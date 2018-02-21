г.Кандалакша

21 февраля - 17.00

Мастер-класс по изготовлению открытки ко Дню защитника Отечества в технике скрапбукинг в кандалакшском подростково-молодёжном клубе «Метеор».

г.Кандалакша, ул. Спекова, 4. Кандалакшский подростково-молодёжном клуб «Метеор».

г.Полярные Зори

21 февраля - 12.00

Первый заместитель министра социального развития Светлана Виденеева проведет выездной приём граждан в городе Полярные Зори.

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 1. Администрация муниципального образования.

21 февраля – 12.30

Состоится региональный мастер-класс для преподавателей художественных отделений детских школ искусств на тему «Дудлинг – как форма медитации и арт-терапии». Мероприятие организовано Мурманским колледжем искусств. Дудлинг (от английского «doodle» – «каракули») всё чаще используют в арт-терапии. Эта техника подходит детям и взрослым, которые никогда не занимались рисованием. Ее также можно использовать на уроках прикладной и станковой композиции в детских художественных школах и школах искусств.

Мастер-класс проведет преподаватель Детской школы искусств города Полярные Зори Марина Громенко.

г.Полярные Зори, ул. Пушкина, 18. Детская школа искусств г.Полярные Зори.

с.Ловозеро

21 февраля - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

пгт.Верхнетуломский

21 февраля - 11.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

пгт.Верхнетуломский, ул. Дружбы, 20.

сп.Тулома

21 февраля - 14.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

сп.Тулома, ул. Мира, 18.

г.Полярный

21 февраля - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции. Специалисты проверят законность перепланировки.

г.Полярный, ул. Красный Горн, 5.

ЗАТО Островной

21 февраля - 9.00

Единый классный час «Защитникам Отечества посвящается» в школе № 284 ЗАТО Островной.

ЗАТО Островной, ул. Бессонова, 2а. Школа № 284 ЗАТО Островной.

21 февраля - 16.00

Мероприятие по патриотическому воспитанию в детской музыкальной школе ЗАТО Островной.

ЗАТО Островной, ул. Бессонова, 2. Детская музыкальная школа ЗАТО Островной.

г.Мурманск

21 февраля - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции. Специалисты проверят законность перепланировки.

г.Мурманск, ул. Старостина, 69, просп. Ленина, 72; Верхнеростинское шоссе, 21, ул. Коминтерна, 18.

21 февраля - 10.00

Заседание правительства Мурманской области. Повестка заседания: 1. Об исполнении пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 07.10.2017 № Пр-2048 по вопросам управления государственным долгом субъектов Российской Федерации (докладчик Дягилева Елена Васильевна – министр финансов Мурманской области).2. О ходе исполнения подпункта «г» пункта 4 перечня поручений Президента Российской Федерации от 28.01.2017 № Пр-161 по обеспечению оценки гражданами качества предоставленных им государственных услуг через многофункциональные центры (докладчик Лапин Тимур Евгеньевич – председатель комитета по развитию информационных технологий и связи Мурманской области). 3. О мероприятиях, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией (докладчик Самарский Олег Григорьевич – глава муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией). 4. О результатах выполнения в 2017 году плана-графика реализации мероприятий государственных программ, предусматривающих бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства (докладчик Кан Леонид Вильгельмович – министр строительства и территориального развития Мурманской области). 5. Отчёт о результатах деятельности комитета государственного и финансового контроля Мурманской области (докладчик Монастырский Вячеслав Иванович – председатель комитета государственного и финансового контроля Мурманской области). 6. Об обеспечении доступности дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья в Мурманской области (докладчик Карпенко Наталия Николаевна – министр образования и науки Мурманской области).

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.

21-26 февраля – 10.00-20.00

Пройдёт информационная акция «Служу России!», приуроченная к празднованию Дня защитника Отечества. Состоятся просмотры документальных фильмов, слайд-шоу, тестирование, игры и много другое. Участники акции смогут проверить свою эрудицию и узнать малоизвестные факты из истории российской армии в интеллектуальной игре «Российская армия: теперь и прежде». Они увидят документальный фильм из фондов Президентской библиотеки «Чудо-богатыри», который рассказывает о вооружении, обмундировании русской армии начала XIX века, а также о славных боевых традициях, которые бережно сохраняются офицерами Российской армии, вспомнят о русских воинах, защищавших страну в разные исторические периоды, увековеченных на памятнике «Тысячелетие России».

Также в программе акции будут демонстрироваться агитационное слайд-шоу «Я буду служить России!», слайд-презентация армейских статусов «Армейская среда», видеоряд мотиваторов «Вооружённые силы Российской Федерации – обучат, научат, накормят – присоединяйся!».

Оглашение результатов и награждение победителей викторины состоится 22 февраля в 15.00.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, III этаж, региональный центр Президентской библиотеки.

21-25 февраля - 12.00-16.00

Игровая программа для детей в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке. Участникам игры «Я б в разведчики пошёл...» предстоит пройти все этапы, решая логические загадки и разгадывая шифры.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

21 февраля - 12.00

Обучающий семинар Фонда президентских грантов для представителей некоммерческих организаций Мурманской области. Участники познакомятся с системой экспертизы проектов и особенностями их оценки по критериям, получат новые знания по разработке социального проекта, а также разберут наиболее распространенные ошибки на примерах прошлогодних заявок.

