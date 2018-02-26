с.Териберка

26 февраля - 12.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

с.Териберка, ул. Пионерская, 7. Здание администрации.

26 февраля - 13.30

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

с.Териберка, ул. Первая пятилетка, 14. Приём специалисты проведут в Доме культуры.

нп.Коашва

27 февраля – 11.00

Организаторы сельского дома культуры нп.Коашва проведут для обучающихся начальных классов школы № 10 военно-патриотическую игру «Орлята России». Ребятам предстоит помериться силой, ловкостью, смекалкой в таких конкурсах и викторинах, как «Курс молодого бойца», «Донесение с фронта», «Разминируй минное поле», «Маскировка» и многих других.

нп.Коашва, 3. СОШ № 10.

г.Мурманск

26 февраля – 10.00-20.00

Завершается информационная акция «Служу России!», приуроченная к празднованию Дня защитника Отечества. Состоятся просмотры документальных фильмов, слайд-шоу, тестирование, игры и много другое. Участники акции смогут проверить свою эрудицию и узнать малоизвестные факты из истории российской армии в интеллектуальной игре «Российская армия: теперь и прежде». Они увидят документальный фильм из фондов Президентской библиотеки «Чудо-богатыри», который рассказывает о вооружении, обмундировании русской армии начала XIX века, а также о славных боевых традициях, которые бережно сохраняются офицерами Российской армии, вспомнят о русских воинах, защищавших страну в разные исторические периоды, увековеченных на памятнике «Тысячелетие России».

Также в программе акции будут демонстрироваться агитационное слайд-шоу «Я буду служить России!», слайд-презентация армейских статусов «Армейская среда», видеоряд мотиваторов «Вооружённые силы Российской Федерации – обучат, научат, накормят – присоединяйся!».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, III этаж, региональный центр Президентской библиотеки.

26 февраля - 11.00

Губернатор Марина Ковтун проведет заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка на территории Мурманской области.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.

26 февраля - 13.00

Патриотический урок в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке. Сотрудник библиотеки проведет урок на тему «Необъявленная война в Афганистане (1979-1989): осмысление прошлого».

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

26 февраля - 14.00

Профориентационная встреча в Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеке. В профориентационной встрече на тему «Кем быть: выбирая профессию, выбираем образ жизни» примут участие ученики старших классов. В вопросах профессионального самоопределения ребятам поможет разобраться начальник Центра профессионального развития молодёжи Анна Кузнецова.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, IV этаж, литературная гостиная.

17 марта – 10.30-15.20

30 апреля - 10.30-15.20

Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища сообщает, что в рамках приёмной кампании организованы Дни открытых дверей. Кандидаты для поступления, а также их родители и законные представители смогут встретиться с командованием, преподавателями и воспитателями филиала. В программу Дней открытых дверей также включены экскурсия и мастер-классы по учебным предметам.

Для участия в мероприятии необходимо предварительно зарегистрироваться, выбрав удобную дату посещения. В день проведения мероприятия зарегистрированным членам семьи нужно иметь при себе паспорт, кандидату – свидетельство о рождении.

Набор на обучение в Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища – 80 нахимовцев в 5-е классы – в 2018/2019 учебном году начинается 15 апреля.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 30. Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища.