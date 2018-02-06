с.Ловозеро

6 февраля - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

г.Апатиты

7-11 февраля

В Апатитском городском Дворце культуры имени В.К. Егорова будет проходить XXV юбилейная выставка-ярмарка коллекционных минералов и изделий из камня «Каменный цветок». Это один из приоритетных выставочных проектов региона, он проводится при поддержке правительства Мурманской области и включен в план основных мероприятий в сфере международных и внешнеэкономических связей в 2018 году.

«Каменный цветок» – традиционно яркое событие в культурной жизни региона с насыщенной программой мероприятия, привлекающее с каждым годом все больше гостей и туристов в Апатиты.

На выставке будут представлены работы мастеров и экспозиции коллекционеров Мурманской области, России, стран СНГ – изделия из камня и каменной крошки, образцы редких минералов и частные коллекции. Любителям украшений будет продемонстрирован широкий ассортимент ювелирных изделий и бижутерии.

В рамках выставки состоится конкурс творческих мастерских по художественной обработке камня, запланированы разнообразные увлекательные и познавательные мероприятия: мастер-классы по обработке камня и прикладному творчеству; лекции известных геологов и минералогов; рубцовские чтения, посвященные творчеству Николая Рубцова; туристические программы и экскурсии в музеи; концерты, спектакли и многое другое.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

г.Кола

6 февраля - 11.00

Урок мужества в школе № 2 Колы, посвященный 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Выездное мероприятие «Не ради славы и наград вы защищали Сталинград» проведут работники Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С. М. Кирова.

г.Кола, просп. Советский, 41а. Школа № 2.

г.Мурманск

6-9 февраля

В Мурманской области состоится III Региональный чемпионат «JuniorSkills» – это программа ранней профессиональной подготовки и профориентации школьников. Программа JuniorSkills инициирована и реализуется Фондом Олега Дерипаска «Вольное Дело» при поддержке Агентства стратегических инициатив, Министерства образования и науки РФ, Министерства промышленности и торговли РФ. Основная цель программы – это создание новых возможностей для профориентации и освоения школьниками современных и будущих профессиональных компетенций. Одна из главных задач программы – разработка моделей профессиональной подготовки учащихся, которые могут быть реализованы в образовательных организациях общего и дополнительного образования.

В Мурманской области программа «JuniorSkills» реализуется с 2016 года. За время существования программы в регионе созданы 3 специализированных центра компетенций «JuniorSkills» по направлениям «Электромонтажные работы «JuniorSkills», «Мобильная робототехника «JuniorSkills», «Интернет вещей «JuniorSkills», «Сетевое и системное администрирование», проведены два региональных чемпионата «JuniorSkills», по итогам которых обучающиеся показывают высокие результаты на соревнованиях всероссийского уровня и рекомендуются для участия в международных соревнованиях.

В III Региональном чемпионате «JuniorSkills» 2018 примут участие 94 обучающихся от 10 до 17 лет из образовательных организаций 6 муниципальных образований Мурманской области: гг. Мурманск, Мончегорск, Апатиты, Кандалакша, ЗАТО Александровск, ЗАТО Североморск.

Соревновательные мероприятия пройдут по семи компетенциям: «Интернет вещей», «Сетевое и системное администрирование», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Мобильная робототехника», «Электромонтажные работы», «Инженерный дизайн CAD», «Лабораторный химический анализ». Выполняя задания чемпионата по соответствующему направлению, участники решают реальные производственные задачи. Оценивать работу участников в течение трех конкурсных дней будут 30 экспертов. В дни проведения чемпиона в Мурманской области состоится деловая программа, в рамках которой пройдут круглые столы, мастер-классы для профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций среднего, высшего образования и индустриальные партнеры. Для участников чемпионата запланированы «Школа ключевых компетенций», мастер-классы от профессионалов, экскурсии на предприятия города Мурманска.

Также 9 февраля, в день закрытия чемпионата, все желающие смогут принять участие в мастер-классах в рамках интерактивной выставки «Город профессий», подготовленных специалистами профессиональных образовательных организаций региона. В течение всех дней соревновательные мероприятия чемпионата будут проходить на трех площадках:

г.Мурманска: ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»,

ГАПОУ МО «Мурманский колледж экономики и информационных технологий»,

ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж».

7 февраля – 11.00

Управление Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области проведёт брифинг, посвященный разъяснению Указа Президента РФ от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» и утвержденному Национальному плану по развитию конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы.

Темы брифинга: информирование бизнеса, органов власти и граждан о целях и задачах, обозначенных в Указе президента РФ; основные направления и принципы государственной политики по развитию конкуренции.

В данном брифинге примет участие начальник отдела контроля рекламы и недобросовестной конкуренции Мурманского УФАС России Алексей Сергеевич Коптев.

г.Мурманск, ул. Книповича, 9а. Управление Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области.

7 февраля – 17.00-19.00

Состоится мастер-класс для предпринимателей «Что на самом деле разоряет компании в первые 3 года». На мастер-классе участники узнают причины краха молодых предприятий и способы избежать разорения на примере российских и зарубежных компаний.

В ходе мероприятия будут раскрыты следующие темы: личная и бизнес-цель - фундамент, на котором строится бизнес; личные качества предпринимателя, которые нужно развивать; этапы развития бизнеса; юридическая формализация бизнеса; правильное партнерство; управление персоналом; учёт, контроль и управление ресурсами; ответственность и профессиональные обязанности собственника.

В течение мастер-класса лекционный материал будет чередоваться с практическими занятиями, в ходе которых участники смогут выявить сильные и слабые места у себя как у предпринимателя. Проведут мастер-класс сертифицированные бизнес-тренеры Елена Басавина и Виолетта Кобер. Мастер-класс рассчитан на начинающих бизнесменов, а также на всех, кто заинтересован в предпринимательской деятельности и планирует связать с ней свое будущее.

Организатором мероприятия выступает Центр поддержки предпринимательства Мурманской области. Участие в мастер-классе – бесплатно, регистрация обязательна. Зарегистрироваться на мастер-класс «Что на самом деле разоряет компании в первые 3 года» можно по ссылке: https://cppmo.timepad.ru/event/655950/

г.Мурманск, ул.Подстаницкого, 1. Центр поддержки предпринимательства Мурманской области.

8 февраля - 13.00

Урок мужества состоится в мурманской гимназии № 6. Выездное мероприятие «Не ради славы и наград вы защищали Сталинград» проведут работники Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С. М. Кирова.

г.Мурманск, ул. Беринга, 18. Гимназия № 6.

Февраль

В феврале в Министерстве здравоохранения Мурманской области главные врачи мурманских поликлиник примут граждан по личным вопросам:

9 февраля - 15.00-17.00

Приём ведёт главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна.

16 февраля - 15.00-17.00

Приём ведёт главный врач ГОАУЗ «Мурманская областная стоматологическая поликлиника» Толмачева Эмма Михайловна.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107.