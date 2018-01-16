с.Ловозере

16 января - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозере, ул. Пионерская, 6.

снп.Зареченск

16 января - 11.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

снп.Зареченск, ул. Кумская, 2.

с.Ковдозеро

16 января -14.30

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ковдозеро, ул. Первомайская, библиотека.

г.Полярные Зори

17 января – 11.00

Запланирована рабочая поездка губернатора Марины Ковтун в город Полярные Зори. В программе: совещание по энергоснабжению юга Мурманской области, посещение строительных площадок многоквартирного жилого дома и физкультурно-оздоровительного комплекса.

г.Полярные Зори.

г.Апатиты

16 января – 14.00-15.00

Заместитель прокурора Мурманской области Юрий Дюжев в помещении прокуратуры города Апатиты проведет личный прием граждан по вопросам нарушения их прав и законных интересов.

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 17. Приём будет осуществляться без предварительной записи.

20 января – 16.00

Работает научно-познавательного лектория под эгидой главы города Апатиты. Лектор: Разумова Ирина Алексеевна, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Центра гуманитарных проблем Баренц-региона КНЦ РАН. Тема лекции: «История и культура семей в свете новых исследований». С одной стороны, семья – самая архаическая и при этом самая устойчивая в истории общность. С другой стороны, формы и функции семьи столь многообразны, что у исследователей возникает всё больше проблем, особенно если они изучают семью не только у разных народов, но и в разных регионах. Обладают ли семьи горожан Мурманской области какими-то особенностями? Что означает понятие «культура семьи» с научной точки зрения? Наконец, надо ли и зачем поддерживать семейные традиции и сохранять семейную память? Ответы на эти вопросы не так просты, как кажется на первый взгляд.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К., каб. 101.

г.Полярный

18 января - 17.00

ОМВД России по ЗАТО Александровск приглашает жителей муниципалитета принять участие во встрече с руководством ОМВД, на которой жителям ЗАТО будет представлен отчёт должностных лиц полиции по итогам работы 2017 года.

г.Полярный, ул. Гаджиева, 3. ГЦК «Север».

г.Мурманск

16 января - 8.30

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по искусству (мировой художественной культуре) Участие в региональном этапе олимпиады по искусству примут 33 старшеклассника. В 8.30 состоится линейка, олимпиада начнётся в 9.00.

г.Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 29. Мурманский педагогический колледж.

16 января - 14.00

Губернатор Марина Ковтун передаст руководителям органов местного самоуправления Апатитов, Кольского и Ковдорского районов новые школьные автобусы.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Площадка перед центром дополнительного образования «Лапландия».

16 января - 14.30

Состоится торжественное подписание Договора о сотрудничестве и совместной деятельности Мурманского областного художественного музея и Городского историко-краеведческого музея города Полярного. Открытие Культурно-выставочного центра Русского музея в Мурманске вывело на новый уровень сотрудничество между музеями.

Жители и гости двух городов познакомятся с новыми выставочными проектами и образовательными программами, а также смогут принять участие в культурно-просветительских проектах и мероприятиях. Совместная деятельность музеев поспособствует развитию культурного туризма на территории Кольского Заполярья, обеспечит доступ к культурным ценностям и информационным ресурсам, в том числе и Русского музея – крупнейшей сокровищницы отечественного изобразительного искусства.

В ближайшие планы Городского историко-краеведческого музея города Полярного после подписания соглашения входит посещение онлайн-лектория, транслирующегося в Культурно-выставочном центре Русского музея, организация видеоабонемента «Судьба художника в кинематографе», который уже не первый год пользуется успехом у посетителей Мурманского областного художественного музея, а также посещение специальных мероприятий и экскурсий.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Культурно-выставочный центр Русского музея, 2-й этаж.

19 и 26 января - 15.00-17.00

Утверждён график приёма граждан главными врачами медицинских организаций Мурманской области в региональном Министерстве здравоохранения:

19 января - главный врач ГОАУЗ «Мурманская областная стоматологическая поликлиника» Толмачева Эмма Михайловна;

26 января - главный врач ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина» Будова Александра Павловна.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб 107.

19 января – 16.00

Состоится бесплатный мастер-класс для предпринимателей «Технологии построения бренда». Мастер-класс проведут опытные бизнес-тренеры, основатели делового сообщества «Экспертный круг» Юлия Приказчикова и Наталья Бережная. К участию в мастер-классе приглашаются предприниматели, ведущие деятельность на территории Мурманской области, а также потенциальные бизнесмены, думающие об открытии своего дела. Участие в мероприятии только после регистрации. Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте: https://cppmo.timepad.ru/event/645423/

г.Мурманск, ул.Подстаницкого,1. Центр поддержки предпринимательства, 2-й этаж.