения холодным водоснабжением.
г.Мурманск, ул. Павлова, 36.
15 и 26 января - 15.00-17.00
Утверждён график приёма граждан главными врачами медицинских организаций Мурманской области в региональном Министерстве здравоохранения:
19 января - главный врач ГОАУЗ «Мурманская областная стоматологическая поликлиника» Толмачева Эмма Михайловна;
26 января - главный врач ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина» Будова Александра Павловна.
г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб 107.