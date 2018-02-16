г.Снежногорск

16 февраля – 11.00-12.00

Состоится выезд исполняющего обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области полковника юстиции Ефремова Андрея Александровича для личного приема граждан. Записаться на прием можно с 9.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 в рабочие дни по телефонам следственного управления: (8-815-2) 403-919, (8-815-2) 403-918.

г.Снежногорск, ул. Павла Стеблина, 2. Следственный отдел по ЗАТО г.Снежногорск.

п.Зверосовхоз

16 февраля - 10.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

п.Зверосовхоз, ул. Зелёная, 1.

пгт.Кильдинстрой

16 февраля - 11.30

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

пгт.Кильдинстрой, ул. Советская, 2.

г.Мурманск

16-26 февраля

Пройдёт информационная акция «Служу России!», приуроченная к празднованию Дня защитника Отечества. Состоятся просмотры документальных фильмов, слайд-шоу, тестирование, игры и много другое. Участники акции смогут проверить свою эрудицию и узнать малоизвестные факты из истории российской армии в интеллектуальной игре «Российская армия: теперь и прежде». Они увидят документальный фильм из фондов Президентской библиотеки «Чудо-богатыри», который рассказывает о вооружении, обмундировании русской армии начала XIX века, а также о славных боевых традициях, которые бережно сохраняются офицерами Российской армии, вспомнят о русских воинах, защищавших страну в разные исторические периоды, увековеченных на памятнике «Тысячелетие России».

Также в программе акции будут демонстрироваться агитационное слайд-шоу «Я буду служить России!», слайд-презентация армейских статусов «Армейская среда», видеоряд мотиваторов «Вооружённые силы Российской Федерации – обучат, научат, накормят – присоединяйся!».

Интерактивная викторина, посвященная 100-летию Красной Армии, организована совместно с некоммерческим фондом «Щит». Любой желающий может пройти тест до 18 февраля. Оглашение результатов и награждение победителей викторины состоится 22 февраля в 15.00.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, III этаж, региональный центр Президентской библиотеки.

16 и 17 февраля - 8.30

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности. Региональный этап олимпиады по основам безопасности жизнедеятельности пройдёт 16-17 февраля, в нем примут участие 76 старшеклассников. В 8.30 состоится линейка, олимпиада начнется в 9.00.

г.Мурманск, ул. Спартака, 11. Кадетская школа.

16 февраля - 12.20

В региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Мурманской области в рамках реализации партийного проекта «Народный контроль» состоится круглый стол, посвященный обсуждению проблемы возврата товаров торговыми сетями. Цель обсуждения: Рассмотреть проект федерального закона № 364444-7 «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства» и статью 13 «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», внесенный депутатами Государственной Думы ФС РФ И.А. Яровой, Э.А. Валеевым, А.Н. Пономаревым и другими, а также членом Совета Федерации С.Ф. Лисовским.

Задача: Рассмотреть законопроект, а также обсудить с представителями торговых сетей и производителями продовольственных товаров законопроект и ситуации, связанной с возвратами продовольственных товаров торговыми сетями поставщикам, а также необходимость решения проблемы возвратов законодательным способом.

г.Мурманск, просп. Ленина, 88. Региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Мурманской области.

16 февраля - 15.00-17.00

В феврале в Министерстве здравоохранения Мурманской области главные врачи мурманских поликлиник примут граждан по личным вопросам. Приём ведёт главный врач ГОАУЗ «Мурманская областная стоматологическая поликлиника» Толмачева Эмма Михайловна.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107.

17- 18 февраля - 14.30

В целях актуализации и развития детского хореографического творчества в Мурманской области в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» с 17 по 18 февраля 2018 года проводится областной фестиваль хореографического искусства «Звёздный дождь». К участию приглашаются хореографические коллективы учреждений сферы образования и культуры Мурманской области. Возраст участников от 5 до 18 лет.

Областной конкурс проводится по следующим номинациям: «Классическая хореография» (возраст исполнителей 6-18 лет); «Народный танец» (возраст исполнителей 6-18 лет); «Современная хореография», в том числе бальная хореография (ансамблевые формы) (возраст исполнителей 10-18 лет); «Детский танец» (возраст исполнителей 5-11 лет); «Эстрадный танец» (возраст исполнителей 6-18 лет); «Стилизованная хореография» (возраст исполнителей 10-18 лет).

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

17 февраля – 15.00

На базе факультета искусств и сервиса Мурманского арктического государственного университета пройдёт мастер-класс по теме «Этно-футуризм». Мастер-класс проводится в рамках стратегического проекта «Креативный город - территория развития».

Целями и задачами мероприятия являются переосмысление этнических идентификаторов народов крайнего Севера в процессе глобализации, выявление уровня графической подготовки у студентов, привлечение внимания к негативным проявлениям загрязнения окружающей среды, формирование у студентов социально-значимых ценностей и активной гражданской позиции, развитие творческого потенциала, привлечение в внимания к художественным особенностям региона, наследию материальной культуры народов Севера, его самобытности и уникальности.

Мастер-класс начнется с погружения в тематику, просмотра видео, раскрытия темы этно-футуризма, затем пройдет «workshop» по созданию объектов в стиле этно-футуризма из подготовленных материалов, а в 18.00 состоится открытие выставки изготовленных объектов.

г.Мурманск, просп.Ленина, 57. Галерея «Отпечаток».

20 февраля - 12.00

С целью воспитания патриотических чувств, формирования у подрастающего поколения верности Родине и готовности к служению Отечеству, а также повышения престижа вооруженных сил Российской Федерации в центре дополнительного образования «Лапландия» состоится областная военно-тактическая игра «Орлёнок».

Организатором игры является Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»

Участниками игры станут команды обучающихся образовательных организаций, членов военно-патриотических клубов, поисковых отрядов, кадетских классов, корпусов и школ, обучающихся учреждений дополнительного образования детей, членов регионального отделения «Юнармия», участников отрядов «Юные друзья пограничников» Мурманской области в возрасте от 14 до 17 лет.

Программа мероприятия состоит из двух частей: военно-тактической, включающей маневры с использованием оборудования для игры в лазертаг, и информационно-практической, в рамках которой пройдут тематические мастер-классы и профориентационные беседы с представителями государственных правоохранительных и силовых структур.

После игры все участники смогут попробовать настоящую солдатскую кашу и чай.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

17 марта – 10.30-15.20

30 апреля - 10.30-15.20

Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища сообщает, что в рамках приёмной кампании организованы Дни открытых дверей. Кандидаты для поступления, а также их родители и законные представители смогут встретиться с командованием, преподавателями и воспитателями филиала. В программу Дней открытых дверей также включены экскурсия и мастер-классы по учебным предметам.

Для участия в мероприятии необходимо предварительно зарегистрироваться, выбрав удобную дату посещения. В день проведения мероприятия зарегистрированным членам семьи нужно иметь при себе паспорт, кандидату – свидетельство о рождении.

Набор на обучение в Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища – 80 нахимовцев в 5-е классы – в 2018/2019 учебном году начинается 15 апреля.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 30. Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища.