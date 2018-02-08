п.Никель

8 февраля - 12.00

Первый заместитель министра социального развития Светлана Виденеева проведёт выездной приём граждан в общественной приёмной губернатора Мурманской области в Печенгском районе по вопросам предоставления мер социальной поддержки.

п.Никель, Пионерская, 2. Общественная приёмная губернатора Мурманской области в Печенгском районе, каб. 19.

8 февраля - 14.30

Первый заместитель министра социального развития Светлана Виденеева встретится с семьями посёлка Никель, воспитывающими детей, посвященная мерам по повышению уровня рождаемости и уровня жизни семей с детьми.

п.Никель, Пионерская, 2. Общественная приёмная губернатора Мурманской области в Печенгском районе, зал заседаний.

п.Корзуново

8 февраля - 11.30

Мероприятия, посвященные дням воинской славы и Дню защитника Отечества.

п.Корзуново, ул. Печенгская. Школа № 7 имени Ю.А. Гагарина.

г.Апатиты

8-11 февраля

В Апатитском городском Дворце культуры имени В.К. Егорова будет проходить XXV юбилейная выставка-ярмарка коллекционных минералов и изделий из камня «Каменный цветок». Это один из приоритетных выставочных проектов региона, он проводится при поддержке правительства Мурманской области и включен в план основных мероприятий в сфере международных и внешнеэкономических связей в 2018 году.

«Каменный цветок» – традиционно яркое событие в культурной жизни региона с насыщенной программой мероприятия, привлекающее с каждым годом все больше гостей и туристов в Апатиты.

На выставке будут представлены работы мастеров и экспозиции коллекционеров Мурманской области, России, стран СНГ – изделия из камня и каменной крошки, образцы редких минералов и частные коллекции. Любителям украшений будет продемонстрирован широкий ассортимент ювелирных изделий и бижутерии.

В рамках выставки состоится конкурс творческих мастерских по художественной обработке камня, запланированы разнообразные увлекательные и познавательные мероприятия: мастер-классы по обработке камня и прикладному творчеству; лекции известных геологов и минералогов; рубцовские чтения, посвященные творчеству Николая Рубцова; туристические программы и экскурсии в музеи; концерты, спектакли и многое другое.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

8 февраля

Запланирована рабочая поездка губернатора Марины Ковтун в Апатиты. В программе: посещение объектов системы здравоохранения, спортивного комплекса «Атлет», открытие выставки «Каменный цветок», заседание президиума КНЦ РАН.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

г.Мурманск

8 февраля - 8.30

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 16; ул. Ушакова, 12; просп. Ленина, 55.

8 февраля - 8.30

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение нормативного уровня обеспечения холодным водоснабжением.

г.Мурманск, ул. Аскольдовцев, 25/2.

8 февраля - 12.30

Профориентационная встреча на тему «Профессия переводчик: вчера, сегодня, завтра». О работе переводчика расскажут старший преподаватель Мурманского арктического государственного университета, член Союза переводчиков России Алина Николаева и переводчик-любитель японского языка Никита Бойко.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, III этаж, конференц-зал.

8 февраля - 13.00

Урок мужества состоится в мурманской гимназии № 6. Выездное мероприятие «Не ради славы и наград вы защищали Сталинград» проведут работники Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

г.Мурманск, ул. Беринга, 18. Гимназия № 6.

8 февраля - 15.00

На базе Мурманской детской городской клинической больницы пройдёт «День юного специалиста» по теме: «Почему я стал педиатром?» в рамках реализации партийного проекта «Здоровое будущее».

г.Мурманск, ул. Свердлова, 18. Мурманская детская городская клиническая больница.

8 и 9 февраля

В Мурманской области состоится III Региональный чемпионат «JuniorSkills» – это программа ранней профессиональной подготовки и профориентации школьников. Программа JuniorSkills инициирована и реализуется Фондом Олега Дерипаска «Вольное Дело» при поддержке Агентства стратегических инициатив, Министерства образования и науки РФ, Министерства промышленности и торговли РФ. Основная цель программы – это создание новых возможностей для профориентации и освоения школьниками современных и будущих профессиональных компетенций. Одна из главных задач программы – разработка моделей профессиональной подготовки учащихся, которые могут быть реализованы в образовательных организациях общего и дополнительного образования.

