с.Ловозеро

28 февраля - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

ЗАТО Видяево

28 февраля - 15.00

Муниципальный молодёжный фестиваль профессий «PROFFдвижение».

ЗАТО Видяево, ул. Центральная, 7а. Спортивно-оздоровительный комплекс «Фрегат».

г.Мурманск

28 февраля - 9.30

1 марта – 10.00

Торжественное открытие VII медицинского конгресса «Северное сияние» для медицинских работников Мурманской области. Откроет работу VII медицинского конгресса «Северное сияние» заместитель министра здравоохранения Мурманской области Людмила Ушакова. В течение двух дней, 28 февраля – 1 марта, конгресс будет проходить в нескольких секциях одновременно. Лекции для врачей региона прочтут представители ведущих высших медицинских образовательных учреждений, научно-исследовательских институтов и учреждений здравоохранения Москвы и Санкт-Петербурга. В первый день его работы состоятся семинары на такие темы, как «Актуальные вопросы педиатрии и неонатологии», «Актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний внутренних органов», а также «Клиническая лабораторная диагностика и клиническая микробиология: новые возможности».

г.Мурманск, просп.Ленина, 82. Деловой центр «Арктика», конференц-зал, II этаж.

28 февраля - 11.00

Состоится открытая региональная научно-практическая конференция «Доступное дополнительное образование: от детских проб к профессиональному самоопределению», посвященная 100-летию системы дополнительного образования Российской Федерации. В конференции примут участие специалисты Федеральных центров, курирующих вопросы развития дополнительного образования, творческие и научные работники, представители профессиональных сообществ субъектов Российской Федерации, представители муниципальных органов власти, осуществляющих управление в сфере образования Мурманской области, педагогические работники образовательных организаций и учреждений сферы дополнительного образования Северо-западного федерального округа, Мурманской области.

В рамках конференции планируется рассмотрение основных направлений деятельности: «Доступность и качество как стратегический фокус управления в дополнительном образовании детей», «Дополнительное образование – стратегический ресурс сопровождения профориентационной деятельности», «Формирование основ инженерного мышления обучающихся: от выбора образовательной программы к выбору жизненного пути», «Непрерывность образовательной деятельности туристско-краеведческой направленности как средство профессиональной ориентации учащихся» и других актуальных вопросов развития дополнительного образования.

Также в рамках конференции запланированы: фокус-группы для педагогических работников «Интерактивный глоссарий «Доступность, качество, предпрофессиональное самоопределение», выставка «Дополнительное образование детей - территория развития», мастер-классы «Современные технологии обучения: от идеи до воплощения», форсайт-лекция для руководителей, заместителей руководителей образовательных организаций, специалистов муниципальных органов управления образованием «Дополнительное образование-образ будущего», а также посещение «Кванториум-51».

г.Мурманск, просп.Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

28 февраля – 11.00

Пройдет очередное заседание коллегии комитета по физической культуре и спорту Мурманской области.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, малый зал заседаний.

28 февраля - 1 марта

В рамках проекта «SOSтавляющие профессионального успеха: развитие компетенций сотрудников СО НКО, работающих с семьями и детьми», разработанного сотрудниками Межрегиональной благотворительной общественной организации – Российский комитет «Детские деревни – SOS» (г. Москва) и получившего финансирование в рамках конкурса Президентских грантов, состоится семинар-тренинг по формированию практических навыков разработки заявок на грантовое финансирование.

Семинар-тренинг проведет Дунаева Татьяна Евгеньевна - советник по грантовой деятельности Межрегиональной благотворительной общественной организации – Российский комитет «Детские деревни – SOS». В семинаре-тренинге примут участие сотрудники 6 СО НКО Мурманской области, работающие с семьями и детьми. В рамках семинара-тренинга его участники познакомятся с возможностями для получения грантового финансирования на проекты СО НКО Мурманской области, этапами разработки проектов и инструментами, используемыми при разработке проектов.

г.Мурманск, ул. Папанина, 23. Дом молодёжи «SOS Мурманск».

28 февраля - 12.40

Пленарное заседание открытой региональной научно-практической конференции «Доступное дополнительное образование: от детских проб к профессиональному самоопределению». Конференция для педагогических работников организаций сферы дополнительного образования посвящена 100-летию системы дополнительного образования Российской Федерации. Специалисты всероссийских центров, представители органов власти, педагогические, творческие и научные работники обсудят актуальные вопросы развития дополнительного образования Мурманской области. Также в рамках конференции с 11.00 будет организована выставочная экспозиция и демонстрация видеороликов о системе работы организаций сферы дополнительного образования детей, инновациях, традициях обучения, достижениях обучающихся.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».

28 февраля - 14.00

Заместитель губернатора Инна Погребняк проведет торжественное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Мурманской области, посвященное 100-летию образования комиссий по делам несовершеннолетних в Российской Федерации. В торжественном заседании примут участие представители органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Мурманской области, прокуратуры Мурманской области, председатели и специалисты муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Мурманской области, ветераны.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, музыкальная гостиная.

5 марта - 11.00

Состоится областная школа волонтеров. Школа волонтеров проводится в целях активизации и развития добровольческого движения в Мурманской области в сфере формирования здорового образа жизни у обучающихся, а также творческого, личностного и социального развития детей и молодежи.

В школе волонтеров примут участие члены детских и молодежных общественных объединений, волонтерских объединений (организаций), обучающиеся образовательных организаций Мурманской области в возрасте от 13-17 лет.

Программа проведения школы волонтеров предполагает проведение мастер-классов, практикумов, мастерских, тренингов по темам: «Организация волонтерских мероприятий», «Команд образование», «Методы взаимодействия», «Медиация», «Основы социального проектирования», «Кибербезопасность» и др.

Также в рамках школы волонтеров состоится обучающий семинар для добровольцев «Роль волонтерской деятельности в работе по профилактике злоупотребления несовершеннолетними алкоголя, табака и формировании культуры безопасного и здорового образа жизни в молодежной среде».

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».

17 марта – 10.30-15.20

30 апреля - 10.30-15.20

Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища сообщает, что в рамках приёмной кампании организованы Дни открытых дверей. Кандидаты для поступления, а также их родители и законные представители смогут встретиться с командованием, преподавателями и воспитателями филиала. В программу Дней открытых дверей также включены экскурсия и мастер-классы по учебным предметам.

Для участия в мероприятии необходимо предварительно зарегистрироваться, выбрав удобную дату посещения. В день проведения мероприятия зарегистрированным членам семьи нужно иметь при себе паспорт, кандидату – свидетельство о рождении.

Набор на обучение в Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища – 80 нахимовцев в 5-е классы – в 2018/2019 учебном году начинается 15 апреля.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 30. Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища.