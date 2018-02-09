г.Апатиты

9-11 февраля

В Апатитском городском Дворце культуры имени В.К. Егорова будет проходить XXV юбилейная выставка-ярмарка коллекционных минералов и изделий из камня «Каменный цветок». Это один из приоритетных выставочных проектов региона, он проводится при поддержке правительства Мурманской области и включен в план основных мероприятий в сфере международных и внешнеэкономических связей в 2018 году.

«Каменный цветок» – традиционно яркое событие в культурной жизни региона с насыщенной программой мероприятия, привлекающее с каждым годом все больше гостей и туристов в Апатиты.

На выставке будут представлены работы мастеров и экспозиции коллекционеров Мурманской области, России, стран СНГ – изделия из камня и каменной крошки, образцы редких минералов и частные коллекции. Любителям украшений будет продемонстрирован широкий ассортимент ювелирных изделий и бижутерии.

В рамках выставки состоится конкурс творческих мастерских по художественной обработке камня, запланированы разнообразные увлекательные и познавательные мероприятия: мастер-классы по обработке камня и прикладному творчеству; лекции известных геологов и минералогов; рубцовские чтения, посвященные творчеству Николая Рубцова; туристические программы и экскурсии в музеи; концерты, спектакли и многое другое.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

г.Мурманск

9 февраля - 11.00

В региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Мурманской области состоится пресс-конференция на тему: «Итоги работы Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Мурманской области в 2017 году».

г.Мурманск, просп. Ленина, 88. Региональная общественная приёмная председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Мурманской области.

9 февраля - 14.00

Совещание по реализации проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» под председательством заместителя министра транспорта Российской Федерации Алана Лушникова.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, малый зал заседаний.

9 февраля – 14.00

В Мурманской области проходит III Региональный чемпионат «JuniorSkills» – это программа ранней профессиональной подготовки и профориентации школьников. Программа «JuniorSkills» инициирована и реализуется Фондом Олега Дерипаска «Вольное Дело» при поддержке Агентства стратегических инициатив, Министерства образования и науки РФ, Министерства промышленности и торговли РФ. Основная цель программы – это создание новых возможностей для профориентации и освоения школьниками современных и будущих профессиональных компетенций. Одна из главных задач программы – разработка моделей профессиональной подготовки учащихся, которые могут быть реализованы в образовательных организациях общего и дополнительного образования.

В Мурманской области программа «JuniorSkills» реализуется с 2016 года. За время существования программы в регионе созданы 3 специализированных центра компетенций «JuniorSkills» по направлениям «Электромонтажные работы «JuniorSkills», «Мобильная робототехника «JuniorSkills», «Интернет вещей «JuniorSkills», «Сетевое и системное администрирование», проведены два региональных чемпионата «JuniorSkills», по итогам которых обучающиеся показывают высокие результаты на соревнованиях всероссийского уровня и рекомендуются для участия в международных соревнованиях.

В III Региональном чемпионате «JuniorSkills» 2018 примут участие 94 обучающихся от 10 до 17 лет из образовательных организаций 6 муниципальных образований Мурманской области: гг. Мурманск, Мончегорск, Апатиты, Кандалакша, ЗАТО Александровск, ЗАТО Североморск.

Соревновательные мероприятия пройдут по семи компетенциям: «Интернет вещей», «Сетевое и системное администрирование», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Мобильная робототехника», «Электромонтажные работы», «Инженерный дизайн CAD», «Лабораторный химический анализ». Выполняя задания чемпионата по соответствующему направлению, участники решают реальные производственные задачи. Оценивать работу участников в течение трех конкурсных дней будут 30 экспертов. В дни проведения чемпиона в Мурманской области состоится деловая программа, в рамках которой пройдут круглые столы, мастер-классы для профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций среднего, высшего образования и индустриальные партнеры. Для участников чемпионата запланированы «Школа ключевых компетенций», мастер-классы от профессионалов, экскурсии на предприятия города Мурманска.

