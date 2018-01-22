Делу - время
п.Зверосовхоз
22 января - 10.00
Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.
п.Зверосовхоз, ул. Зелёная, 1.
пгт.Кильдинстрой
22 января - 11.30
Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.
пгт.Кильдинстрой, ул. Советская, 2.
г.Мурманск
22 января - 8.30
Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по биологии. Участие в региональном этапе олимпиады по биологии принимают 86 старшеклассников. 22 января проходит первый – теоретический – тур. В 8.30 состоится линейка, олимпиада начнётся в 9.00.
г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».
22 января - 9.00
Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение нормативного уровня обеспечения холодным и горячим водоснабжением.
г.Мурманск, ул. Самойловой, 1.
22 января - 9.00
Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома. г.Мурманск, ул. Папанина, 5.
26 января - 15.00-17.00
Приёма граждан в региональном Министерстве здравоохранения проводит главный врач ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина» Будова Александра Павловна.
г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб 107.