с.Ура-Губа

19 февраля - 11.00

Выездной прием специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

с.Ура-Губа, ул. Рыбацкая, 30.

гп.Зеленоборский

19 февраля - 8.30

Выездные проверки Госжилинспекции в Зеленоборском. Специалисты проверят соблюдение нормативного уровня обеспечения отоплением.

гп.Зеленоборский, ул. Мира, 33.

г.Мурманск

17-26 февраля

Пройдёт информационная акция «Служу России!», приуроченная к празднованию Дня защитника Отечества. Состоятся просмотры документальных фильмов, слайд-шоу, тестирование, игры и много другое. Участники акции смогут проверить свою эрудицию и узнать малоизвестные факты из истории российской армии в интеллектуальной игре «Российская армия: теперь и прежде». Они увидят документальный фильм из фондов Президентской библиотеки «Чудо-богатыри», который рассказывает о вооружении, обмундировании русской армии начала XIX века, а также о славных боевых традициях, которые бережно сохраняются офицерами Российской армии, вспомнят о русских воинах, защищавших страну в разные исторические периоды, увековеченных на памятнике «Тысячелетие России».

Также в программе акции будут демонстрироваться агитационное слайд-шоу «Я буду служить России!», слайд-презентация армейских статусов «Армейская среда», видеоряд мотиваторов «Вооружённые силы Российской Федерации – обучат, научат, накормят – присоединяйся!».

Интерактивная викторина, посвященная 100-летию Красной Армии, организована совместно с некоммерческим фондом «Щит». Любой желающий может пройти тест до 18 февраля. Оглашение результатов и награждение победителей викторины состоится 22 февраля в 15.00.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, III этаж, региональный центр Президентской библиотеки.

17 февраля - 8.30

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности. Региональный этап олимпиады по основам безопасности жизнедеятельности пройдёт 16-17 февраля, в нём примут участие 76 старшеклассников. В 8.30 состоится линейка, олимпиада начнется в 9.00.

г.Мурманск, ул. Спартака, 11. Кадетская школа.

17 февраля - 10.30

День открытых дверей в рамках приёмной кампании Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища. Кандидаты для поступления, а также их родители и законные представители смогут встретиться с командованием, преподавателями и воспитателями филиала. В программу также включены экскурсия и мастер-классы по учебным предметам.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 30. Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища.

17 февраля - 14.00

Открытие экологического лектория «Экопросвет» в рамках начала реализации проекта «Чистая Арктика». В работе лектория примут участие представители министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области и студенты. В первой из серии лекций выступающие затронут вопросы обращения с опасными отходами в Мурманской области. Мероприятие проводится при поддержке Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области.

г.Мурманск, ул. Коммуны, 9. Мурманский арктический государственный университет, ауд. 603.

17- 18 февраля - 14.30

В целях актуализации и развития детского хореографического творчества в Мурманской области в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» с 17 по 18 февраля 2018 года проводится областной фестиваль хореографического искусства «Звёздный дождь». К участию приглашаются хореографические коллективы учреждений сферы образования и культуры Мурманской области. Возраст участников от 5 до 18 лет.

Областной конкурс проводится по следующим номинациям: «Классическая хореография» (возраст исполнителей 6-18 лет); «Народный танец» (возраст исполнителей 6-18 лет); «Современная хореография», в том числе бальная хореография (ансамблевые формы) (возраст исполнителей 10-18 лет); «Детский танец» (возраст исполнителей 5-11 лет); «Эстрадный танец» (возраст исполнителей 6-18 лет); «Стилизованная хореография» (возраст исполнителей 10-18 лет).

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

17 февраля – 15.00

На базе факультета искусств и сервиса Мурманского арктического государственного университета пройдёт мастер-класс по теме «Этно-футуризм». Мастер-класс проводится в рамках стратегического проекта «Креативный город - территория развития».

Целями и задачами мероприятия являются переосмысление этнических идентификаторов народов крайнего Севера в процессе глобализации, выявление уровня графической подготовки у студентов, привлечение внимания к негативным проявлениям загрязнения окружающей среды, формирование у студентов социально-значимых ценностей и активной гражданской позиции, развитие творческого потенциала, привлечение в внимания к художественным особенностям региона, наследию материальной культуры народов Севера, его самобытности и уникальности.

Мастер-класс начнется с погружения в тематику, просмотра видео, раскрытия темы этно-футуризма, затем пройдет «workshop» по созданию объектов в стиле этно-футуризма из подготовленных материалов, а в 18.00 состоится открытие выставки изготовленных объектов.

