г.Апатиты

20 января – 16.00

Работает научно-познавательного лектория под эгидой главы города Апатиты. Лектор: Разумова Ирина Алексеевна, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Центра гуманитарных проблем Баренц-региона КНЦ РАН. Тема лекции: «История и культура семей в свете новых исследований». С одной стороны, семья – самая архаическая и при этом самая устойчивая в истории общность. С другой стороны, формы и функции семьи столь многообразны, что у исследователей возникает всё больше проблем, особенно если они изучают семью не только у разных народов, но и в разных регионах. Обладают ли семьи горожан Мурманской области какими-то особенностями? Что означает понятие «культура семьи» с научной точки зрения? Наконец, надо ли и зачем поддерживать семейные традиции и сохранять семейную память? Ответы на эти вопросы не так просты, как кажется на первый взгляд.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К., каб. 101.

г.Полярный

18 января - 17.00

ОМВД России по ЗАТО Александровск приглашает жителей муниципалитета принять участие во встрече с руководством ОМВД, на которой жителям ЗАТО будет представлен отчёт должностных лиц полиции по итогам работы 2017 года.

г.Полярный, ул. Гаджиева, 3. ГЦК «Север».

с.Алакуртти

15 января - 11.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения в Алакуртти.

с.Алакуртти, ул. Содружества, 15.

ЗАТО г.Североморск

15 января – 11.30-13.00

Первый заместитель прокурора Мурманской области Сергей Фирсов в помещении прокуратуры города Североморска проведёт личный приём граждан по вопросам нарушения их прав и законных интересов. Приём будет осуществляться без предварительной записи.

ЗАТО г.Североморск, ул. Сафонова, 3.

г.Мурманск

15 января - 8.15

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение нормативного уровня обеспечения холодным водоснабжением.

г.Мурманск, ул. Буркова, 19.

15 января - 8.15

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение нормативного уровня обеспечения отоплением.

г.Мурманск, ул. Полухина, 14б.

15 января - 8.30

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по литературе. Участие в региональном этапе олимпиады по литературе примут 93 старшеклассника. В 8.30 состоится линейка, олимпиада начнётся в 9.00.

г.Мурманск, ул. Александра Невского, 86. Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота.

15 января - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение нормативного уровня обеспечения холодным водоснабжением.

г.Мурманск, ул. Павлова, 36.

15 и 26 января - 15.00-17.00

Утверждён график приёма граждан главными врачами медицинских организаций Мурманской области в региональном Министерстве здравоохранения:

19 января - главный врач ГОАУЗ «Мурманская областная стоматологическая поликлиника» Толмачева Эмма Михайловна;

26 января - главный врач ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина» Будова Александра Павловна.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб 107.

16 января - 14.30

Состоится торжественное подписание Договора о сотрудничестве и совместной деятельности Мурманского областного художественного музея и Городского историко-краеведческого музея города Полярного. Открытие Культурно-выставочного центра Русского музея в Мурманске вывело на новый уровень сотрудничество между музеями.

Жители и гости двух городов познакомятся с новыми выставочными проектами и образовательными программами, а также смогут принять участие в культурно-просветительских проектах и мероприятиях. Совместная деятельность музеев поспособствует развитию культурного туризма на территории Кольского Заполярья, обеспечит доступ к культурным ценностям и информационным ресурсам, в том числе и Русского музея – крупнейшей сокровищницы отечественного изобразительного искусства.

В ближайшие планы Городского историко-краеведческого музея города Полярного после подписания соглашения входит посещение онлайн-лектория, транслирующегося в Культурно-выставочном центре Русского музея, организация видеоабонемента «Судьба художника в кинематографе», который уже не первый год пользуется успехом у посетителей Мурманского областного художественного музея, а также посещение специальных мероприятий и экскурсий.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Культурно-выставочный центр Русского музея, 2-й этаж.