Также 9 февраля, в день закрытия чемпионата, все желающие смогут принять участие в мастер-классах в рамках интерактивной выставки «Город профессий», подготовленных специалистами профессиональных образовательных организаций региона. В течение всех дней соревновательные мероприятия чемпионата будут проходить на трех площадках:

г.Мурманск: ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»,

ГАПОУ МО «Мурманский колледж экономики и информационных технологий»,

ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж».

9 февраля – 15.00

В Мурманском морском биологическом институте РАН пройдёт «Открытая лабораторная» – международная образовательно-просветительская акция об устройстве нашего мира, организованная совместно с Информационным центром по атомной энергии Мурманска. «Лаборантам» предстоит ответить на десятки занимательных вопросов и заданий, что поможет проверить им свои знания физики, химии, биологии, астрономии, антропологии и механики.

В Мурманске «завлабом» станет Григорий Воскобойников, доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией альгологии Мурманского морского биологического института РАН.

Впервые «Открытая лабораторная» прошла в апреле 2017 года в 37 российских городах, а также в Китае и Казахстане. В этом году мероприятие будет проходить на 10 «атомных» площадках во Владимире, Воронеже, Екатеринбурге, Красноярске, Мурманске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Саратове и Челябинске.

г.Мурманск, ул. Владимирская, 17, Мурманский морской биологический институт РАН, конференц-зал.

9 февраля - 15.30

Областной учебный семинар «Артериальная гипертензия. Современное состояние проблемы». Откроют работу семинара: Ольга Колосова – консультант управления организации медицинской помощи и реализации программ здравоохранения министерства здравоохранения Мурманской области, руководитель терапевтической службы Мурманской области; Татьяна Шведова – главный внештатный специалист-кардиолог министерства здравоохранения Мурманской области, заместитель главного врача Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина, руководитель регионального сосудистого центра.

Лекции для врачей Мурманской области будет читать Александр Арутюнов – д.м.н., профессор кафедры внутренних болезней Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, генеральный секретарь Евразийской ассоциации терапевтов (Москва). В ходе обучающего мероприятия планируется обсудить алгоритмы выбора терапии пациентам с артериальной гипертензией и другие вопросы.

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. Конгресс-отель «Меридиан», IV этаж, конференц-зал.

Февраль

В феврале в Министерстве здравоохранения Мурманской области главные врачи мурманских поликлиник примут граждан по личным вопросам:

9 февраля - 15.00-17.00

Приём ведёт главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна.

16 февраля - 15.00-17.00

Приём ведёт главный врач ГОАУЗ «Мурманская областная стоматологическая поликлиника» Толмачева Эмма Михайловна.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107.

13 февраля – 14.00

Центр мониторинга технологической модернизации и научно-технического развития (Центр мониторинга НТР) проведёт в Мурманске лекцию «Реализуй себя в цифровом мире!» Очередной этап онлайн-лектория состоится в Доме предпринимателя. Лекцию на тему «Современные информационные технологии в бизнесе» проведёт эксперт Центра мониторинга НТР, соорганизатор Ассоциации брокеров инноваций и технологий, специалист в сфере форсайт-исследований по различным направлениям науки и техники Алексей Кушнер. В 2014 году он вошел в двадцатку самых активных бизнес-ангелов России, также является технологическим брокером программы развития инновационных потенциалов научно-технических проектов, выполняемых в рамках Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы».

Эксперт расскажет о том, как формируются современные тренды, от чего зависит популярность новых технологий, и сколько она длится, с какими угрозами можно столкнуться на этом пути, и какие возможности он дает.

Участники лектория смогут познакомиться с интересной, актуальной и полезной информацией, а также проконсультироваться с экспертом по вопросам запуска и развития собственных бизнес-проектов. В онлайн-режиме лекция будет транслироваться в федеральной группе «Молодежки ОНФ» социальной сети «ВКонтакте».

Открытый лекторий — это цикл из 12 открытых онлайн-лекций «Реализуй себя в цифровом мире!» Каждая из них посвящена одной из 12 отраслевых тем, среди которых — цифровые медиа, умный город, телемедицина, IT-индустрия, онлайн-образование, интернет-предпринимательство и другие. Лекции уже были проведены в ряде городов по всей России и вызвали широкий интерес со стороны молодежи.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Дом предпринимателя.