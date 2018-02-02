г.Кировск

2 февраля – 16.00

Состоится торжественное открытие муниципального этапа конкурса профессионального мастерства «Педагогический триумф - 2018», «Учитель года», «Воспитатель года». В конкурсе примут участие педагогические работники: воспитатели, педагоги дополнительного образования, педагоги-психологи, учителя, музыкальные руководители и инструктора по физической культуре. В рамках конкурса педагогам предстоит пройти ряд испытаний: визитная карточка, открытое занятие, участие в проведении круглых столов и т.д. Закрытие и подведение итогов состоится 2 марта.

г.Кировск, просп.Ленина, 5. ЦДТ «Хибины», актовый зал.

г.Апатиты

3 февраля - 16.00

Продолжается цикл докладов об изменении климата. Президент США Дональд Трамп в начале июля 2017 г. объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату. Организация объединенных наций, руководители Европейских стран, России, да и сами американцы осудили за это американского президента. Но так ли неправ Трамп? Попробуем разобраться в этом вопросе, проанализировав некоторые факты о парниковом эффекте и его влиянии на климат Земли вместе с доктором географических наук, профессором Владимиром Андреевичем Даувальтером. Вход свободный.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Муниципальное автономное учреждение «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.»

7-11 февраля

В Апатитском городском Дворце культуры имени В.К. Егорова будет проходить XXV юбилейная выставка-ярмарка коллекционных минералов и изделий из камня «Каменный цветок». Это один из приоритетных выставочных проектов региона, он проводится при поддержке правительства Мурманской области и включен в план основных мероприятий в сфере международных и внешнеэкономических связей в 2018 году.

«Каменный цветок» – традиционно яркое событие в культурной жизни региона с насыщенной программой мероприятия, привлекающее с каждым годом все больше гостей и туристов в Апатиты.

На выставке будут представлены работы мастеров и экспозиции коллекционеров Мурманской области, России, стран СНГ – изделия из камня и каменной крошки, образцы редких минералов и частные коллекции. Любителям украшений будет продемонстрирован широкий ассортимент ювелирных изделий и бижутерии.

В рамках выставки состоится конкурс творческих мастерских по художественной обработке камня, запланированы разнообразные увлекательные и познавательные мероприятия: мастер-классы по обработке камня и прикладному творчеству; лекции известных геологов и минералогов; рубцовские чтения, посвященные творчеству Николая Рубцова; туристические программы и экскурсии в музеи; концерты, спектакли и многое другое.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

г.Мурманск

2 февраля - 8.30

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по истории. Участие в региональном этапе олимпиады по истории принимают 67 старшеклассников. В 8.30 состоится линейка, олимпиада начнется в 9.00.

г.Мурманск, ул. Александра Невского, 86. Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота.

2 февраля - 9.00

Всероссийская апробация печати полного комплекта информационных материалов ЕГЭ.

г.Мурманск, просп. Ленина, 59. Гимназия № 2.

2 февраля – 12.00

Областной учебно-методический сбор регионального движения «Юнармия» проводят Министерство образования и науки Мурманской области совместно с региональным отделением всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения.

Главная цель мероприятия – повышение качества работы местных отделений и отрядов движения «Юнармия». В программе учебно-методического сбора запланировано рассмотреть следующие вопросы: о деятельности регионального отделения движения «Юнармия» в 2017 году, о требованиях к организации работы местных отделений и отрядов движения «Юнармия», об участии юнармейцев Мурманской области в Первом Всероссийском молодежном патриотическом форуме «Я-Юнармия!».

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Региональный центр гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодёжи к военной службе, каб. 315.

2 февраля - 16.30

Заместитель губернатора Инна Погребняк проведет совещание по вопросу развития спортивной медицины в Мурманской области. В мероприятии примут участие: главный внештатный специалист по спортивной медицине Минздрава РФ Борис Поляев; начальник управления инновационной деятельности ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного резерва» Алексей Лапин; член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Татьяна Кусайко; министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин; председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области Светлана Наумова; представители Мурманской областной Думы; Мурманского областного центра лечебной физкультуры и спортивной медицины.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, II этаж, овальный зал.

