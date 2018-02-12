нп.Белое Море

12 февраля - 10.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

нп.Белое Море, 3.

п.Лувеньга

12 февраля - 15.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

п.Лувеньга, пл. Мира, 7.

нп.Сафоново

12 февраля - 8.30

Выездные проверки Госжилинспекции. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома, нормативного уровня обеспечения холодным водоснабжением, отоплением.

нп.Сафоново, ул. Преображенского, 1.

г.Мурманск

12 февраля - 8.30

Выездные проверки Госжилинспекции. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома, нормативного уровня обеспечения холодным водоснабжением, отоплением в Мурманске.

г.Мурманск, ул. Полярные Зори, 28/13; ул. Подгорная, 54; просп. Кольский, 226; мкр. Росляково, ул. Молодёжная, 11.

12 февраля - 8.30

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по английскому языку. Региональный этап олимпиады по английскому языку пройдёт 12-13 февраля, в нём примут участие 116 старшеклассников. В 8.30 состоится линейка, олимпиада начнётся в 9.00.

г.Мурманск, пр. Связи, 30. Гимназия № 1.

12 февраля - 10.00

Губернатор Марина Ковтун проведет заседание Совета по проектной деятельности Мурманской области. В повестке заседания – рассмотрение второй волны поступивших от исполнительных органов государственной власти Мурманской области проектных инициатив. В мероприятии примут участие представители региональных органов государственной власти и подведомственных учреждений. Для расширения практики применения методов проектного управления к участию в режиме видеоконференции приглашены руководители и специалисты органов местного самоуправления Мурманской области.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.

12 февраля – 11.00

В рамках проекта ОНФ «Народная оценка качества» будет проводиться проверка средних общеобразовательных учреждений Мурманска - СОШ №№ 36, 20 и 27. Рейд предусматривает проверку объектов инфраструктуры школ: школьного двора, спортивной площадки, общего состояния здания, безопасности, условий пребывания в помещениях, столовой, санитарно-гигиенических помещений.

г.Мурманск, СОШ №№ 36, 20 и 27.

12 февраля - 11.00

В рамках реализации партийного проекта «Народный контроль» состоится общественный рейд в 2 магазина торговой сети «Дикси». Цель мероприятия: мониторинг и анализ практики выполнения положений Федерального закона от 3.07.2016 г. № 273-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

В ходе рейда общественные контролеры особое внимание уделят наличию на прилавках торговой сети и торговой наценке на продукты питания, поставляемые местными производителями. Общественные контролеры проверят оформление «уголка потребителя», соблюдение ассортиментного перечня и принципа товарного соседства, наличие правильно оформленных ценников, предоставление надлежащей информации на реализуемые товары, качество товаров, соблюдение условий их хранения.

г.Мурманск, ул. Полярные Зори 19, ул. Орликовой 40.

12 февраля - 12.00

В преддверии Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и 29-й годовщины вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана губернатор Марина Ковтун проведет традиционный приём ветеранов боевых действий.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, II этаж, овальный зал.

13 февраля – 14.00

Центр мониторинга технологической модернизации и научно-технического развития (Центр мониторинга НТР) проведёт в Мурманске лекцию «Реализуй себя в цифровом мире!» Очередной этап онлайн-лектория состоится в Доме предпринимателя. Лекцию на тему «Современные информационные технологии в бизнесе» проведёт эксперт Центра мониторинга НТР, соорганизатор Ассоциации брокеров инноваций и технологий, специалист в сфере форсайт-исследований по различным направлениям науки и техники Алексей Кушнер. В 2014 году он вошел в двадцатку самых активных бизнес-ангелов России, также является технологическим брокером программы развития инновационных потенциалов научно-технических проектов, выполняемых в рамках Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы».

Эксперт расскажет о том, как формируются современные тренды, от чего зависит популярность новых технологий, и сколько она длится, с какими угрозами можно столкнуться на этом пути, и какие возможности он дает.

Участники лектория смогут познакомиться с интересной, актуальной и полезной информацией, а также проконсультироваться с экспертом по вопросам запуска и развития собственных бизнес-проектов. В онлайн-режиме лекция будет транслироваться в федеральной группе «Молодежки ОНФ» социальной сети «ВКонтакте».

Открытый лекторий — это цикл из 12 открытых онлайн-лекций «Реализуй себя в цифровом мире!» Каждая из них посвящена одной из 12 отраслевых тем, среди которых — цифровые медиа, умный город, телемедицина, IT-индустрия, онлайн-образование, интернет-предпринимательство и другие. Лекции уже были проведены в ряде городов по всей России и вызвали широкий интерес со стороны молодежи.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Дом предпринимателя.

16 февраля - 15.00-17.00

В феврале в Министерстве здравоохранения Мурманской области главные врачи мурманских поликлиник примут граждан по личным вопросам. Приём ведёт главный врач ГОАУЗ «Мурманская областная стоматологическая поликлиника» Толмачева Эмма Михайловна.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107.

20 февраля - 12.00

С целью воспитания патриотических чувств, формирования у подрастающего поколения верности Родине и готовности к служению Отечеству, а также повышения престижа вооруженных сил Российской Федерации в центре дополнительного образования «Лапландия» состоится областная военно-тактическая игра «Орлёнок».

Организатором игры является Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»

Участниками игры станут команды обучающихся образовательных организаций, членов военно-патриотических клубов, поисковых отрядов, кадетских классов, корпусов и школ, обучающихся учреждений дополнительного образования детей, членов регионального отделения «Юнармия», участников отрядов «Юные друзья пограничников» Мурманской области в возрасте от 14 до 17 лет.

Программа мероприятия состоит из двух частей: военно-тактической, включающей маневры с использованием оборудования для игры в лазертаг, и информационно-практической, в рамках которой пройдут тематические мастер-классы и профориентационные беседы с представителями государственных правоохранительных и силовых структур.

После игры все участники смогут попробовать настоящую солдатскую кашу и чай.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».