с.Териберка

26 февраля - 12.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

с.Териберка, ул. Пионерская, 7. Здание администрации.

26 февраля - 13.30

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

с.Териберка, ул. Первая пятилетка, 14. Приём специалисты проведут в Доме культуры.

г.Мурманск

23-26 февраля – 10.00-20.00

Проходит информационная акция «Служу России!», приуроченная к празднованию Дня защитника Отечества. Состоятся просмотры документальных фильмов, слайд-шоу, тестирование, игры и много другое. Участники акции смогут проверить свою эрудицию и узнать малоизвестные факты из истории российской армии в интеллектуальной игре «Российская армия: теперь и прежде». Они увидят документальный фильм из фондов Президентской библиотеки «Чудо-богатыри», который рассказывает о вооружении, обмундировании русской армии начала XIX века, а также о славных боевых традициях, которые бережно сохраняются офицерами Российской армии, вспомнят о русских воинах, защищавших страну в разные исторические периоды, увековеченных на памятнике «Тысячелетие России».

Также в программе акции будут демонстрироваться агитационное слайд-шоу «Я буду служить России!», слайд-презентация армейских статусов «Армейская среда», видеоряд мотиваторов «Вооружённые силы Российской Федерации – обучат, научат, накормят – присоединяйся!».

Оглашение результатов и награждение победителей викторины состоится 22 февраля в 15.00.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, III этаж, региональный центр Президентской библиотеки.

23-25 февраля - 12.00-16.00

Игровая программа для детей в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке. Участникам игры «Я б в разведчики пошёл...» предстоит пройти все этапы, решая логические загадки и разгадывая шифры.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

23 и 24 февраля – 14.30

В Мурманском областном центре дополнительного образования «Лапландия» проходит областная тематическая каникулярная школа «Заполярный Наноград». Каникулярную школу организует Министерство образования и науки Мурманской области при поддержке АНПО «Школьная лига».

Участниками школы «Заполярный Наноград» станут учащиеся

8-11 классов образовательных организаций области, входящих в программу «Школьная лига РОСНАНО» и успешно работающих по её программе.

Каникулярная школа проводится в целях развития интереса учащихся к инновациям в области нанотехнологий, техническому творчеству, реализации учебных проектов, связанных со знакомством и взаимодействием школьников с миром высоких технологий.

Особенностью «Заполярного Нанограда» является то, что школьники, студенты и педагоги совместно решают на стажерских площадках проектные задачи (кейсы), предложенные организациями и компаниями нашего региона.

В школе будут открыты стажерские площадки кафедр биологи, автоматики и вычислительной техники, математики, информационных систем и программного обеспечения Мурманского государственного технического университета, ПАО «Мурманский морской торговый порт». Участники самостоятельно смогут выбрать стажерские площадки в процессе собеседования с кураторами в первый день работы школы.

В Школе для участников будут организованы лекции специалистов предприятий и образовательных организаций области, будут проведены интерактивные игры и спортивно-оздоровительные мероприятия. Практикумы, которые состоятся в детском технопарке «Кванториум51», предоставят участникам возможности для творческой самореализации. Для ребят запланированы экскурсии на атомный ледокол «Ленин» и Информационный центр по атомной энергии г. Мурманска.

Завершится областная каникулярная школа «Заполярный Наноград» защитой творческих проектов по итогам работы стажерских площадок, оценивать результаты работы участников будут представители организаций, предоставивших задания, и специалисты Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия».

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

24 февраля - 11.00

Региональный этап Всероссийской научно-технической олимпиады по судомоделированию в рамках Всероссийского фестиваля научно-технического творчества «Технопарк юных».

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».

26 февраля - 11.00

Губернатор Марина Ковтун проведет заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка на территории Мурманской области.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.

26 февраля - 13.00

Патриотический урок в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке. Сотрудник библиотеки проведет урок на тему «Необъявленная война в Афганистане (1979-1989): осмысление прошлого».

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

26 февраля - 14.00

Профориентационная встреча в Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеке. В профориентационной встрече на тему «Кем быть: выбирая профессию, выбираем образ жизни» примут участие ученики старших классов. В вопросах профессионального самоопределения ребятам поможет разобраться начальник Центра профессионального развития молодёжи Анна Кузнецова.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, IV этаж, литературная гостиная.

17 марта – 10.30-15.20

30 апреля - 10.30-15.20

Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища сообщает, что в рамках приёмной кампании организованы Дни открытых дверей. Кандидаты для поступления, а также их родители и законные представители смогут встретиться с командованием, преподавателями и воспитателями филиала. В программу Дней открытых дверей также включены экскурсия и мастер-классы по учебным предметам.

Для участия в мероприятии необходимо предварительно зарегистрироваться, выбрав удобную дату посещения. В день проведения мероприятия зарегистрированным членам семьи нужно иметь при себе паспорт, кандидату – свидетельство о рождении.

Набор на обучение в Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища – 80 нахимовцев в 5-е классы – в 2018/2019 учебном году начинается 15 апреля.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 30. Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища.