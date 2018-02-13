г.Кандалакша

13 февраля - 17.00

Мастер-класс по изготовлению открыток ко Дню всех влюбленных в кандалакшском подростково-молодёжном клубе «Вектор».

г.Кандалакша, ул. Защитников Заполярья, 5а. Кандалакшский подростково-молодёжный клуб «Вектор».

снп.Нивский

13 февраля - 9.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

снп.Нивский, ул. Букина, 2.

с.Ловозеро

13 февраля - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

снп.Лесозаводский

13 февраля - 11.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

снп.Лесозаводский, ул. Центральная, 1.

г.Ковдор

13 февраля - 17.30

Церемония награждения участников, призёров и победителей XI муниципального конкурса «Лидер». Конкурс «Лидер» проводится среди детских и молодёжных общественных объединений Ковдорского района и органов ученического самоуправления образовательных организаций в рамках реализации муниципальной программы «Поддержка и стимулирование молодёжных инициатив в Ковдорском районе» на 2015-2020 годы.

г.Ковдор, пл. Ленина, 1. Администрация муниципалитета, актовый зал.

г.Снежногорск

13 февраля - 12.00

Занятие «Урок благоустройства» для старшеклассников снежногорской школы № 266. Главной темой занятия станет программа «Формирование комфортной городской среды». О ходе реализации приоритетного проекта в муниципальном образовании ребятам расскажут представители администрации ЗАТО Александровск.

г.Снежногорск, ул. Бирюкова, 21. Школа № 266.

г.Мурманск

13-15 февраля - 10.00

Областной марафон педагогического опыта «Безопасность детей в современном мире: эффективные практики обучения». Воспитатели и специалисты дошкольных образовательных организаций, учителя школ, педагоги учреждений дополнительного образования детей представят собственный опыт по формированию у детей культуры безопасности жизнедеятельности, выработке соответствующих умений и практических навыков через различные виды занятий.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

13 февраля - 12.00

Встреча с главным врачом Мурманского областного онкологического диспансера Дмитрием Коваленко по вопросу завершения капитального ремонта радиологического отделения Мурманского областного онкологического диспансера.

г.Мурманск, ул. Павлова, 6, корп. 2. Мурманский областной онкологический диспансер.

13 февраля – 14.00

Центр мониторинга технологической модернизации и научно-технического развития (Центр мониторинга НТР) проведёт в Мурманске лекцию «Реализуй себя в цифровом мире!» Очередной этап онлайн-лектория состоится в Доме предпринимателя. Лекцию на тему «Современные информационные технологии в бизнесе» проведёт эксперт Центра мониторинга НТР, соорганизатор Ассоциации брокеров инноваций и технологий, специалист в сфере форсайт-исследований по различным направлениям науки и техники Алексей Кушнер. В 2014 году он вошел в двадцатку самых активных бизнес-ангелов России, также является технологическим брокером программы развития инновационных потенциалов научно-технических проектов, выполняемых в рамках Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы».

Эксперт расскажет о том, как формируются современные тренды, от чего зависит популярность новых технологий, и сколько она длится, с какими угрозами можно столкнуться на этом пути, и какие возможности он дает.

Участники лектория смогут познакомиться с интересной, актуальной и полезной информацией, а также проконсультироваться с экспертом по вопросам запуска и развития собственных бизнес-проектов. В онлайн-режиме лекция будет транслироваться в федеральной группе «Молодежки ОНФ» социальной сети «ВКонтакте».

Открытый лекторий — это цикл из 12 открытых онлайн-лекций «Реализуй себя в цифровом мире!» Каждая из них посвящена одной из 12 отраслевых тем, среди которых — цифровые медиа, умный город, телемедицина, IT-индустрия, онлайн-образование, интернет-предпринимательство и другие. Лекции уже были проведены в ряде городов по всей России и вызвали широкий интерес со стороны молодёжи.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Дом предпринимателя.

13 февраля - 15.00

Пресс-конференция, посвященная старту регионального конкурса «Доброволец года – 2018» и всероссийской акции «Благодарю» в Мурманской области. Участники пресс-конференции: Шилов Михаил Валерьевич – заместитель министра по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области; Малышева Ирина Сергеевна – главный специалист отдела по делам молодежи Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, координатор добровольческого движения «ЗОВ»; Евсеенко Ольга Николаевна – специалист по работе с молодежью ГОБУМП «Региональный центр гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе»; Лянгазова Елена Сергеевна – член регионального координационного совета по развитию добровольческого движения Мурманской области «ЗОВ»; Копылова Дарья Олеговна – победитель регионального конкурса «Доброволец года – 2015»

Федорова Оксана Григорьевна – начальник Мурманского почтамта.

г.Мурманск, просп. Ленина, 82а. Отделение почтовой связи.

16 февраля - 15.00-17.00

В феврале в Министерстве здравоохранения Мурманской области главные врачи мурманских поликлиник примут граждан по личным вопросам. Приём ведёт главный врач ГОАУЗ «Мурманская областная стоматологическая поликлиника» Толмачева Эмма Михайловна.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107.

17 февраля – 15.00

На базе факультета искусств и сервиса Мурманского арктического государственного университета пройдет мастер-класс по теме «Этно-футуризм». Мастер-класс проводится в рамках стратегического проекта «Креативный город - территория развития».

Целями и задачами мероприятия являются переосмысление этнических идентификаторов народов крайнего Севера в процессе глобализации, выявление уровня графической подготовки у студентов, привлечение внимания к негативным проявлениям загрязнения окружающей среды, формирование у студентов социально-значимых ценностей и активной гражданской позиции, развитие творческого потенциала, привлечение в внимания к художественным особенностям региона, наследию материальной культуры народов Севера, его самобытности и уникальности.

Мастер-класс начнется с погружения в тематику, просмотра видео, раскрытия темы этно-футуризма, затем пройдет «workshop» по созданию объектов в стиле этно-футуризма из подготовленных материалов, а в 18.00 состоится открытие выставки изготовленных объектов.

г.Мурманск, просп.Ленина, 57. Галерея «Отпечаток».

20 февраля - 12.00

С целью воспитания патриотических чувств, формирования у подрастающего поколения верности Родине и готовности к служению Отечеству, а также повышения престижа вооруженных сил Российской Федерации в центре дополнительного образования «Лапландия» состоится областная военно-тактическая игра «Орлёнок».

Организатором игры является Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»

Участниками игры станут команды обучающихся образовательных организаций, членов военно-патриотических клубов, поисковых отрядов, кадетских классов, корпусов и школ, обучающихся учреждений дополнительного образования детей, членов регионального отделения «Юнармия», участников отрядов «Юные друзья пограничников» Мурманской области в возрасте от 14 до 17 лет.

Программа мероприятия состоит из двух частей: военно-тактической, включающей маневры с использованием оборудования для игры в лазертаг, и информационно-практической, в рамках которой пройдут тематические мастер-классы и профориентационные беседы с представителями государственных правоохранительных и силовых структур.

После игры все участники смогут попробовать настоящую солдатскую кашу и чай.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».