г.Мурманск, просп.Ленина, 57. Галерея «Отпечаток».

19 февраля - 8.30

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку. Участие в региональном этапе олимпиады по немецкому языку принимают 7 старшеклассников. В 8.30 состоится линейка, олимпиада начнется в 9.00.

г.Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 29. Мурманский педагогический колледж.

19 февраля - 11.00

Встреча первого заместителя губернатора Алексея Тюкавина с послом по особым поручениям Европейского Союза по Арктике госпожой Мари-Энн Конинскс.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Отель «Губернский», банкетный зал.

19 февраля - 12.00

Открытие областной тематической каникулярной школы «Заполярный Наноград».

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».

19-24 февраля – 14.30

В Мурманском областном центре дополнительного образования «Лапландия» состоится областная тематическая каникулярная школа «Заполярный Наноград». Каникулярную школу организует Министерство образования и науки Мурманской области при поддержке АНПО «Школьная лига».

Участниками школы «Заполярный Наноград» станут учащиеся

8-11 классов образовательных организаций области, входящих в программу «Школьная лига РОСНАНО» и успешно работающих по её программе.

Каникулярная школа проводится в целях развития интереса учащихся к инновациям в области нанотехнологий, техническому творчеству, реализации учебных проектов, связанных со знакомством и взаимодействием школьников с миром высоких технологий.

Особенностью «Заполярного Нанограда» является то, что школьники, студенты и педагоги совместно решают на стажерских площадках проектные задачи (кейсы), предложенные организациями и компаниями нашего региона.

В школе будут открыты стажерские площадки кафедр биологи, автоматики и вычислительной техники, математики, информационных систем и программного обеспечения Мурманского государственного технического университета, ПАО «Мурманский морской торговый порт». Участники самостоятельно смогут выбрать стажерские площадки в процессе собеседования с кураторами в первый день работы школы.

В Школе для участников будут организованы лекции специалистов предприятий и образовательных организаций области, будут проведены интерактивные игры и спортивно-оздоровительные мероприятия. Практикумы, которые состоятся в детском технопарке «Кванториум51», предоставят участникам возможности для творческой самореализации. Для ребят запланированы экскурсии на атомный ледокол «Ленин» и Информационный центр по атомной энергии г. Мурманска.

Завершится областная каникулярная школа «Заполярный Наноград» защитой творческих проектов по итогам работы стажерских площадок, оценивать результаты работы участников будут представители организаций, предоставивших задания, и специалисты Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия».

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

20 февраля – 12.00

Управление Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области проведет пресс-конференцию, посвященную итогам работы ведомства в 2017 году.

г.Мурманск, ул.Книповича, 9а. УФАС России по Мурманской области.

20 февраля - 12.00

С целью воспитания патриотических чувств, формирования у подрастающего поколения верности Родине и готовности к служению Отечеству, а также повышения престижа вооруженных сил Российской Федерации в центре дополнительного образования «Лапландия» состоится областная военно-тактическая игра «Орлёнок».

Организатором игры является Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»

Участниками игры станут команды обучающихся образовательных организаций, членов военно-патриотических клубов, поисковых отрядов, кадетских классов, корпусов и школ, обучающихся учреждений дополнительного образования детей, членов регионального отделения «Юнармия», участников отрядов «Юные друзья пограничников» Мурманской области в возрасте от 14 до 17 лет.

Программа мероприятия состоит из двух частей: военно-тактической, включающей маневры с использованием оборудования для игры в лазертаг, и информационно-практической, в рамках которой пройдут тематические мастер-классы и профориентационные беседы с представителями государственных правоохранительных и силовых структур.

После игры все участники смогут попробовать настоящую солдатскую кашу и чай.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

17 марта – 10.30-15.20

30 апреля - 10.30-15.20

Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища сообщает, что в рамках приёмной кампании организованы Дни открытых дверей. Кандидаты для поступления, а также их родители и законные представители смогут встретиться с командованием, преподавателями и воспитателями филиала. В программу Дней открытых дверей также включены экскурсия и мастер-классы по учебным предметам.

Для участия в мероприятии необходимо предварительно зарегистрироваться, выбрав удобную дату посещения. В день проведения мероприятия зарегистрированным членам семьи нужно иметь при себе паспорт, кандидату – свидетельство о рождении.

Набор на обучение в Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища – 80 нахимовцев в 5-е классы – в 2018/2019 учебном году начинается 15 апреля.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 30. Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища.