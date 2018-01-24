Делу - время
г.Кандалакша
24 января - 17.00
Мастер-класс по изготовлению поделки в кандалакшском подростково-молодёжном клубе «Мечта».
г.Кандалакша, ул. Данилова, 25. Кандалакшский подростково-молодёжный клуб «Мечта».
с.Ловозеро
24 января - 9.00
Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.
с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.
пгт.Печенга
24 января - 11.00
Выездной прием специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району.
пгт.Печенга, Печенгское шоссе, 3.
г.Заозёрск
24 января - 9.00
Выездные проверки Госжилинспекции в Заозерске, Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома. г.Заозёрск, пер. Гранитный, 2.
с.Ура-Губа
24 января - 11.00
Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.
с.Ура-Губа, ул. Рыбацкая, 30.
ЗАТО г.Североморск
24 января - 9.00
Выездные проверки Госжилинспекции. Специалисты проверят соблюдение нормативного уровня обеспечения отоплением.
ЗАТО г.Североморск, ул. Падорина, 15.
г.Мурманск
24 января - 9.00
Выездные проверки Госжилинспекции. Специалисты проверят соблюдение нормативного уровня обеспечения отоплением.
г.Мурманск, ул. Прибрежная, 23.
24 января - 14.30
Познавательный час «В поисках идеальной симметрии». Сотрудники Мурманской областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих поговорят с участниками встречи о зиме, снеге и связанных с ними удивительных фактах и народных приметах.
г.Мурманск, ул. Старостина, 106. Дом-интернат для престарелых и инвалидов.
26 января - 15.00-17.00
Приёма граждан в региональном Министерстве здравоохранения проводит главный врач ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина» Будова Александра Павловна.
г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб 107.