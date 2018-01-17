нп.Белое Море

17 января - 10.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

нп.Белое море, 3.

с.Лувеньга

17 января - 15.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Лувеньга, пл.Мира, 7.

с.Ловозере

17 января - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозере, ул. Пионерская, 6.

п.Никель

19 января - 12.30-13.30

В здании прокуратуры Печенгского района первый заместитель прокурора Мурманской области Сергей Фирсов проведёт личный прием граждан по вопросам нарушения их прав и законных интересов.

п.Никель, пр. Гвардейский, 13. Прокуратура Печенгского района, каб. 1.Предварительная запись граждан будет осуществляться по тел. 8 (81554) 5-03-47.

г.Полярные Зори

17 января – 11.00

Запланирована рабочая поездка губернатора Марины Ковтун в город Полярные Зори. В программе: совещание по энергоснабжению юга Мурманской области, посещение строительных площадок многоквартирного жилого дома и физкультурно-оздоровительного комплекса.

г.Полярные Зори.

г.Апатиты

20 января – 16.00

Работает научно-познавательного лектория под эгидой главы города Апатиты. Лектор: Разумова Ирина Алексеевна, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Центра гуманитарных проблем Баренц-региона КНЦ РАН. Тема лекции: «История и культура семей в свете новых исследований». С одной стороны, семья – самая архаическая и при этом самая устойчивая в истории общность. С другой стороны, формы и функции семьи столь многообразны, что у исследователей возникает всё больше проблем, особенно если они изучают семью не только у разных народов, но и в разных регионах. Обладают ли семьи горожан Мурманской области какими-то особенностями? Что означает понятие «культура семьи» с научной точки зрения? Наконец, надо ли и зачем поддерживать семейные традиции и сохранять семейную память? Ответы на эти вопросы не так просты, как кажется на первый взгляд.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К., каб. 101.

г.Полярный

18 января - 17.00

ОМВД России по ЗАТО Александровск приглашает жителей муниципалитета принять участие во встрече с руководством ОМВД, на которой жителям ЗАТО будет представлен отчёт должностных лиц полиции по итогам работы 2017 года.

г.Полярный, ул. Гаджиева, 3. ГЦК «Север».

сп.Тулома

17 января - 14.30

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

сп.Тулома, ул. Мира, 18.

ЗАТО г.Североморск

17 января - 11.00

В ЗАТО г.Североморск в рамках реализации партпроекта «Здоровое будущее» состоится общественный мониторинг хода работ по реконструкции детской поликлиники.

ЗАТО г.Североморск, ул. Душенова, 8а. Детская поликлиника.

г.Мурманск

17 января - 8.30

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по физике. Участие в региональном этапе олимпиады по физике примут 28 старшеклассников. В 8.30 состоится линейка, олимпиада начнется в 9.00. Испытания будут проходить в течение двух дней и продолжатся 19 января (начало линейки в 8.30).

г.Мурманск, ул. Аскольдовцев, 9/22. Мурманский академический лицей.

17 января - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома, нормативного уровня обеспечения отоплением.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 21б; ул. Аскольдовцев, 25; ул. Лобова, 56; Театральный бульвар, 8; просп. Героев-североморцев, 78/2.

17 января - 11.00

Пресс-конференция, посвященная итогам деятельности комитета по труду и занятости населения Мурманской области в 2017 году. В пресс-конференции примут участие председатель, заместители председателя и руководители структурных подразделений комитета по труду и занятости населения Мурманской области. Будут, в том числе, освещены вопросы, связанные с исчислением МРОТа.

г.Мурманск, ул. Книповича, 48. IV этаж, конференц-зал.

19 и 26 января - 15.00-17.00

Утверждён график приёма граждан главными врачами медицинских организаций Мурманской области в региональном Министерстве здравоохранения:

19 января - главный врач ГОАУЗ «Мурманская областная стоматологическая поликлиника» Толмачева Эмма Михайловна;

26 января - главный врач ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина» Будова Александра Павловна.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб 107.

19 января – 16.00

Состоится бесплатный мастер-класс для предпринимателей «Технологии построения бренда». Мастер-класс проведут опытные бизнес-тренеры, основатели делового сообщества «Экспертный круг» Юлия Приказчикова и Наталья Бережная. К участию в мастер-классе приглашаются предприниматели, ведущие деятельность на территории Мурманской области, а также потенциальные бизнесмены, думающие об открытии своего дела. Участие в мероприятии только после регистрации. Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте: https://cppmo.timepad.ru/event/645423/

г.Мурманск, ул.Подстаницкого,1. Центр поддержки предпринимательства, 2-й этаж.

20 января - 15.00

Факультет искусств и сервиса приглашает на День открытых дверей. В программе Дня открытых дверей знакомство с преподавателями факультета, а также посещение мастерских и лабораторий. Гости нашего факультета смогут посетить мастер-класс «Техника печатной графики», а также открытие отчетной выставки факультета искусств и сервиса за первое полугодие 2017/2018 учебного года.

г.Мурманск, ул. Капитана Егорова, 16. МАГУ, аудитория 206, 2-й этаж.