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Мурманская область. Арктика29.01.18 07:50

Делу - время

с.Териберка

29 января - 12.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

с.Териберка, ул. Пионерская, 7.

29 января - 13.30

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

с.Териберка, ул. Первая Пятилетка, 14. Териберский Дом культуры.

г.Мончегорск

29 января – 10.00-13.00

Прокуратурой города Мончегорска будет проведена «горячая линия» по вопросу соблюдения законодательства о противодействии коррупции, в ходе которой граждане могут сообщить о фактах вымогательства взяток и «откатов» со стороны должностных лиц муниципальных и государственных органов и учреждений, хищении ими денежных средств и совершения иных коррупционных правонарушений и преступлений.

На звонки и вопросы будут отвечать прокурор города Смирнова Елена Васильевна по телефону 8 (81536) 7-53-51 и помощник прокурора города Клёц Артём Сергеевич по телефону 8 (81536) 7-53-48.

ЗАТО г.Североморск

29 января - 11.00

В рамках реализации партийных проектов  «Народный контроль» и «Здоровое будущее» состоится общественная проверка организации питания в СОШ № 7 г. Североморска. Цель мероприятия: профилактическая акция по проверке организации школьного питания. В общепите учебного учреждения будут проверены сроки годности продукции и составы блюд, даты их изготовления, общая санитарная обстановка.

ЗАТО г.Североморск, ул. Саши Ковалева, . СОШ № 7 г.Североморска.

г.Мурманск

29 января - 12.30

Губернатор Марина Ковтун примет участие в открытии регионального центра Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина. Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина – одна из трех национальных библиотек Российской Федерации, которая собирает и хранит в электронно-цифровой форме печатные и архивные материалы, аудиозаписи, видео- и иные материалы, отражающие многовековую историю российской государственности, теории и практики права, а также русского языка как государственного языка РФ. Основной задачей Президентской библиотеки является обеспечение гражданам свободного доступа к документальному культурному наследию России в цифровом формате.

Для обеспечения доступа к ресурсам Президентской библиотеки активно развивается инфраструктура региональных центров и электронных читальных залов в федеральных и региональных учреждениях культуры и образования. Мурманский региональный центр является 34-м региональным центром Президентской библиотеки в России. Его открытие проходит в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Мурманской области и Президентской библиотекой имени Б.Н. Ельцина.

Региональный центр создан на базе виртуального читального зала Президентской библиотеки (зал электронных ресурсов библиотеки). Отремонтировано отдельное помещение, установлены оборудование, четыре автоматизированных рабочих места с выделенным интернет-каналом доступа к ресурсам Президентской библиотеки.

В дальнейшем планируется открытие 10 удаленных читальных залов на базе общедоступных библиотек ЗАТО Александровска, городов Кандалакши, Кировска, Ковдора, Полярных Зорей, Мочегорска, Оленегорска, Колы, населенных пунктов Ревды и Печенги. Сейчас два виртуальных читальных зала Президентской библиотеки уже действуют в Апатитах и Североморске.

г.Мурманск, ул. Софьи  Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, III этаж.

3 февраля – 12.00-16.00

В Мурманске состоится бесплатный мастер-класс для предпринимателей «Smart SMM. Как не запутаться в социальной сети». На мастер-классе эксперты поделятся с Вами секретами продвижения в социальных сетях. Программа мастер-класса включает в себя следующие темы: социальные сети, их аудитории, особенности; какие задачи решает социальная сеть (для аудитории и бизнеса); стоит ли вашему бизнесу присутствовать в социальных сетях; с чего начинается маркетинг в социальной сети; выбор социальной сети для взаимодействия с ЦА; как найти, удержать и не потерять свою аудиторию; как выстроить продажи в социальных сетях?

Мастер-класс проведут Устинович Иван и Гамолин Никита, специалисты c опытом сопровождения в соцсетях всероссийских проектов, таких компаний как «Black Star», «Тинькофф банк», «Согласие», СТО «Белый сервис» и многих других.  К участию в мастер-классе приглашаются как действующие предприниматели, так и те, кто пока только планирует открыть свое дело. Регистрация обязательна. Зарегистрироваться на мастер-класс «Smart SMM. Как не запутаться в социальной сети» можно по ссылке: https://cppmo.timepad.ru/event/651762

г.Мурманск, ул.Подстаницкого, 1. Центр поддержки предпринимательства Мурманской области.

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