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. Деловой центр «Меридиан», IV этаж, конференц-зал.

21 февраля - 12.20

Встреча студентов Мурманского арктического государственного университета – участников центра «Коворкинг51» с действующими предпринимателями. Мероприятие организовано для популяризации центра бизнес-идей «Коворкинг51» и вовлечения студенческой молодежи в предпринимательскую деятельность.

г.Мурманск, ул. Капитана Егорова, 15. Мурманский арктический государственный университет.

21 февраля - 14.30

Заместитель губернатора Григорий Стратий проведет заседание областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, малый зал заседаний.

21-24 февраля – 14.30

В Мурманском областном центре дополнительного образования «Лапландия» состоится областная тематическая каникулярная школа «Заполярный Наноград». Каникулярную школу организует Министерство образования и науки Мурманской области при поддержке АНПО «Школьная лига».

Участниками школы «Заполярный Наноград» станут учащиеся

8-11 классов образовательных организаций области, входящих в программу «Школьная лига РОСНАНО» и успешно работающих по её программе.

Каникулярная школа проводится в целях развития интереса учащихся к инновациям в области нанотехнологий, техническому творчеству, реализации учебных проектов, связанных со знакомством и взаимодействием школьников с миром высоких технологий.

Особенностью «Заполярного Нанограда» является то, что школьники, студенты и педагоги совместно решают на стажерских площадках проектные задачи (кейсы), предложенные организациями и компаниями нашего региона.

В школе будут открыты стажерские площадки кафедр биологи, автоматики и вычислительной техники, математики, информационных систем и программного обеспечения Мурманского государственного технического университета, ПАО «Мурманский морской торговый порт». Участники самостоятельно смогут выбрать стажерские площадки в процессе собеседования с кураторами в первый день работы школы.

В Школе для участников будут организованы лекции специалистов предприятий и образовательных организаций области, будут проведены интерактивные игры и спортивно-оздоровительные мероприятия. Практикумы, которые состоятся в детском технопарке «Кванториум51», предоставят участникам возможности для творческой самореализации. Для ребят запланированы экскурсии на атомный ледокол «Ленин» и Информационный центр по атомной энергии г. Мурманска.

Завершится областная каникулярная школа «Заполярный Наноград» защитой творческих проектов по итогам работы стажерских площадок, оценивать результаты работы участников будут представители организаций, предоставивших задания, и специалисты Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия».

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

22 февраля - 15.00

В центре «Лапландия» состоится торжественная церемония награждения по итогам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в Мурманской области в 2017/2018 учебном году. В первой половине дня для победителей и призеров регионального этапа ВсОШ организована программа мастер-классов, практических и лекционных занятий по общеобразовательным предметам с целью подготовки к участию в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников.

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников проводился по 21 предмету: по французскому языку, праву, литературе, искусству (мировой и художественной культуре), физике, русскому языку, экономике, биологии, астрономии, химии, информатике и ИКТ, географии, математике, истории, обществознанию, экологии, физической культуре, английскому языку, технологии, основам безопасности жизнедеятельности, немецкому языку.

Участники были из разных муниципалитетов Мурманской области: г. Апатиты, г. Оленегорск, г. Кировск, г. Полярные Зори, г. Кандалакша, г. Мончегорск, г. Мурманск, ЗАТО Видяево, ЗАТО Александровск, ЗАТО г. Заозерск, ЗАТО г. Североморск, Ковдорский район, Терский район, Ловозерский район, Печенгский район, Кольский район.

В олимпиаде приняли участие более 900 школьников: по французскому языку - 5, - праву - 57, - литературе - 85, - искусству (мировой и художественной культуре) - 29, - физике - 27, - русскому языку - 68, - экономике - 7, - биологии - 77, - астрономии - 9, - обществознанию – 75, - химии - 22, - информатике И ИКТ - 24, - географии - 35, - математике - 33, - истории – 62, - экологии - 19, - физической культуре - 67, - английскому языку - 102, - технологии - 31, - основам безопасности жизнедеятельности - 66, - немецкому языку предполагается участие 6 участников.

Участники Регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, набравшие необходимое количество баллов, будут приглашены для участия на заключительный этап всероссийской олимпиады школьников, который состоится с 20 марта 2018 года по 29 апреля 2018 года. Заключительный этап будет проходить в разных городах России.

Одновременно с проведением олимпиады проводилась Олимпиада им. Дж. К. Максвелла для учащихся 7-8 классов (20 участников) и Региональная математическая олимпиада для учащихся 8 классов общеобразовательных организаций Мурманской области (14 участников).

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

17 марта – 10.30-15.20

30 апреля - 10.30-15.20

Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища сообщает, что в рамках приёмной кампании организованы Дни открытых дверей. Кандидаты для поступления, а также их родители и законные представители смогут встретиться с командованием, преподавателями и воспитателями филиала. В программу Дней открытых дверей также включены экскурсия и мастер-классы по учебным предметам.

Для участия в мероприятии необходимо предварительно зарегистрироваться, выбрав удобную дату посещения. В день проведения мероприятия зарегистрированным членам семьи нужно иметь при себе паспорт, кандидату – свидетельство о рождении.

Набор на обучение в Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища – 80 нахимовцев в 5-е классы – в 2018/2019 учебном году начинается 15 апреля.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 30. Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища.