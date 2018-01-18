п.Никель

19 января - 12.30-13.30

В здании прокуратуры Печенгского района первый заместитель прокурора Мурманской области Сергей Фирсов проведёт личный приём граждан по вопросам нарушения их прав и законных интересов.

п.Никель, пр. Гвардейский, 13. Прокуратура Печенгского района, каб. 1. Предварительная запись граждан будет осуществляться по тел. 8 (81554) 5-03-47.

снп.Лесозаводский

18 января - 11.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

снп.Лесозаводский, ул. Центральная, 1.

г.Апатиты

20 января – 16.00

Работает научно-познавательного лектория под эгидой главы города Апатиты. Лектор: Разумова Ирина Алексеевна, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Центра гуманитарных проблем Баренц-региона КНЦ РАН. Тема лекции: «История и культура семей в свете новых исследований». С одной стороны, семья – самая архаическая и при этом самая устойчивая в истории общность. С другой стороны, формы и функции семьи столь многообразны, что у исследователей возникает всё больше проблем, особенно если они изучают семью не только у разных народов, но и в разных регионах. Обладают ли семьи горожан Мурманской области какими-то особенностями? Что означает понятие «культура семьи» с научной точки зрения? Наконец, надо ли и зачем поддерживать семейные традиции и сохранять семейную память? Ответы на эти вопросы не так просты, как кажется на первый взгляд.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К., каб. 101.

г.Полярный

18 января - 17.00

ОМВД России по ЗАТО Александровск приглашает жителей муниципалитета принять участие во встрече с руководством ОМВД, на которой жителям ЗАТО будет представлен отчёт должностных лиц полиции по итогам работы 2017 года.

г.Полярный, ул. Гаджиева, 3. ГЦК «Север».

ЗАТО г.Североморск

18 января -9.00

Выездные проверки Госжилинспекции. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

ЗАТО г.Североморск, ул.Комсомольская, 21.

19 января – 11.00-12.00

Заместитель прокурора Мурманской области Юрий Дюжев в помещении прокуратуры Кольского района проведёт личный прием граждан по вопросам нарушения их прав и законных интересов. Приём будет осуществляться без предварительной записи.

г.Кола, ул. Андрусенко, 12. Прокуратура Кольского района.

г.Мурманск

18 января - 8.30

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома, нормативного уровня обеспечения холодным водоснабжением.

г.Мурманск, просп. Кольский, 117; ул. Копытова, 15; ул. Челюскинцев, 21в.

18 января - 8.30

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по русскому языку. Участие в региональном этапе олимпиады по русскому языку примут 74 старшеклассника.

г.Мурманск, ул. Александра Невского, 86. Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота.

18 января -9.00

Выездные проверки Госжилинспекции. Специалисты проверят в Мурманске – законность перепланировки.

г.Мурманск, ул. Пономарева, 8.

18 января -10.00-17.00 (перерыв - 13.00-14.00)

Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах будет проведена «горячая линия» по вопросам невыплаты заработной платы работникам организаций, расположенных на поднадзорной территории.

На звонки и вопросы по телефону (8-815-30) 6-20-46 ответит помощник Мурманского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Пескова Мария Александровна.

18 января - 14.00

Губернатор Марина Ковтун осмотрит учебные и рекреационные помещения Мурманского колледжа экономики и информационных технологий, оборудованные по программе «Доступная среда», и проведет встречу с командой участников и экспертов Мурманской области финала III Национального чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс» .

г.Мурманск, ул. Полярные Зори, 60. Мурманский колледж экономики и информационных технологий.

18 января - 14.15

Состоится информационный семинар, посвященный разъяснению правил субсидирования процентной ставки по ипотечным кредитам для семей с детьми. В качестве модератора выступит региональный координатор партийного проекта «Крепкая семья»», член Президиума регионального Политсовета, первый заместитель министра социального развития Мурманской области Светлана Виденеева. В мероприятии примут участие: представители банковской сферы, органов исполнительной и законодательной власти, региональных общественных организаций, риэлтерских и строительных компаний, члены регионального Общественного совета «Крепкая семья».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 17. Региональный исполнительный комитет Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия», оф.424.

18 января - 15.00

Передача новых автомобилей скорой медицинской помощи, поставленных в рамках реализации мероприятий программы комплексного развития моногородов. В мероприятии примут участие: министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин, главы муниципальных образований и главные врачи медицинских организаций.

г.Мурманск, ул. Радищева, 23.

19 и 26 января - 15.00-17.00

Утверждён график приёма граждан главными врачами медицинских организаций Мурманской области в региональном Министерстве здравоохранения:

19 января - главный врач ГОАУЗ «Мурманская областная стоматологическая поликлиника» Толмачева Эмма Михайловна;

26 января - главный врач ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина» Будова Александра Павловна.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб 107.

19 января – 16.00

Состоится бесплатный мастер-класс для предпринимателей «Технологии построения бренда». Мастер-класс проведут опытные бизнес-тренеры, основатели делового сообщества «Экспертный круг» Юлия Приказчикова и Наталья Бережная. К участию в мастер-классе приглашаются предприниматели, ведущие деятельность на территории Мурманской области, а также потенциальные бизнесмены, думающие об открытии своего дела. Участие в мероприятии только после регистрации. Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте: https://cppmo.timepad.ru/event/645423/

г.Мурманск, ул.Подстаницкого,1. Центр поддержки предпринимательства, 2-й этаж.

20 января - 15.00

Факультет искусств и сервиса приглашает на День открытых дверей. В программе Дня открытых дверей знакомство с преподавателями факультета, а также посещение мастерских и лабораторий. Гости нашего факультета смогут посетить мастер-класс «Техника печатной графики», а также открытие отчетной выставки факультета искусств и сервиса за первое полугодие 2017/2018 учебного года.

г.Мурманск, ул. Капитана Егорова, 16. МАГУ, аудитория 206, 2-й этаж.