с.Ловозеро

31 января - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

г.Мончегорск

1 февраля – 9.00-13.00

Прокуратурой города Мончегорска будет проведена «горячая линия» по вопросу соблюдения прав граждан в сфере здравоохранения.

На звонки и вопросы по телефону 8(815-36) 7-59-33 ответит помощник прокурора города Сытюгина Анна Сергеевна.

г.Мурманск

31 января - 8.30

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по математике. Участие в региональном этапе олимпиады по математике принимают 37 старшеклассников. В 8.30 состоится линейка, олимпиада начнется в 9.00.

г.Мурманск, ул. Невского, 86. Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота.

31 января - 11.00

Планируется проведение совместной пресс-конференции с участием сотрудников следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области, УМВД России по Мурманской области и Росгвардии по Мурманской области. Тема: «В городе Мурманске по подозрению в похищении человека с требованием выкупа задержана группа злоумышленников».

г.Мурманск, ул. Дзержинского, 5. Здание УМВД России по Мурманской области.

31 января - 14.00

Губернатор Марина Ковтун встретится с воспитанниками мурманского центра помощи детям «Ровесник».

г.Мурманск, ул. Марата, 19. Центр помощи детям «Ровесник».

31 января - 14.30

Состоится рабочая встреча управляющего Отделением по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации Андрея Климова и председателя Мурманской областной Думы Сергея Дубового, посвященная готовности населения и инфраструктуры к приему новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей в Мурманской области.

г.Мурманск, ул. Профсоюзов, 11.

Февраль

В феврале в Министерстве здравоохранения Мурманской области главные врачи мурманских поликлиник примут граждан по личным вопросам:

2 февраля - 15.00-17.00

Приём ведёт главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Агеев Сергей Михайлович.

9 февраля - 15.00-17.00

Приём ведёт главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна.

16 февраля - 15.00-17.00

Приём ведёт главный врач ГОАУЗ «Мурманская областная стоматологическая поликлиника» Толмачева Эмма Михайловна.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107.

3 февраля – 12.00-16.00

В Мурманске состоится бесплатный мастер-класс для предпринимателей «Smart SMM. Как не запутаться в социальной сети». На мастер-классе эксперты поделятся с Вами секретами продвижения в социальных сетях. Программа мастер-класса включает в себя следующие темы: социальные сети, их аудитории, особенности; какие задачи решает социальная сеть (для аудитории и бизнеса); стоит ли вашему бизнесу присутствовать в социальных сетях; с чего начинается маркетинг в социальной сети; выбор социальной сети для взаимодействия с ЦА; как найти, удержать и не потерять свою аудиторию; как выстроить продажи в социальных сетях?

Мастер-класс проведут Устинович Иван и Гамолин Никита, специалисты c опытом сопровождения в соцсетях всероссийских проектов, таких компаний как «Black Star», «Тинькофф банк», «Согласие», СТО «Белый сервис» и многих других. К участию в мастер-классе приглашаются как действующие предприниматели, так и те, кто пока только планирует открыть свое дело. Регистрация обязательна. Зарегистрироваться на мастер-класс «Smart SMM. Как не запутаться в социальной сети» можно по ссылке: https://cppmo.timepad.ru/event/651762

г.Мурманск, ул.Подстаницкого, 1. Центр поддержки предпринимательства Мурманской области.

7 февраля – 17.00-19.00

Состоится мастер-класс для предпринимателей «Что на самом деле разоряет компании в первые 3 года». На мастер-классе участники узнают причины краха молодых предприятий и способы избежать разорения на примере российских и зарубежных компаний.

В ходе мероприятия будут раскрыты следующие темы: личная и бизнес-цель - фундамент, на котором строится бизнес; личные качества предпринимателя, которые нужно развивать; этапы развития бизнеса; юридическая формализация бизнеса; правильное партнерство; управление персоналом; учёт, контроль и управление ресурсами; ответственность и профессиональные обязанности собственника.

В течение мастер-класса лекционный материал будет чередоваться с практическими занятиями, в ходе которых участники смогут выявить сильные и слабые места у себя как у предпринимателя. Проведут мастер-класс сертифицированные бизнес-тренеры Елена Басавина и Виолетта Кобер. Мастер-класс рассчитан на начинающих бизнесменов, а также на всех, кто заинтересован в предпринимательской деятельности и планирует связать с ней свое будущее.

Организатором мероприятия выступает Центр поддержки предпринимательства Мурманской области. Участие в мастер-классе – бесплатно, регистрация обязательна. Зарегистрироваться на мастер-класс «Что на самом деле разоряет компании в первые 3 года» можно по ссылке: https://cppmo.timepad.ru/event/655950/

г.Мурманск, ул.Подстаницкого, 1. Центр поддержки предпринимательства Мурманской области.