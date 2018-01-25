г.Ковдор

25 января - 15.00

Торжественное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования Ковдорский район. В заседании, посвященном 100-летию создания комиссий по делам несовершеннолетних, примут участие действующие члены комиссии, сотрудники органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В рамках мероприятия состоится вручение Почётных грамот и Благодарственных писем главы Ковдорского района за многолетнюю результативную работу по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению причин безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних.

г.Ковдор, ул. Школьная, 2. Дворец культуры, малый зал.

пгт.Умба

27 января – 13.00

Начнёт работу муниципальный молодёжный форум «Наш выбор – добровольчество». К участию приглашаются молодые люди от 14 до 35 лет.

В программе форума – лекции, посвященные реализации молодёжной политики в Терском районе, работе молодежного клуба и молодежного совета, организации культурно-досуговой деятельности молодежи. Для участников также пройдет семинар-тренинг на тему добровольчества. Кроме того, в рамках форума состоится церемония вручения волонтерских книжек добровольцам Терского района. В качестве гостей и спикеров на форуме выступят представители администрации Терского района и Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, руководители центра по физической культуре, спорту и туризму Терского района и кандалакшского молодежного центра «Гармония», муниципального молодёжного совета.

пгт.Умба, ул.Дзержинского, 40. Центр по физической культуре, спорту и туризма.

п.Корзуново

25 января - 10.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району.

п.Корзуново, ул. Печенгская, 25.

п.Лиинахамари

25 января - 10.30

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району.

п.Лиинахамари, ул. Шабалина, 2.

г.Полярные Зори

25 января - 14.00

Интеллектуальная игра для старшеклассников города Полярные Зори, посвященная годовщине снятия блокады Ленинграда.

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Дворец культуры, малый зал.

г.Мончегорск

29 января – 10.00-13.00

Прокуратурой города Мончегорска будет проведена «горячая линия» по вопросу соблюдения законодательства о противодействии коррупции, в ходе которой граждане могут сообщить о фактах вымогательства взяток и «откатов» со стороны должностных лиц муниципальных и государственных органов и учреждений, хищении ими денежных средств и совершения иных коррупционных правонарушений и преступлений.

На звонки и вопросы будут отвечать прокурор города Смирнова Елена Васильевна по телефону 8 (81536) 7-53-51 и помощник прокурора города Клёц Артём Сергеевич по телефону 8 (81536) 7-53-48.

г.Полярный

25 января - 11.00

Торжественная церемония вручения свидетельств о рождении первых детей в новом году в ЗАТО Александровск.

г.Полярный, ул. Сивко, 13. Отдел ЗАГС.

г.Гаджиево

25 января - 10.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение нормативного уровня обеспечения отоплением.

г.Гаджиево, ул. Гаджиева, 29.

г.Снежногорск

25 января – 12.30

Торжественная церемония вручения свидетельств о рождении первых детей в новом году в ЗАТО Александровск.

г.Снежногорск, ул. Мира, 5/4. Отдел ЗАГС.

г.Заозёрск

25 января - 18.00

Будет организована историко-познавательная программа, посвященная Сталинградской битве.

г.Заозерск, ул. Ленинского Комсомола, 16. Центр культуры и библиотечного обслуживания.

г.Мурманск

25 января - 8.30

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по химии. Участие в региональном этапе олимпиады по химии принимают 28 старшеклассников. 25 января проходит первый – теоретический – тур. В 8.30 состоится линейка, олимпиада начнется в 9.00.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».

25 января - 14.30

Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин проведёт заседание межведомственной комиссии по рассмотрению инвестиционных проектов Мурманской области.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.

25 и 26 января - 14.30

27 января – 12.00

Региональный отбор программы «Робототехника» – «Робофест-Мурманск 2018». 25 января состоится соревнование по направлению «Hello, Robot!». Соревнования состоятся также 26 января в 14.30 («РобоКарусель») и 27 января в 12.00 («FIRST Jr. FLL»).

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».

26 января - 10.00

Заседание правительства Мурманской области. Повестка заседания: 1. О реализации мероприятий в рамках проведенного в 2017 году в Российской Федерации Года экологии (Указ Президента Российской Федерации от 5.01.2016 № 7, пункт 5; перечень поручений Президента Российской Федерации от 24.01.2017 № Пр-140ГС, подпункт «б» пункта 5) (докладчик Руусалеп Дмитрий Аугустович – министр природных ресурсов и экологии Мурманской области). 2. О мероприятиях, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности в муниципальном образовании город Полярные Зори с подведомственной территорией (докладчик Пухов Максим Олегович – глава муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией). 3. О Программе подготовки и празднования 80-летия со дня образования Мурманской области (докладчик Ершов Сергей Борисович – председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области).

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, зал заседаний правительства.

26 и 27 января - 10.00

Пройдёт областной семинар для руководителей хореографических коллективов Мурманской области. Программа состоит из лекционных и практических занятий. Семинар проведёт преподаватель классического танца Академии русского балета имени А.Я. Вагановой, ведущая солистка балетной труппы под руководством Никиты Долгушина, Государственного театра оперы и балета Санкт-Петербургской Консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова - Татьяна Васильевна Черкашина. Тема встречи - «Развитие профессиональной мотивации учащихся на уроках классического танца в детских хореографических коллективах».

Мурманск, ул. Карла Маркса, 1. Дом культуры Моряков.

26 января - 15.00-17.00

Приёма граждан в региональном Министерстве здравоохранения проводит главный врач ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина» Будова Александра Павловна.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб 107.

26 января

Состоится расширенное заседание экономического совета при губернаторе Мурманской области и Полярной комиссии при экономическом совете, в ходе которого планируется обсудить результаты работы ПАО «ГМК «Норильский никель» в 2017 году и планы компании на 2018 и последующие годы.

На заседание приглашены депутаты Мурманской областной Думы, а также главы муниципальных образований и главы администраций муниципальных образований, на территориях которых расположены подразделения компании «Норильский никель».

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд..