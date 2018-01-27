с.Териберка

29 января - 12.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

с.Териберка, ул. Пионерская, 7.

29 января - 13.30

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

с.Териберка, ул. Первая Пятилетка, 14. Териберский Дом культуры.

пгт.Умба

27 января – 13.00

Начнёт работу муниципальный молодёжный форум «Наш выбор – добровольчество». К участию приглашаются молодые люди от 14 до 35 лет.

В программе форума – лекции, посвященные реализации молодёжной политики в Терском районе, работе молодежного клуба и молодежного совета, организации культурно-досуговой деятельности молодежи. Для участников также пройдет семинар-тренинг на тему добровольчества. Кроме того, в рамках форума состоится церемония вручения волонтерских книжек добровольцам Терского района. В качестве гостей и спикеров на форуме выступят представители администрации Терского района и Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, руководители центра по физической культуре, спорту и туризму Терского района и кандалакшского молодежного центра «Гармония», муниципального молодёжного совета.

пгт.Умба, ул.Дзержинского, 40. Центр по физической культуре, спорту и туризма.

г.Мончегорск

29 января – 10.00-13.00

Прокуратурой города Мончегорска будет проведена «горячая линия» по вопросу соблюдения законодательства о противодействии коррупции, в ходе которой граждане могут сообщить о фактах вымогательства взяток и «откатов» со стороны должностных лиц муниципальных и государственных органов и учреждений, хищении ими денежных средств и совершения иных коррупционных правонарушений и преступлений.

На звонки и вопросы будут отвечать прокурор города Смирнова Елена Васильевна по телефону 8 (81536) 7-53-51 и помощник прокурора города Клёц Артём Сергеевич по телефону 8 (81536) 7-53-48.

ЗАТО г.Североморск

29 января - 11.00

В рамках реализации партийных проектов «Народный контроль» и «Здоровое будущее» состоится общественная проверка организации питания в СОШ № 7 г. Североморска. Цель мероприятия: профилактическая акция по проверке организации школьного питания. В общепите учебного учреждения будут проверены сроки годности продукции и составы блюд, даты их изготовления, общая санитарная обстановка.

ЗАТО г.Североморск, ул. Саши Ковалева, . СОШ № 7 г.Североморска.

г.Мурманск

27 января - 10.00

Пройдёт областной семинар для руководителей хореографических коллективов Мурманской области. Программа состоит из лекционных и практических занятий. Семинар проведёт преподаватель классического танца Академии русского балета имени А.Я. Вагановой, ведущая солистка балетной труппы под руководством Никиты Долгушина, Государственного театра оперы и балета Санкт-Петербургской Консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова - Татьяна Васильевна Черкашина. Тема встречи - «Развитие профессиональной мотивации учащихся на уроках классического танца в детских хореографических коллективах».

Мурманск, ул. Карла Маркса, 1. Дом культуры Моряков.

27 января – 12.00

Региональный этап Всероссийского робототехнического форума дошкольных образовательных организаций «ИКаРёнок».

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».

28 января - 13.00

Занятия в рамках проекта «Азбука права». Проект «Азбука права» реализуется в Мурманске Центром развития семейных форм устройства детей и направлен на правовую защиту и просвещение социально незащищённых категорий семей. Для родителей будут организованы консультации, тренинги, обзор выставки, помощь в поиске документов в справочной правовой системе «Консультант Плюс».

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

29 января - 12.30

Губернатор Марина Ковтун примет участие в открытии регионального центра Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина. Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина – одна из трех национальных библиотек Российской Федерации, которая собирает и хранит в электронно-цифровой форме печатные и архивные материалы, аудиозаписи, видео- и иные материалы, отражающие многовековую историю российской государственности, теории и практики права, а также русского языка как государственного языка РФ. Основной задачей Президентской библиотеки является обеспечение гражданам свободного доступа к документальному культурному наследию России в цифровом формате.

Для обеспечения доступа к ресурсам Президентской библиотеки активно развивается инфраструктура региональных центров и электронных читальных залов в федеральных и региональных учреждениях культуры и образования. Мурманский региональный центр является 34-м региональным центром Президентской библиотеки в России. Его открытие проходит в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Мурманской области и Президентской библиотекой имени Б.Н. Ельцина.

Региональный центр создан на базе виртуального читального зала Президентской библиотеки (зал электронных ресурсов библиотеки). Отремонтировано отдельное помещение, установлены оборудование, четыре автоматизированных рабочих места с выделенным интернет-каналом доступа к ресурсам Президентской библиотеки.

В дальнейшем планируется открытие 10 удаленных читальных залов на базе общедоступных библиотек ЗАТО Александровска, городов Кандалакши, Кировска, Ковдора, Полярных Зорей, Мочегорска, Оленегорска, Колы, населенных пунктов Ревды и Печенги. Сейчас два виртуальных читальных зала Президентской библиотеки уже действуют в Апатитах и Североморске.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, III этаж.

3 февраля – 12.00-16.00

В Мурманске состоится бесплатный мастер-класс для предпринимателей «Smart SMM. Как не запутаться в социальной сети». На мастер-классе эксперты поделятся с Вами секретами продвижения в социальных сетях. Программа мастер-класса включает в себя следующие темы: социальные сети, их аудитории, особенности; какие задачи решает социальная сеть (для аудитории и бизнеса); стоит ли вашему бизнесу присутствовать в социальных сетях; с чего начинается маркетинг в социальной сети; выбор социальной сети для взаимодействия с ЦА; как найти, удержать и не потерять свою аудиторию; как выстроить продажи в социальных сетях?

Мастер-класс проведут Устинович Иван и Гамолин Никита, специалисты c опытом сопровождения в соцсетях всероссийских проектов, таких компаний как «Black Star», «Тинькофф банк», «Согласие», СТО «Белый сервис» и многих других. К участию в мастер-классе приглашаются как действующие предприниматели, так и те, кто пока только планирует открыть свое дело. Регистрация обязательна. Зарегистрироваться на мастер-класс «Smart SMM. Как не запутаться в социальной сети» можно по ссылке: https://cppmo.timepad.ru/event/651762

г.Мурманск, ул.Подстаницкого, 1. Центр поддержки предпринимательства Мурманской области.