ЗАТО г.Североморск

1 марта - 10.30

Региональный старт федерального образовательного проекта по развитию женского предпринимательства «Мама-предприниматель».

ЗАТО г.Североморск, ул. Колышкина, 9. МФЦ.

г.Мурманск

1 марта – 10.00

Торжественное открытие VII медицинского конгресса «Северное сияние» для медицинских работников Мурманской области. Откроет работу VII медицинского конгресса «Северное сияние» заместитель министра здравоохранения Мурманской области Людмила Ушакова. Конгресс будет проходить в нескольких секциях одновременно. Лекции для врачей региона прочтут представители ведущих высших медицинских образовательных учреждений, научно-исследовательских институтов и учреждений здравоохранения Москвы и Санкт-Петербурга. В первый день его работы состоятся семинары на такие темы, как «Актуальные вопросы педиатрии и неонатологии», «Актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний внутренних органов», а также «Клиническая лабораторная диагностика и клиническая микробиология: новые возможности».

г.Мурманск, просп.Ленина, 82. Деловой центр «Арктика», конференц-зал, II этаж.

1 марта – 11.00-12.00

«Полигон-PRO» - это проект, который проводится в целях популяризации профессий, повышения профессиональной мотивации и заинтересованности обучающихся образовательных организаций Мурманской области в профессиях, востребованных в нашем крае. Проект стартовал в марте 2017 года. 1 марта этого года очередной площадкой проекта станет филиал ФГУП «Почта России». На предприятии обучающиеся ознакомятся с принципом работы Мурманского магистрального сортировочного центра, попробуют себя в роли оператора почтовой связи, познакомятся с представителями компании и примут участие в мастер-классах.

В рамках мероприятия организаторы руководствуются новыми и современными подходами организации профориентационной работы. Полученный опыт поможет им в процессе профессионального самоопределения и личностного роста.

г.Мурманск, просп.Ленина, 82а. Мурманский почтамт УФПС Мурманской области – филиал ФГУП «Почта России».

1 марта - 13.00

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Хамит Мавлияров проведёт совещание по вопросу готовности региона к переходу на ресурсную модель определения сметной стоимости строительства и формирования реестра экономически эффективной проектной документации повторного использования. В совещании примут участие заместитель губернатора, министр строительства и территориального развития Мурманской области Леонид Кан, руководители Управления государственной экспертизы Мурманской области, Управления капитального строительства Мурманской области, регионального центра ценообразования в строительстве.

На совещание приглашены руководители организаций-производителей и импортеров строительных материалов в Мурманской области которые в соответствии с законодательством должны предоставлять информацию в Федеральную государственную информационную систему ценообразования в строительстве.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, малый зал заседаний.

1 марта

В рамках проекта «SOSтавляющие профессионального успеха: развитие компетенций сотрудников СО НКО, работающих с семьями и детьми», разработанного сотрудниками Межрегиональной благотворительной общественной организации – Российский комитет «Детские деревни – SOS» (г. Москва) и получившего финансирование в рамках конкурса Президентских грантов, состоится семинар-тренинг по формированию практических навыков разработки заявок на грантовое финансирование.

Семинар-тренинг проведёт Дунаева Татьяна Евгеньевна - советник по грантовой деятельности Межрегиональной благотворительной общественной организации – Российский комитет «Детские деревни – SOS». В семинаре-тренинге примут участие сотрудники 6 СО НКО Мурманской области, работающие с семьями и детьми. В рамках семинара-тренинга его участники познакомятся с возможностями для получения грантового финансирования на проекты СО НКО Мурманской области, этапами разработки проектов и инструментами, используемыми при разработке проектов.

г.Мурманск, ул. Папанина, 23. Дом молодёжи «SOS Мурманск».

2 марта – 9.00-12.30

Прокуратурой Первомайского административного округа города Мурманска по телефону 52-98-30 будет проведена «горячая линия» по вопросам соблюдения трудового законодательства, защиты прав граждан на оплату труда.

В «горячей линии» примет участие старший помощник прокурора округа Горбатюк Олег Николаевич.

3 марта – 16.00

В рамках проекта Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области «Дом Дружбы» состоится мероприятие, посвященное новому празднику – Дню «Ноль дискриминации». Этот праздник отмечается ежегодно 1 марта по решению ООН с 2014 года. Инициатором учреждения праздника выступили руководители ЮНЭЙДС – Объединенной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИД. Изначально учредители новой даты пытались привлечь внимание к проблемам людей с ВИЧ и СПИД.

Впоследствии этот День приобрёл более широкое значение. Новый праздник призывает современное общество терпимо относиться к другим людям, независимо от их расовой, национальной, религиозной, половой, возрастной принадлежности, принадлежности к той или иной социальной группе, независимо от их политических и иных взглядов и убеждений. Он напоминает о праве каждого на полноценную жизнь с достоинством. Поэтому задача Дня – достижение того состояния общества, когда дискриминация внутри него будет сведена к нулю, то есть исчезнет совсем.

Ежегодно 1 марта проходят мероприятия, направленные на то, чтобы достигнуть положения «ноль дискриминации». В поддержку кампании по борьбе с ущемлением прав человека по всему миру проводятся концерты, фотовыставки, кинопоказы, семинары, тематика которых связана с проблемами дискриминации.

Организаторами мероприятия являются Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области и ГОБУМП «Региональный центр гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе».

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Дом Дружбы, 3-й этаж.

5 марта - 11.00

Состоится областная школа волонтеров. Школа волонтеров проводится в целях активизации и развития добровольческого движения в Мурманской области в сфере формирования здорового образа жизни у обучающихся, а также творческого, личностного и социального развития детей и молодежи.

В школе волонтеров примут участие члены детских и молодежных общественных объединений, волонтерских объединений (организаций), обучающиеся образовательных организаций Мурманской области в возрасте от 13-17 лет.

Программа проведения школы волонтеров предполагает проведение мастер-классов, практикумов, мастерских, тренингов по темам: «Организация волонтерских мероприятий», «Команд образование», «Методы взаимодействия», «Медиация», «Основы социального проектирования», «Кибербезопасность» и др.

Также в рамках школы волонтеров состоится обучающий семинар для добровольцев «Роль волонтерской деятельности в работе по профилактике злоупотребления несовершеннолетними алкоголя, табака и формировании культуры безопасного и здорового образа жизни в молодежной среде».

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».

17 марта – 10.30-15.20

30 апреля - 10.30-15.20

Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища сообщает, что в рамках приёмной кампании организованы Дни открытых дверей. Кандидаты для поступления, а также их родители и законные представители смогут встретиться с командованием, преподавателями и воспитателями филиала. В программу Дней открытых дверей также включены экскурсия и мастер-классы по учебным предметам.

Для участия в мероприятии необходимо предварительно зарегистрироваться, выбрав удобную дату посещения. В день проведения мероприятия зарегистрированным членам семьи нужно иметь при себе паспорт, кандидату – свидетельство о рождении.

Набор на обучение в Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища – 80 нахимовцев в 5-е классы – в 2018/2019 учебном году начинается 15 апреля.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 30. Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища.