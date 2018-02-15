г.Ковдор

15 февраля - 12.00

Мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Митинг в Ковдоре.

г.Ковдор. Мемориальный комплекс «Время выбрало нас».

п.Корзуново

15 февраля - 10.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району.

п.Корзуново, ул. Печенгская, 25.

п.Лиинахамари

15 февраля - 10.30

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району.

п.Лиинахамари, ул. Шабалина, 2.

снп.Зареченск

15 февраля - 11.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

снп.Зареченск, ул. Кумская, 2.

с.Ковдозеро

15 февраля - 14.30

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ковдозеро, ул. Первомайская, библиотека.

г.Полярные Зори

15 февраля – 12.00

Мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В городе состоится митинг, посвященный 29-й годовщине вывода войск из Афганистана.

г.Полярные Зори, ул. Пушкина. Аллея славы.

г.Снежногорск

16 февраля – 11.00-12.00

Состоится выезд исполняющего обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области полковника юстиции Ефремова Андрея Александровича для личного приема граждан. Записаться на прием можно с 9.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 в рабочие дни по телефонам следственного управления: (8-815-2) 403-919, (8-815-2) 403-918.

г.Снежногорск, ул. Павла Стеблина, 2. Следственный отдел по ЗАТО г.Снежногорск.

ЗАТО Островной

15 февраля - 16.00

Мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Исторический час «Пока мы помним – мы живём» в Доме детского творчества ЗАТО Островной.

ЗАТО Островной, ул. Бессонова, 2. Доме детского творчества ЗАТО Островной.

ЗАТО Видяево

15 февраля

Мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В ЗАТО Видяево на базе в/ч 20958 состоится вечер-чествование участников локальных конфликтов «Воинское братство, рожденное в бою…». В мероприятии примут участие военнослужащие и члены клуба «Патриот» всероссийского общественного движения «Юнармия».

ЗАТО Видяево. В/ч 20958.

г.Кола

15 февраля - 18.00

Мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Торжественное мероприятие в Кольском районном Центре культуры. На памятный вечер приглашены ветераны боевых действий, матери погибших воинов, ветераны.

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Кольский районный Центр культуры.

г.Мурманск

15 февраля - 8.30

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по технологии. В нём примут участие 35 старшеклассников. В 8.30 состоится линейка, олимпиада начнется в 9.00.

г.Мурманск, ул. Беринга, 18. Гимназия № 6.

15 февраля - 10.00

Областной марафон педагогического опыта «Безопасность детей в современном мире: эффективные практики обучения». Воспитатели и специалисты дошкольных образовательных организаций, учителя школ, педагоги учреждений дополнительного образования детей представят собственный опыт по формированию у детей культуры безопасности жизнедеятельности, выработке соответствующих умений и практических навыков через различные виды занятий.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

15 февраля - 10.00

Состоится открытие комплексной тематической выставки «Территория счастливого детства». Проведение выставки приурочено к Десятилетию детства в России (2018-2027). В мероприятии примет участие Уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Коган.

В экспозиции представлено более 100 различных документов: книги, информационно-библиографические издания, буклеты, памятки, рассказывающие о государственной защите материнства и детства, родительских правах и правах детей, современных социальных практиках поддержки семьи и детства в Российской Федерации.

Книги специалистов в области детской педагогики и психологии воспитания подскажут родителям, как вырастить ребенка умным, здоровым и счастливым.

Особое место в экспозиции занимают работы лауреатов Международного конкурса детской рукописной книги в семейной номинации.

В открытии комплексной тематической выставки примут участие представитель Ассоциации классных руководителей Мурманской области, сотрудники школьных библиотек города и области.

г.Мурманск, ул.Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

15 февраля - 11.00

Мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Митинг в Мурманске.

г.Мурманск, Кольский просп., 186. Сквер у театра Северного флота.

15 февраля - 16.00

В детских технопарках «Кванториум» по всей России проводится первый марафон открытий «Шахматных гостиных» направленный на развитие проекта «Шахматное образование» в Российской Федерации и распространение практики создания «Шахматных гостиных» в организациях дополнительного образования детей. Мероприятие пройдёт в режиме видеоконференции при участии Министерства образования и науки и правительства Российской Федерации. Трансляция будет происходить из центральной студии на площадке Российского инвестиционного форума г.Сочи.

В рамках Всероссийского марафона состоится открытие «Шахматной гостиной» в детском технопарке «Кванториум-51». В программе мероприятия: мастер-классы для всех желающих от преподавателей «Кванториума-51»; интерактивная лекция для кванторианцев об истории, положении и перспективах развития «Шахматного образования»; мастер-классы для всех желающих по игре в шахматы.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

15-26 февраля

Пройдёт информационная акция «Служу России!», приуроченная к празднованию Дня защитника Отечества. Состоятся просмотры документальных фильмов, слайд-шоу, тестирование, игры и много другое. Участники акции смогут проверить свою эрудицию и узнать малоизвестные факты из истории российской армии в интеллектуальной игре «Российская армия: теперь и прежде». Они увидят документальный фильм из фондов Президентской библиотеки «Чудо-богатыри», который рассказывает о вооружении, обмундировании русской армии начала XIX века, а также о славных боевых традициях, которые бережно сохраняются офицерами Российской армии, вспомнят о русских воинах, защищавших страну в разные исторические периоды, увековеченных на памятнике «Тысячелетие России».

