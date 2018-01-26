пгт.Верхнетуломский

26 января - 11.00

выездной прием специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

пгт.Верхнетуломский, ул. Дружбы, 20.

пгт.Умба

27 января – 13.00

Начнёт работу муниципальный молодёжный форум «Наш выбор – добровольчество». К участию приглашаются молодые люди от 14 до 35 лет.

В программе форума – лекции, посвященные реализации молодёжной политики в Терском районе, работе молодежного клуба и молодежного совета, организации культурно-досуговой деятельности молодежи. Для участников также пройдет семинар-тренинг на тему добровольчества. Кроме того, в рамках форума состоится церемония вручения волонтерских книжек добровольцам Терского района. В качестве гостей и спикеров на форуме выступят представители администрации Терского района и Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, руководители центра по физической культуре, спорту и туризму Терского района и кандалакшского молодежного центра «Гармония», муниципального молодёжного совета.

пгт.Умба, ул.Дзержинского, 40. Центр по физической культуре, спорту и туризма.

г.Мончегорск

29 января – 10.00-13.00

Прокуратурой города Мончегорска будет проведена «горячая линия» по вопросу соблюдения законодательства о противодействии коррупции, в ходе которой граждане могут сообщить о фактах вымогательства взяток и «откатов» со стороны должностных лиц муниципальных и государственных органов и учреждений, хищении ими денежных средств и совершения иных коррупционных правонарушений и преступлений.

На звонки и вопросы будут отвечать прокурор города Смирнова Елена Васильевна по телефону 8 (81536) 7-53-51 и помощник прокурора города Клёц Артём Сергеевич по телефону 8 (81536) 7-53-48.

ЗАТО Островной

26 января - 13.00

Урок мужества и патриотизма «Непокоренный город…» в Центральной библиотеке ЗАТО Островной. Мероприятие посвящено годовщине снятия блокады Ленинграда.

ЗАТО Островной, ул. Бессонова, 2.

26 января - 13.40

Час чтения «Уроки добра с Лидией Чарской» в Центральной библиотеке ЗАТО Островной.

ЗАТО Островной, ул. Бессонова, 2.

г.Мурманск

26 января - 8.30

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по химии. Участие в региональном этапе олимпиады по химии принимают 28 старшеклассников. 26 января проходит второй – практический – тур. В 8.30 состоится линейка, олимпиада начнется в 9.00.

г.Мурманск, ул. Спортивная, 13. Мурманский государственный технический университет.

26 января - 10.00

Заседание правительства Мурманской области. Повестка заседания: 1. О реализации мероприятий в рамках проведенного в 2017 году в Российской Федерации Года экологии (Указ Президента Российской Федерации от 5.01.2016 № 7, пункт 5; перечень поручений Президента Российской Федерации от 24.01.2017 № Пр-140ГС, подпункт «б» пункта 5) (докладчик Руусалеп Дмитрий Аугустович – министр природных ресурсов и экологии Мурманской области). 2. О мероприятиях, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности в муниципальном образовании город Полярные Зори с подведомственной территорией (докладчик Пухов Максим Олегович – глава муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией). 3. О Программе подготовки и празднования 80-летия со дня образования Мурманской области (докладчик Ершов Сергей Борисович – председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области).

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, зал заседаний правительства.

26 и 27 января - 10.00

Пройдёт областной семинар для руководителей хореографических коллективов Мурманской области. Программа состоит из лекционных и практических занятий. Семинар проведёт преподаватель классического танца Академии русского балета имени А.Я. Вагановой, ведущая солистка балетной труппы под руководством Никиты Долгушина, Государственного театра оперы и балета Санкт-Петербургской Консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова - Татьяна Васильевна Черкашина. Тема встречи - «Развитие профессиональной мотивации учащихся на уроках классического танца в детских хореографических коллективах».

Мурманск, ул. Карла Маркса, 1. Дом культуры Моряков.

26 января - 12.00

Региональный этап Всероссийских соревнований «Инженерные кадры России». В Мурманской области проходят также региональный отбор программы «Робототехника» – «Робофест-Мурманск 2018» и региональный этап Всероссийского робототехнического форума дошкольных образовательных организаций «ИКаРёнок». Победители получат право на участие в следующем отборочном туре – всероссийских соревнованиях в рамках Всероссийского молодёжного робототехнического фестиваля «Робофест-2018».

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».

26 января - 15.00-17.00

Приёма граждан в региональном Министерстве здравоохранения проводит главный врач ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина» Будова Александра Павловна.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб 107.

26 января - 15.00

Губернатор Марина Ковтун проведёт расширенное заседание Экономического совета при губернаторе Мурманской области и Полярной комиссии при Экономическом совете. На заседании выступит вице-президент – статс-секретарь – руководитель блока взаимодействия с органами власти и управления ПАО «ГМК «Норникель» Елена Безденежных.

В мероприятия примут участие депутаты областной думы, главы муниципальных образований и главы администраций муниципальных образований Никеля, Заполярного, Мончегорска, Печенгского района, Мурманска.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.

27 января – 12.00

Региональный отбор программы «Робототехника» – «Робофест-Мурманск 2018» («FIRST Jr. FLL»).

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».