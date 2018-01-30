г.Кандалакша

30 января - 17.00

Подведение итогов конкурса на лучший эскиз в стиле граффити в кандалакшском подростково-молодёжном клубе «Метеор».

г.Кандалакша, ул. Спекова, 4. Кандалакшский подростково-молодёжный клуб «Метеор».

с.Ловозеро

30 января - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

г.Снежногорск

30 января - 15.00

Личный приём директора Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

г.Снежногорск, ул. П. Стеблина, 10. Снежногорский межрайонный центр социальной поддержки населения.

г.Мурманск

30 января - 8.30

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по географии. Участие в региональном этапе олимпиады по географии принимают 37 старшеклассников. В 8.30 состоится линейка, олимпиада начнется в 9.00.

г.Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 29. Мурманский педагогический колледж.

30 января – 14.30

Пройдёт расширенное заседание комитета по развитию малого и среднего предпринимательства Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области. Основной темой заседания станет участие малого и среднего бизнеса в крупных инвестиционных проектах, реализуемых на территории Мурманской области, а также деятельность региональных органов власти по упрощению доступа субъектов МСП Мурманской области к закупкам товаров, работ и услуг крупного бизнеса.

Во встрече примут участие представители малого, среднего и крупного бизнеса, представители исполнительной и законодательной власти региона, структуры поддержки МСП.

г.Мурманчк, просп.Ленина, 82, : AZIMUT отель Мурманск, зал «Москва», 2-й этаж.

30 января - 14.30

Круглый стол на тему «Региональная система профориентации молодёжи». Представители органов власти, системы образования, молодежных центров, военного комиссариата обсудят меры межведомственного взаимодействия по развитию региональной системы профориентации.

г.Мурманск, ул. Книповича, 48. Комитет по труду и занятости населения Мурманской области, IV этаж, каб. 422.

30 января - 17.00

Музейное занятие «Родина-мать зовет!» Мероприятие приурочено к 75-летию со дня окончания военной операции «Уран», в ходе которой был освобожден Сталинград.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, I этаж, региональный детско-юношеский центр краеведения.

3 февраля – 12.00-16.00

В Мурманске состоится бесплатный мастер-класс для предпринимателей «Smart SMM. Как не запутаться в социальной сети». На мастер-классе эксперты поделятся с Вами секретами продвижения в социальных сетях. Программа мастер-класса включает в себя следующие темы: социальные сети, их аудитории, особенности; какие задачи решает социальная сеть (для аудитории и бизнеса); стоит ли вашему бизнесу присутствовать в социальных сетях; с чего начинается маркетинг в социальной сети; выбор социальной сети для взаимодействия с ЦА; как найти, удержать и не потерять свою аудиторию; как выстроить продажи в социальных сетях?

Мастер-класс проведут Устинович Иван и Гамолин Никита, специалисты c опытом сопровождения в соцсетях всероссийских проектов, таких компаний как «Black Star», «Тинькофф банк», «Согласие», СТО «Белый сервис» и многих других. К участию в мастер-классе приглашаются как действующие предприниматели, так и те, кто пока только планирует открыть свое дело. Регистрация обязательна. Зарегистрироваться на мастер-класс «Smart SMM. Как не запутаться в социальной сети» можно по ссылке: https://cppmo.timepad.ru/event/651762

г.Мурманск, ул.Подстаницкого, 1. Центр поддержки предпринимательства Мурманской области.