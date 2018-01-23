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Мурманская область. Арктика23.01.18 07:50

Делу - время

с.Ловозеро

23 января - 9.0

Выездной прием специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

г.Ковдор

23 января - 12.00

Главный государственный жилищный инспектор Мурманской области Алёна Кузнецова проведёт рабочую встречу с представителями управляющих компаний, общедомовых советов и жителями Ковдорского района.

г.Ковдор, пл. Ленина, 1. Администрация, I этаж, актовый зал.

г.Мурманск

23 января - 8.15

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение нормативного уровня обеспечения холодным водоснабжением.

г.Мурманск, ул. Гаджиева, 14.

23 января - 8.15

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, просп. Кольский, 70; ул. Самойловой, 6.

23 января - 8.30

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по биологии.  Участие в региональном этапе олимпиады по биологии принимают 86 старшеклассников. 23 января проходит второй – практический – тур. В 8.30 состоится линейка, олимпиада начнётся в 9.00.

г.Мурманск, ул. Коммуны, 9. Мурманский арктический государственный университет.

23 января - 12.3

День информации «Я – будущий избиратель».

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

26 января - 15.00-17.00

Приёма граждан в региональном Министерстве здравоохранения проводит главный врач ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина» Будова Александра Павловна.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб 107.

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