Также в программе акции будут демонстрироваться агитационное слайд-шоу «Я буду служить России!», слайд-презентация армейских статусов «Армейская среда», видеоряд мотиваторов «Вооружённые силы Российской Федерации – обучат, научат, накормят – присоединяйся!».

Интерактивная викторина, посвященная 100-летию Красной Армии, организована совместно с некоммерческим фондом «Щит». Любой желающий может пройти тест до 18 февраля. Оглашение результатов и награждение победителей викторины состоится 22 февраля в 15.00.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, III этаж, региональный центр Президентской библиотеки.

16 февраля - 15.00-17.00

В феврале в Министерстве здравоохранения Мурманской области главные врачи мурманских поликлиник примут граждан по личным вопросам. Приём ведёт главный врач ГОАУЗ «Мурманская областная стоматологическая поликлиника» Толмачева Эмма Михайловна.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107.

17- 18 февраля - 14.30

В целях актуализации и развития детского хореографического творчества в Мурманской области в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» с 17 по 18 февраля 2018 года проводится областной фестиваль хореографического искусства «Звёздный дождь». К участию приглашаются хореографические коллективы учреждений сферы образования и культуры Мурманской области. Возраст участников от 5 до 18 лет.

Областной конкурс проводится по следующим номинациям: «Классическая хореография» (возраст исполнителей 6-18 лет); «Народный танец» (возраст исполнителей 6-18 лет); «Современная хореография», в том числе бальная хореография (ансамблевые формы) (возраст исполнителей 10-18 лет); «Детский танец» (возраст исполнителей 5-11 лет); «Эстрадный танец» (возраст исполнителей 6-18 лет); «Стилизованная хореография» (возраст исполнителей 10-18 лет).

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

17 февраля – 15.00

На базе факультета искусств и сервиса Мурманского арктического государственного университета пройдёт мастер-класс по теме «Этно-футуризм». Мастер-класс проводится в рамках стратегического проекта «Креативный город - территория развития».

Целями и задачами мероприятия являются переосмысление этнических идентификаторов народов крайнего Севера в процессе глобализации, выявление уровня графической подготовки у студентов, привлечение внимания к негативным проявлениям загрязнения окружающей среды, формирование у студентов социально-значимых ценностей и активной гражданской позиции, развитие творческого потенциала, привлечение в внимания к художественным особенностям региона, наследию материальной культуры народов Севера, его самобытности и уникальности.

Мастер-класс начнется с погружения в тематику, просмотра видео, раскрытия темы этно-футуризма, затем пройдет «workshop» по созданию объектов в стиле этно-футуризма из подготовленных материалов, а в 18.00 состоится открытие выставки изготовленных объектов.

г.Мурманск, просп.Ленина, 57. Галерея «Отпечаток».

20 февраля - 12.00

С целью воспитания патриотических чувств, формирования у подрастающего поколения верности Родине и готовности к служению Отечеству, а также повышения престижа вооруженных сил Российской Федерации в центре дополнительного образования «Лапландия» состоится областная военно-тактическая игра «Орлёнок».

Организатором игры является Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»

Участниками игры станут команды обучающихся образовательных организаций, членов военно-патриотических клубов, поисковых отрядов, кадетских классов, корпусов и школ, обучающихся учреждений дополнительного образования детей, членов регионального отделения «Юнармия», участников отрядов «Юные друзья пограничников» Мурманской области в возрасте от 14 до 17 лет.

Программа мероприятия состоит из двух частей: военно-тактической, включающей маневры с использованием оборудования для игры в лазертаг, и информационно-практической, в рамках которой пройдут тематические мастер-классы и профориентационные беседы с представителями государственных правоохранительных и силовых структур.

После игры все участники смогут попробовать настоящую солдатскую кашу и чай.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

17 марта – 10.30-15.20

30 апреля - 10.30-15.20

Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища сообщает, что в рамках приёмной кампании организованы Дни открытых дверей. Кандидаты для поступления, а также их родители и законные представители смогут встретиться с командованием, преподавателями и воспитателями филиала. В программу Дней открытых дверей также включены экскурсия и мастер-классы по учебным предметам.

Для участия в мероприятии необходимо предварительно зарегистрироваться, выбрав удобную дату посещения. В день проведения мероприятия зарегистрированным членам семьи нужно иметь при себе паспорт, кандидату – свидетельство о рождении.

Набор на обучение в Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища – 80 нахимовцев в 5-е классы – в 2018/2019 учебном году начинается 15 апреля.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 30. Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища.