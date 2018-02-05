г.Апатиты

7-11 февраля

В Апатитском городском Дворце культуры имени В.К. Егорова будет проходить XXV юбилейная выставка-ярмарка коллекционных минералов и изделий из камня «Каменный цветок». Это один из приоритетных выставочных проектов региона, он проводится при поддержке правительства Мурманской области и включен в план основных мероприятий в сфере международных и внешнеэкономических связей в 2018 году.

«Каменный цветок» – традиционно яркое событие в культурной жизни региона с насыщенной программой мероприятия, привлекающее с каждым годом все больше гостей и туристов в Апатиты.

На выставке будут представлены работы мастеров и экспозиции коллекционеров Мурманской области, России, стран СНГ – изделия из камня и каменной крошки, образцы редких минералов и частные коллекции. Любителям украшений будет продемонстрирован широкий ассортимент ювелирных изделий и бижутерии.

В рамках выставки состоится конкурс творческих мастерских по художественной обработке камня, запланированы разнообразные увлекательные и познавательные мероприятия: мастер-классы по обработке камня и прикладному творчеству; лекции известных геологов и минералогов; рубцовские чтения, посвященные творчеству Николая Рубцова; туристические программы и экскурсии в музеи; концерты, спектакли и многое другое.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

г.Мурманск

5 февраля - 8.30

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по обществознанию. Участие в региональном этапе олимпиады по обществознанию принимают 80 старшеклассников. В 8.30 состоится линейка, олимпиада начнётся в 9.00.

г.Мурманск, ул. Невского, 86. Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота.

5 февраля - 10.10

В рамках реализации партийных проектов «Народный контроль» и «Здоровое будущее» состоится общественная проверка организации питания в прогимназии № 61. Цель мероприятия: профилактическая акция по проверке организации школьного питания. В общепите учебного учреждения будут проверены сроки годности продукции и составы блюд, даты их изготовления, общая санитарная обстановка.

г.Мурманск, ул. Туристов, 34а. Прогимназия № 61.

5 февраля – 11.00

Состоится совместный брифинг с участием сотрудников УМВД по Мурманской области и следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области на тему: «По горячим следам задержан житель Мончегорска, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего».

г.Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 48. Здание следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области.

6-9 февраля

В Мурманской области состоится III Региональный чемпионат «JuniorSkills» – это программа ранней профессиональной подготовки и профориентации школьников. Программа JuniorSkills инициирована и реализуется Фондом Олега Дерипаска «Вольное Дело» при поддержке Агентства стратегических инициатив, Министерства образования и науки РФ, Министерства промышленности и торговли РФ. Основная цель программы – это создание новых возможностей для профориентации и освоения школьниками современных и будущих профессиональных компетенций. Одна из главных задач программы – разработка моделей профессиональной подготовки учащихся, которые могут быть реализованы в образовательных организациях общего и дополнительного образования.

В Мурманской области программа «JuniorSkills» реализуется с 2016 года. За время существования программы в регионе созданы 3 специализированных центра компетенций «JuniorSkills» по направлениям «Электромонтажные работы «JuniorSkills», «Мобильная робототехника «JuniorSkills», «Интернет вещей «JuniorSkills», «Сетевое и системное администрирование», проведены два региональных чемпионата «JuniorSkills», по итогам которых обучающиеся показывают высокие результаты на соревнованиях всероссийского уровня и рекомендуются для участия в международных соревнованиях.

В III Региональном чемпионате «JuniorSkills» 2018 примут участие 94 обучающихся от 10 до 17 лет из образовательных организаций 6 муниципальных образований Мурманской области: гг. Мурманск, Мончегорск, Апатиты, Кандалакша, ЗАТО Александровск, ЗАТО Североморск.

Соревновательные мероприятия пройдут по семи компетенциям: «Интернет вещей», «Сетевое и системное администрирование», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Мобильная робототехника», «Электромонтажные работы», «Инженерный дизайн CAD», «Лабораторный химический анализ». Выполняя задания чемпионата по соответствующему направлению, участники решают реальные производственные задачи. Оценивать работу участников в течение трех конкурсных дней будут 30 экспертов. В дни проведения чемпиона в Мурманской области состоится деловая программа, в рамках которой пройдут круглые столы, мастер-классы для профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций среднего, высшего образования и индустриальные партнеры. Для участников чемпионата запланированы «Школа ключевых компетенций», мастер-классы от профессионалов, экскурсии на предприятия города Мурманска.

Также 9 февраля, в день закрытия чемпионата, все желающие смогут принять участие в мастер-классах в рамках интерактивной выставки «Город профессий», подготовленных специалистами профессиональных образовательных организаций региона. В течение всех дней соревновательные мероприятия чемпионата будут проходить на трех площадках:

г.Мурманска: ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»,

ГАПОУ МО «Мурманский колледж экономики и информационных технологий»,

ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж».

Февраль

В феврале в Министерстве здравоохранения Мурманской области главные врачи мурманских поликлиник примут граждан по личным вопросам:

9 февраля - 15.00-17.00

Приём ведёт главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна.

16 февраля - 15.00-17.00

Приём ведёт главный врач ГОАУЗ «Мурманская областная стоматологическая поликлиника» Толмачева Эмма Михайловна.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107.

7 февраля – 17.00-19.00

Состоится мастер-класс для предпринимателей «Что на самом деле разоряет компании в первые 3 года». На мастер-классе участники узнают причины краха молодых предприятий и способы избежать разорения на примере российских и зарубежных компаний.

В ходе мероприятия будут раскрыты следующие темы: личная и бизнес-цель - фундамент, на котором строится бизнес; личные качества предпринимателя, которые нужно развивать; этапы развития бизнеса; юридическая формализация бизнеса; правильное партнерство; управление персоналом; учёт, контроль и управление ресурсами; ответственность и профессиональные обязанности собственника.

В течение мастер-класса лекционный материал будет чередоваться с практическими занятиями, в ходе которых участники смогут выявить сильные и слабые места у себя как у предпринимателя. Проведут мастер-класс сертифицированные бизнес-тренеры Елена Басавина и Виолетта Кобер. Мастер-класс рассчитан на начинающих бизнесменов, а также на всех, кто заинтересован в предпринимательской деятельности и планирует связать с ней свое будущее.

Организатором мероприятия выступает Центр поддержки предпринимательства Мурманской области. Участие в мастер-классе – бесплатно, регистрация обязательна. Зарегистрироваться на мастер-класс «Что на самом деле разоряет компании в первые 3 года» можно по ссылке: https://cppmo.timepad.ru/event/655950/

г.Мурманск, ул.Подстаницкого, 1. Центр поддержки предпринимательства Мурманской области.