В Мурманской области программа «JuniorSkills» реализуется с 2016 года. За время существования программы в регионе созданы 3 специализированных центра компетенций «JuniorSkills» по направлениям «Электромонтажные работы «JuniorSkills», «Мобильная робототехника «JuniorSkills», «Интернет вещей «JuniorSkills», «Сетевое и системное администрирование», проведены два региональных чемпионата «JuniorSkills», по итогам которых обучающиеся показывают высокие результаты на соревнованиях всероссийского уровня и рекомендуются для участия в международных соревнованиях.

В III Региональном чемпионате «JuniorSkills» 2018 примут участие 94 обучающихся от 10 до 17 лет из образовательных организаций 6 муниципальных образований Мурманской области: гг. Мурманск, Мончегорск, Апатиты, Кандалакша, ЗАТО Александровск, ЗАТО Североморск.

Соревновательные мероприятия пройдут по семи компетенциям: «Интернет вещей», «Сетевое и системное администрирование», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Мобильная робототехника», «Электромонтажные работы», «Инженерный дизайн CAD», «Лабораторный химический анализ». Выполняя задания чемпионата по соответствующему направлению, участники решают реальные производственные задачи. Оценивать работу участников в течение трех конкурсных дней будут 30 экспертов. В дни проведения чемпиона в Мурманской области состоится деловая программа, в рамках которой пройдут круглые столы, мастер-классы для профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций среднего, высшего образования и индустриальные партнеры. Для участников чемпионата запланированы «Школа ключевых компетенций», мастер-классы от профессионалов, экскурсии на предприятия города Мурманска.

Также 9 февраля, в день закрытия чемпионата, все желающие смогут принять участие в мастер-классах в рамках интерактивной выставки «Город профессий», подготовленных специалистами профессиональных образовательных организаций региона. В течение всех дней соревновательные мероприятия чемпионата будут проходить на трех площадках:

г.Мурманск: ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»,

ГАПОУ МО «Мурманский колледж экономики и информационных технологий»,

ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж».

9 февраля - 11.00

В региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Мурманской области состоится пресс-конференция на тему: «Итоги работы Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Мурманской области в 2017 году».

г.Мурманск, просп. Ленина, 88. Региональная общественная приёмная председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Мурманской области.

Февраль

В феврале в Министерстве здравоохранения Мурманской области главные врачи мурманских поликлиник примут граждан по личным вопросам:

9 февраля - 15.00-17.00

Приём ведёт главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна.

16 февраля - 15.00-17.00

Приём ведёт главный врач ГОАУЗ «Мурманская областная стоматологическая поликлиника» Толмачева Эмма Михайловна.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107.

13 февраля – 14.00

Центр мониторинга технологической модернизации и научно-технического развития (Центр мониторинга НТР) проведёт в Мурманске лекцию «Реализуй себя в цифровом мире!» Очередной этап онлайн-лектория состоится в Доме предпринимателя. Лекцию на тему «Современные информационные технологии в бизнесе» проведёт эксперт Центра мониторинга НТР, соорганизатор Ассоциации брокеров инноваций и технологий, специалист в сфере форсайт-исследований по различным направлениям науки и техники Алексей Кушнер. В 2014 году он вошел в двадцатку самых активных бизнес-ангелов России, также является технологическим брокером программы развития инновационных потенциалов научно-технических проектов, выполняемых в рамках Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы».

Эксперт расскажет о том, как формируются современные тренды, от чего зависит популярность новых технологий, и сколько она длится, с какими угрозами можно столкнуться на этом пути, и какие возможности он дает.

Участники лектория смогут познакомиться с интересной, актуальной и полезной информацией, а также проконсультироваться с экспертом по вопросам запуска и развития собственных бизнес-проектов. В онлайн-режиме лекция будет транслироваться в федеральной группе «Молодежки ОНФ» социальной сети «ВКонтакте».

Открытый лекторий — это цикл из 12 открытых онлайн-лекций «Реализуй себя в цифровом мире!» Каждая из них посвящена одной из 12 отраслевых тем, среди которых — цифровые медиа, умный город, телемедицина, IT-индустрия, онлайн-образование, интернет-предпринимательство и другие. Лекции уже были проведены в ряде городов по всей России и вызвали широкий интерес со стороны молодежи.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Дом предпринимателя.