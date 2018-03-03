ЗАТО Островной

5 марта - 16.00

Акция «Внимание, дети!» в Доме детского творчества.

ЗАТО Островной, ул. Бессонова, 2. ДДТ.

ЗАТО п.Видяево

5 марта - 14.30

Выездной приём директора и специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

ЗАТО п.Видяево, ул. Центральная, 8.

г.Гаджиево

5 марта - 10.00

Выездной приём специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

г.Гаджиево, ул. Ленина, 100.

г.Заозёрск

5 марта - 11.00

Выездной приём директора и специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

г.Заозёрск, ул. Матроса Рябинина, 25

г.Мурманск

3 марта – 16.00

В рамках проекта Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области «Дом Дружбы» состоится мероприятие, посвященное новому празднику – Дню «Ноль дискриминации». Этот праздник отмечается ежегодно 1 марта по решению ООН с 2014 года. Инициатором учреждения праздника выступили руководители ЮНЭЙДС – Объединенной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИД. Изначально учредители новой даты пытались привлечь внимание к проблемам людей с ВИЧ и СПИД.

Впоследствии этот День приобрёл более широкое значение. Новый праздник призывает современное общество терпимо относиться к другим людям, независимо от их расовой, национальной, религиозной, половой, возрастной принадлежности, принадлежности к той или иной социальной группе, независимо от их политических и иных взглядов и убеждений. Он напоминает о праве каждого на полноценную жизнь с достоинством. Поэтому задача Дня – достижение того состояния общества, когда дискриминация внутри него будет сведена к нулю, то есть исчезнет совсем.

Ежегодно 1 марта проходят мероприятия, направленные на то, чтобы достигнуть положения «ноль дискриминации». В поддержку кампании по борьбе с ущемлением прав человека по всему миру проводятся концерты, фотовыставки, кинопоказы, семинары, тематика которых связана с проблемами дискриминации.

Организаторами мероприятия являются Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области и ГОБУМП «Региональный центр гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе».

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Дом Дружбы, 3-й этаж.

5 марта - 8.20

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома, нормативного уровня обеспечения отоплением, холодным и горячим водоснабжением.

г.Мурманск, ул. Маклакова, 28; ул. Полярные Зори, 52; Самойловой, 1; ул. Беринга, 3; ул. Челюскинцев, 20; просп. Героев-североморцев, 79; пер. Охотничий, 15; ул. Октябрьская, 34.

5 марта - 8.30-15.30

На 35-м судоремонтном заводе пройдёт первый конкурс профессионального

мастерства в рамках регионального праздника «Профессионалы на Мурмане – 2018». Первым мероприятием ежегодного регионального праздника профессионального мастерства «Профессионалы на Мурмане – 2018», который Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области проводит совместно с Министерством образования и науки Мурманской области, станет конкурс по профессии «Судокорпусник-ремонтник».

Конкурс пройдет 5 марта 2018 года на базе филиала «35 СРЗ» АО «ЦС «Звёздочка». В соревновании примут участие студенты образовательных организаций среднего профессионального образования Мурманской области. Конкурсное задание будет состоять из теоретической и практической частей.

г.Мурманск, ул. Лобова, 100. Филиал «35 СРЗ» АО «ЦС «Звёздочка», цех № 4.

5 марта - 10.00

Единая областная информационная акция, посвященная выборам Президента России «Твой выбор, Россия». Посетители библиотеки познакомятся с историей выборов в России и проверят свои знания по теме избирательного права. Акция проводится с 1 по 15 марта с 10.00 до 20.00.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, III этаж, региональный центр Президентской библиотеки.

5 марта - 11.00

Состоится областная школа волонтёров. Школа волонтеров проводится в целях активизации и развития добровольческого движения в Мурманской области в сфере формирования здорового образа жизни у обучающихся, а также творческого, личностного и социального развития детей и молодежи.

В школе волонтёров примут участие члены детских и молодежных общественных объединений, волонтерских объединений (организаций), обучающиеся образовательных организаций Мурманской области в возрасте от 13-17 лет.

