г.Ковдор

21 января - 14.00

Традиционный праздник «Здравствуй, солнце!». На горнолыжном комплексе «ВАРС» весь день будут открыты трассы для любительского катания, состоится детский кроссфит-забег, будет организовано рисование на снегу и фотосессия с героями мультфильмов. Организатор мероприятия – АО «Ковдорский ГОК».

г.Ковдор, территория горнолыжного комплекса «ВАРС».

г.Апатиты

20 января – 16.00

Работает научно-познавательного лектория под эгидой главы города Апатиты. Лектор: Разумова Ирина Алексеевна, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Центра гуманитарных проблем Баренц-региона КНЦ РАН. Тема лекции: «История и культура семей в свете новых исследований». С одной стороны, семья – самая архаическая и при этом самая устойчивая в истории общность. С другой стороны, формы и функции семьи столь многообразны, что у исследователей возникает всё больше проблем, особенно если они изучают семью не только у разных народов, но и в разных регионах. Обладают ли семьи горожан Мурманской области какими-то особенностями? Что означает понятие «культура семьи» с научной точки зрения? Наконец, надо ли и зачем поддерживать семейные традиции и сохранять семейную память? Ответы на эти вопросы не так просты, как кажется на первый взгляд.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К., каб. 101.

г.Заозерск

21 января - 13.00

Городской праздник для учеников начальной школы «Здравствуй, солнце!» в Заозерске.

г.Заозерск, ул. Генерала Чумаченко, 4. Площадка перед Центром дополнительного образования детей.

п.Зверосовхоз

22 января - 10.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

п.Зверосовхоз, ул. Зелёная, 1.

пгт.Кильдинстрой

22 января - 11.30

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

пгт.Кильдинстрой, ул. Советская, 2.

ЗАТО г.Североморск

21 января - 11.45

В городском парке состоится открытие первого этапа IV лыжных забегов для самых маленьких спортсменов (от 1 года до 7 лет) «Солнечные лучики». Регистрация участников в 10.00. Старт первого забега в 12.00.

ЗАТО г.Североморск, Городской парк.

г.Мурманск

20 января - 15.00

Факультет искусств и сервиса приглашает на День открытых дверей. В программе Дня открытых дверей знакомство с преподавателями факультета, а также посещение мастерских и лабораторий. Гости нашего факультета смогут посетить мастер-класс «Техника печатной графики», а также открытие отчетной выставки факультета искусств и сервиса за первое полугодие 2017/2018 учебного года.

г.Мурманск, ул. Капитана Егорова, 16. МАГУ, аудитория 206, 2-й этаж.

20 января - 15.00

В Детской художественной школе искусств пройдёт региональный мастер-класс для преподавателей художественных отделений детских школ искусств Мурманской области по теме «Сграффито». Организатор мероприятия – Мурманский колледж искусств. Мастер-класс проведет преподаватель Детской художественной школы Вероника Андреевна Вологжанникова, член Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России», лауреат Премии Губернатора Мурманской области за 2017 год.

«Сграффито» - (от итальянского sgraffito – «царапать») – техника декорирования керамики с нанесением верхнего слоя или нескольких цветных слоев, а затем соскребанием части слоя или слоев для создания узоров.

Участников мастер-класса ждет демонстрация работ, выполненных в этой технике. В ходе мастер-класса преподаватель поделится опытом работы с керамическими массами, цветными ангобами и глазурью. Всем участникам предстоит разработать эскизы и изготовить декоративную посуду (тарелка, пиала) методами: отминкой, используя гипсовые формы, и ручной формовкой.

Данную технику рекомендуется включать в программу по скульптуре или прикладной композиции. Приёмы техники сграффито универсальны, технология выполнения интересна и подходят для любой возрастной категории. Сграффито показывает необычное сочетание материалов и инструментов. Один из плюсов этой техники - удобство и простота в использовании. Сграффито развивает эмоционально-образный, рационально-логический тип мышления, который направлен на формирование художественного типа мышления, творческого потенциала, развивает чувство прекрасного.

г.Мурманск, ул. Халатина, 18. Детская художественная школа искусств.

22 января - 8.30

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по биологии. Участие в региональном этапе олимпиады по биологии принимают 86 старшеклассников. 22 января проходит первый – теоретический – тур. В 8.30 состоится линейка, олимпиада начнется в 9.00.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».

22 января - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение нормативного уровня обеспечения холодным и горячим водоснабжением.

г.Мурманск, ул. Самойловой, 1.

22 января - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома. г.Мурманск, ул. Папанина, 5.

26 января - 15.00-17.00

Приёма граждан в региональном Министерстве здравоохранения проводит главный врач ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина» Будова Александра Павловна.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб 107.