2 февраля - 17.00

Губернатор Марина Ковтун примет участие в открытии выставки «По земле Кольской». Графика Виталия Бубенцова».

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей, III этаж.

Февраль

В феврале в Министерстве здравоохранения Мурманской области главные врачи мурманских поликлиник примут граждан по личным вопросам:

2 февраля - 15.00-17.00

Приём ведёт главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Агеев Сергей Михайлович.

9 февраля - 15.00-17.00

Приём ведёт главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна.

16 февраля - 15.00-17.00

Приём ведёт главный врач ГОАУЗ «Мурманская областная стоматологическая поликлиника» Толмачева Эмма Михайловна.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107.

2 февраля - 15.00

Состоится увлекательное состязание «КВН УИС» среди команд сотрудников УФСИН России по Мурманской области. Побороться за титул самого весёлого и находчивого коллектива соберутся семь сборных команд, представляющих все учреждения и подразделения уголовно-исполнительной системы Заполярья.

В этом году общая тема конкурса юмора и смеха – «А кто, если не мы?». Программа игры будет включать традиционные «Приветствие», «Разминку» и «Домашнее задание». Всех зрителей ожидает несколько часов искромётного юмора, а также встреча с добрыми друзьями и коллегами.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

3 февраля – 12.00-16.00

В Мурманске состоится бесплатный мастер-класс для предпринимателей «Smart SMM. Как не запутаться в социальной сети». На мастер-классе эксперты поделятся с Вами секретами продвижения в социальных сетях. Программа мастер-класса включает в себя следующие темы: социальные сети, их аудитории, особенности; какие задачи решает социальная сеть (для аудитории и бизнеса); стоит ли вашему бизнесу присутствовать в социальных сетях; с чего начинается маркетинг в социальной сети; выбор социальной сети для взаимодействия с ЦА; как найти, удержать и не потерять свою аудиторию; как выстроить продажи в социальных сетях?

Мастер-класс проведут Устинович Иван и Гамолин Никита, специалисты c опытом сопровождения в соцсетях всероссийских проектов, таких компаний как «Black Star», «Тинькофф банк», «Согласие», СТО «Белый сервис» и многих других. К участию в мастер-классе приглашаются как действующие предприниматели, так и те, кто пока только планирует открыть свое дело. Регистрация обязательна. Зарегистрироваться на мастер-класс «Smart SMM. Как не запутаться в социальной сети» можно по ссылке: https://cppmo.timepad.ru/event/651762

г.Мурманск, ул.Подстаницкого, 1. Центр поддержки предпринимательства Мурманской области.

7 февраля – 17.00-19.00

Состоится мастер-класс для предпринимателей «Что на самом деле разоряет компании в первые 3 года». На мастер-классе участники узнают причины краха молодых предприятий и способы избежать разорения на примере российских и зарубежных компаний.

В ходе мероприятия будут раскрыты следующие темы: личная и бизнес-цель - фундамент, на котором строится бизнес; личные качества предпринимателя, которые нужно развивать; этапы развития бизнеса; юридическая формализация бизнеса; правильное партнерство; управление персоналом; учёт, контроль и управление ресурсами; ответственность и профессиональные обязанности собственника.

В течение мастер-класса лекционный материал будет чередоваться с практическими занятиями, в ходе которых участники смогут выявить сильные и слабые места у себя как у предпринимателя. Проведут мастер-класс сертифицированные бизнес-тренеры Елена Басавина и Виолетта Кобер. Мастер-класс рассчитан на начинающих бизнесменов, а также на всех, кто заинтересован в предпринимательской деятельности и планирует связать с ней свое будущее.

Организатором мероприятия выступает Центр поддержки предпринимательства Мурманской области. Участие в мастер-классе – бесплатно, регистрация обязательна. Зарегистрироваться на мастер-класс «Что на самом деле разоряет компании в первые 3 года» можно по ссылке: https://cppmo.timepad.ru/event/655950/

г.Мурманск, ул.Подстаницкого, 1. Центр поддержки предпринимательства Мурманской области.