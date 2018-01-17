Делу - время
нп.Белое Море
17 января - 10.00
Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.
нп.Белое море, 3.
с.Лувеньга
17 января - 15.00
Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.
с.Лувеньга, пл.Мира, 7.
с.Ловозере
17 января - 9.00
Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.
с.Ловозере, ул. Пионерская, 6.
п.Никель
19 января - 12.30-13.30
В здании прокуратуры Печенгского района первый заместитель прокурора Мурманской области Сергей Фирсов проведёт личный прием граждан по вопросам нарушения их прав и законных интересов.
п.Никель, пр. Гвардейский, 13. Прокуратура Печенгского района, каб. 1.Предварительная запись граждан будет осуществляться по тел. 8 (81554) 5-03-47.
г.Полярные Зори
17 января – 11.00
Запланирована рабочая поездка губернатора Марины Ковтун в город Полярные Зори. В программе: совещание по энергоснабжению юга Мурманской области, посещение строительных площадок многоквартирного жилого дома и физкультурно-оздоровительного комплекса.
г.Полярные Зори.
г.Апатиты
20 января – 16.00
Работает научно-познавательного лектория под эгидой главы города Апатиты. Лектор: Разумова Ирина Алексеевна, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Центра гуманитарных проблем Баренц-региона КНЦ РАН. Тема лекции: «История и культура семей в свете новых исследований». С одной стороны, семья – самая архаическая и при этом самая устойчивая в истории общность. С другой стороны, формы и функции семьи столь многообразны, что у исследователей возникает всё больше проблем, особенно если они изучают семью не только у разных народов, но и в разных регионах. Обладают ли семьи горожан Мурманской области какими-то особенностями? Что означает понятие «культура семьи» с научной точки зрения? Наконец, надо ли и зачем поддерживать семейные традиции и сохранять семейную память? Ответы на эти вопросы не так просты, как кажется на первый взгляд.
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К., каб. 101.
г.Полярный
18 января - 17.00
ОМВД России по ЗАТО Александровск приглашает жителей муниципалитета принять участие во встрече с руководством ОМВД, на которой жителям ЗАТО будет представлен отчёт должностных лиц полиции по итогам работы 2017 года.
г.Полярный, ул. Гаджиева, 3. ГЦК «Север».
сп.Тулома
17 января - 14.30
Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.
сп.Тулома, ул. Мира, 18.
ЗАТО г.Североморск
17 января - 11.00
В ЗАТО г.Североморск в рамках реализации партпроекта «Здоровое будущее» состоится общественный мониторинг хода работ по реконструкции детской поликлиники.
ЗАТО г.Североморск, ул. Душенова, 8а. Детская поликлиника.
г.Мурманск
17 января - 8.30
Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по физике. Участие в региональном этапе олимпиады по физике примут 28 старшеклассников. В 8.30 состоится линейка, олимпиада начнется в 9.00. Испытания будут проходить в течение двух дней и продолжатся 19 января (начало линейки в 8.30).
г.Мурманск, ул. Аскольдовцев, 9/22. Мурманский академический лицей.
17 января - 9.00
Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома, нормативного уровня обеспечения отоплением.
г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 21б; ул. Аскольдовцев, 25; ул. Лобова, 56; Театральный бульвар, 8; просп. Героев-североморцев, 78/2.
17 января - 11.00
Пресс-конференция, посвященная итогам деятельности комитета по труду и занятости населения Мурманской области в 2017 году. В пресс-конференции примут участие председатель, заместители председателя и руководители структурных подразделений комитета по труду и занятости населения Мурманской области. Будут, в том числе, освещены вопросы, связанные с исчислением МРОТа.
г.Мурманск, ул. Книповича, 48. IV этаж, конференц-зал.
19 и 26 января - 15.00-17.00
Утверждён график приёма граждан главными врачами медицинских организаций Мурманской области в региональном Министерстве здравоохранения:
19 января - главный врач ГОАУЗ «Мурманская областная стоматологическая поликлиника» Толмачева Эмма Михайловна;
26 января - главный врач ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина» Будова Александра Павловна.
г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб 107.
19 января – 16.00
Состоится бесплатный мастер-класс для предпринимателей «Технологии построения бренда». Мастер-класс проведут опытные бизнес-тренеры, основатели делового сообщества «Экспертный круг» Юлия Приказчикова и Наталья Бережная. К участию в мастер-классе приглашаются предприниматели, ведущие деятельность на территории Мурманской области, а также потенциальные бизнесмены, думающие об открытии своего дела. Участие в мероприятии только после регистрации. Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте: https://cppmo.timepad.ru/event/645423/
г.Мурманск, ул.Подстаницкого,1. Центр поддержки предпринимательства, 2-й этаж.
20 января - 15.00
Факультет искусств и сервиса приглашает на День открытых дверей. В программе Дня открытых дверей знакомство с преподавателями факультета, а также посещение мастерских и лабораторий. Гости нашего факультета смогут посетить мастер-класс «Техника печатной графики», а также открытие отчетной выставки факультета искусств и сервиса за первое полугодие 2017/2018 учебного года.
г.Мурманск, ул. Капитана Егорова, 16. МАГУ, аудитория 206, 2-й этаж.