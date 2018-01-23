Делу - время
с.Ловозеро
23 января - 9.0
Выездной прием специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.
с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.
г.Ковдор
23 января - 12.00
Главный государственный жилищный инспектор Мурманской области Алёна Кузнецова проведёт рабочую встречу с представителями управляющих компаний, общедомовых советов и жителями Ковдорского района.
г.Ковдор, пл. Ленина, 1. Администрация, I этаж, актовый зал.
г.Мурманск
23 января - 8.15
Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение нормативного уровня обеспечения холодным водоснабжением.
г.Мурманск, ул. Гаджиева, 14.
23 января - 8.15
Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.
г.Мурманск, просп. Кольский, 70; ул. Самойловой, 6.
23 января - 8.30
Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по биологии. Участие в региональном этапе олимпиады по биологии принимают 86 старшеклассников. 23 января проходит второй – практический – тур. В 8.30 состоится линейка, олимпиада начнётся в 9.00.
г.Мурманск, ул. Коммуны, 9. Мурманский арктический государственный университет.
23 января - 12.3
День информации «Я – будущий избиратель».
г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.
26 января - 15.00-17.00
Приёма граждан в региональном Министерстве здравоохранения проводит главный врач ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина» Будова Александра Павловна.
г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб 107.