п.Никель

19 января - 12.30-13.30

В здании прокуратуры Печенгского района первый заместитель прокурора Мурманской области Сергей Фирсов проведёт личный приём граждан по вопросам нарушения их прав и законных интересов.

п.Никель, пр. Гвардейский, 13. Прокуратура Печенгского района, каб. 1. Предварительная запись граждан будет осуществляться по тел. 8 (81554) 5-03-47.

г.Апатиты

20 января – 16.00

Работает научно-познавательного лектория под эгидой главы города Апатиты. Лектор: Разумова Ирина Алексеевна, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Центра гуманитарных проблем Баренц-региона КНЦ РАН. Тема лекции: «История и культура семей в свете новых исследований». С одной стороны, семья – самая архаическая и при этом самая устойчивая в истории общность. С другой стороны, формы и функции семьи столь многообразны, что у исследователей возникает всё больше проблем, особенно если они изучают семью не только у разных народов, но и в разных регионах. Обладают ли семьи горожан Мурманской области какими-то особенностями? Что означает понятие «культура семьи» с научной точки зрения? Наконец, надо ли и зачем поддерживать семейные традиции и сохранять семейную память? Ответы на эти вопросы не так просты, как кажется на первый взгляд.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К., каб. 101.

п.Шонгуй

19 января - 10.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

п.Шонгуй, ул. Комсомольская, 4.

п.Пушной

19 января - 11.30

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

п.Пушной, ул.Центральная, 14.

ЗАТО г.Североморск

19 января – 11.00-12.00

Заместитель прокурора Мурманской области Юрий Дюжев в помещении прокуратуры Кольского района проведёт личный прием граждан по вопросам нарушения их прав и законных интересов. Приём будет осуществляться без предварительной записи.

г.Кола, ул. Андрусенко, 12. Прокуратура Кольского района.

г.Мурманск

19 января - 8.30

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по физике. Участие в региональном этапе олимпиады по физике принимают 28 старшеклассников. В 8.30 состоится линейка, олимпиада начнется в 9.00. Первый этап испытаний состоялся 17 января.

г.Мурманск, ул. Аскольдовцев, 9/22. Мурманский академический лицей.

19 и 26 января - 15.00-17.00

Утверждён график приёма граждан главными врачами медицинских организаций Мурманской области в региональном Министерстве здравоохранения:

19 января - главный врач ГОАУЗ «Мурманская областная стоматологическая поликлиника» Толмачева Эмма Михайловна;

26 января - главный врач ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина» Будова Александра Павловна.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб 107.

19 января – 16.00

Состоится бесплатный мастер-класс для предпринимателей «Технологии построения бренда». Мастер-класс проведут опытные бизнес-тренеры, основатели делового сообщества «Экспертный круг» Юлия Приказчикова и Наталья Бережная. К участию в мастер-классе приглашаются предприниматели, ведущие деятельность на территории Мурманской области, а также потенциальные бизнесмены, думающие об открытии своего дела. Участие в мероприятии только после регистрации. Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте: https://cppmo.timepad.ru/event/645423/

г.Мурманск, ул.Подстаницкого,1. Центр поддержки предпринимательства, 2-й этаж.

20 января - 15.00

Факультет искусств и сервиса приглашает на День открытых дверей. В программе Дня открытых дверей знакомство с преподавателями факультета, а также посещение мастерских и лабораторий. Гости нашего факультета смогут посетить мастер-класс «Техника печатной графики», а также открытие отчетной выставки факультета искусств и сервиса за первое полугодие 2017/2018 учебного года.

г.Мурманск, ул. Капитана Егорова, 16. МАГУ, аудитория 206, 2-й этаж.

20 января - 15.00

В Детской художественной школе искусств пройдёт региональный мастер-класс для преподавателей художественных отделений детских школ искусств Мурманской области по теме «Сграффито». Организатор мероприятия – Мурманский колледж искусств. Мастер-класс проведет преподаватель Детской художественной школы Вероника Андреевна Вологжанникова, член Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России», лауреат Премии Губернатора Мурманской области за 2017 год.

«Сграффито» - (от итальянского sgraffito – «царапать») – техника декорирования керамики с нанесением верхнего слоя или нескольких цветных слоев, а затем соскребанием части слоя или слоев для создания узоров.

Участников мастер-класса ждет демонстрация работ, выполненных в этой технике. В ходе мастер-класса преподаватель поделится опытом работы с керамическими массами, цветными ангобами и глазурью. Всем участникам предстоит разработать эскизы и изготовить декоративную посуду (тарелка, пиала) методами: отминкой, используя гипсовые формы, и ручной формовкой.

Данную технику рекомендуется включать в программу по скульптуре или прикладной композиции. Приёмы техники сграффито универсальны, технология выполнения интересна и подходят для любой возрастной категории. Сграффито показывает необычное сочетание материалов и инструментов. Один из плюсов этой техники - удобство и простота в использовании. Сграффито развивает эмоционально-образный, рационально-логический тип мышления, который направлен на формирование художественного типа мышления, творческого потенциала, развивает чувство прекрасного.

г.Мурманск, ул. Халатина, 18. Детская художественная школа искусств.