Программа проведения школы волонтеров предполагает проведение мастер-классов, практикумов, мастерских, тренингов по темам: «Организация волонтерских мероприятий», «Команд образование», «Методы взаимодействия», «Медиация», «Основы социального проектирования», «Кибербезопасность» и др.

Также в рамках школы волонтеров состоится обучающий семинар для добровольцев «Роль волонтерской деятельности в работе по профилактике злоупотребления несовершеннолетними алкоголя, табака и формировании культуры безопасного и здорового образа жизни в молодежной среде».

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».

5 марта - 12.00

Финал регионального конкурса «Доброволец года-2018». Финал регионального конкурса «Доброволец года-2018» среди молодежных и детских общественных объединений Мурманской области будет проходить в течение двух дней. 5 марта участники представят членам жюри результаты своей волонтерской деятельности. Подведение итогов и награждение победителей состоится 6 марта в 11.00.

Конкурс проводится Региональным центром гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе в целях поддержки и развития добровольчества в молодёжной среде в Мурманской области. Учредитель – министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области при поддержке Координационного совета по развитию добровольческого движения Мурманской области.

Победители регионального этапа конкурса получат возможность представлять Мурманскую область на Всероссийском конкурсе «Доброволец России – 2018».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, III этаж, региональный центр Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.

5 марта - 13.00

Патриотический час в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке. Мероприятие «Улыбкой женщины, прекрасный мир, живи» посвящено женщинам – Героям Российской Федерации и кавалерам орденов.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

5 марта - 18.30

Видеоконференция, посвященная приёмной кампании 2018 года, для родителей и выпускников, планирующих поступать в вузы Мурманской области. Участие в мероприятии примут представители министерства образования и науки Мурманской области, администрации Мурманского арктического государственного университета и Мурманского государственного технического университета. Будет представлена информация об образовательных организациях, реализуемых направлениях и специальностях, о порядке поступления, сроках подачи документов, условиях обучения. Выпускники и их родители смогут задать интересующие вопросы.

г.Мурманск, ул. Инженерная, 2а. Институт развития образования, III этаж, ауд. 16.

13 марта - 11.00-17.00

Слёт проводится в соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», утвержденной постановлением правительства РФ от 30.12.2015 № 1493, и направлен на привлечение детей и молодёжи к общественной деятельности и проявлению гражданской активности, содействие принятию в молодежной среде общих принципов взаимоуважения, добрососедства, межкультурного диалога, знакомство с историческим наследием России.

На слете будут присутствовать: представители Российского движения школьников, волонтёры победы, волонтёры-медики.

В слете примут участие активисты детских и молодежных общественных объединений, представители добровольческих организаций Мурманской области, в возрасте от 13 лет до 21 года.

В программе слета: конкурс творческой самопрезентации детских и молодежных общественных объединений; тематические интерактивные площадки с известными представителями профессиональной общественности Мурманской области по основным актуальным направлениям личностного развития: «гражданская активность и добровольчество», «социальное предпринимательство», «информационно-медийное направление», «творческое и интеллектуальное развитие»; тематическая выставка «100 лет ВЛКСМ», лекции и мастер-классы.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

17 марта – 10.30-15.20

30 апреля - 10.30-15.20

Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища сообщает, что в рамках приёмной кампании организованы Дни открытых дверей. Кандидаты для поступления, а также их родители и законные представители смогут встретиться с командованием, преподавателями и воспитателями филиала. В программу Дней открытых дверей также включены экскурсия и мастер-классы по учебным предметам.

Для участия в мероприятии необходимо предварительно зарегистрироваться, выбрав удобную дату посещения. В день проведения мероприятия зарегистрированным членам семьи нужно иметь при себе паспорт, кандидату – свидетельство о рождении.

Набор на обучение в Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища – 80 нахимовцев в 5-е классы – в 2018/2019 учебном году начинается 15 апреля.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 30. Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища.