с.Ловозеро

6 марта - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

пгт.Ревда

6 марта - 9.30

Выездная проверка Госжилинспекции в Ревде. Специалисты проверят соблюдение нормативного уровня обеспечения отоплением.

пгт.Ревда, ул. Кузина, 10.

пгт.Умба

6 марта - 12.00

Министр социального развития региона Сергей Мякишев проведёт выездной прием граждан в общественной приёмной губернатора Мурманской области в Терском районе.

пгт.Умба, ул. Дзержинского, 42. Администрация, каб.5.

г.Мурманск

6 марта - 9.30

Репетиционный экзамен по математике для обучающихся 9 классов.

г.Мурманск, ул. Книповича, 35/2. Гимназия № 8.

6 марта - 10.00

Губернатор Марина Ковтун примет участие в торжественном мероприятии, посвящённом началу военной подготовки курсантов на военной кафедре МГТУ.

г.Мурманск, ул. Спортивная, 13. Мурманский государственный технический университет, главный корпус, II этаж, Галерея почётной славы героев-североморцев.

6 марта – 10.00-12.00

Начнётся финал конкурса «Доброволец года -2018». Конкурс проводится Региональным центром гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодёжи к военной службе в целях поддержки и развития добровольчества в молодежной среде в Мурманской области.

Учредителем является Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области при поддержке координационного совета по развитию добровольческого движения Мурманской области.

Проведение финала конкурса пройдёт в рамках Года добровольца и волонтера в России. Президент России объявил 2018-й Годом добровольца и волонтера во время церемонии вручения премии «Доброволец России». В 2017 году Россия впервые официально отметила Международный день добровольца (волонтера) 5 декабря 2017 года.

В конкурсе «Доброволец года-2018» принимают участие представители молодежных и детских общественных объединений Мурманской области в возрасте от 14 до 30 лет. Конкурс проводился по следующим номинациям: Волонтерство Победы («Волонтер Победы»; «Медиа-волонтер Победы»); Социальное волонтерство («Помощь детям»; «Социальное служение»; «Помощь животным»; «Лучший проект в сфере инклюзивного волонтерства»); Событийное волонтерство («Волонтер на событии»); Медицинское волонтерство и здоровьесбережение («Волонтер-медик»; «Лучший проект в сфере медицинского волонтерства»; «Лучший проект в сфере здоровьесбережения»); Культурно-просветительское волонтерство («Лучший проект в сфере культурно-просветительского волонтерства»); Волонтерство в чрезвычайных ситуациях («Лучший проект в области защиты населения и территорий от ЧС»; «Волонтеры-герои»); Экологическое волонтерство («Эко-волонтер»; «Лучший проект в сфере экологического волонтерства»); Специальные номинации конкурса: «Организатор добровольчества» и «Волонтерский центр» («Студенческий волонтерский центр»; «Общественный центр гражданско-патриотического воспитания «Волонтеры Победы»; «Муниципальный штаб «Волонтеров Победы»).

Финал конкурса пройдёт в 2 этапа: 5 марта - с 12.00 до 20.00 и 6 марта - с 10.00 до 12.00. В ходе мероприятия состоится очная защита и награждение участников финала.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, Региональный центр Президентской библиотеки, 3-й этаж.

6 марта - 11.00

В год 50-летия областной детско-юношеской библиотеки губернатор Марина Ковтун вручит учреждению ключи от нового библиотечного автобуса.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

6 марта – 12.00

Пройдёт региональный фестиваль творческих работ мастеров-кукольников. Целью мероприятия является выявление и поддержка талантливых мастеров, формирование способности воспринимать и оценивать произведения разных видов искусств в культурном наследии Арктики.

В выставке примут участие школьники, студенты, преподаватели МАГУ, пенсионеры, дети и родители Межрегиональной общественной организации детей-инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы» и Автономной некоммерческой организации поддержки детей с аутизмом «Парус Доверия», мастера Междуреченского сельского дома культуры.

Откроется выставка в 12.00 в выставочном зале (ауд. 111), продолжится мероприятие концертом в актовом зале (ауд. 102), который начнется в 13.00. А с 14.00 участников ждут мастер-классы от мастеров.

Региональный фестиваль творческих работ мастеров-кукольников откроет Международный благотворительный арт-марафон «Весны, любви и улыбок».

г.Мурманск, просп. Ленина 57. Мурманский арктический государственный университет, выставочный зал «Отпечаток».

6 марта – 14.00

Состоится Всероссийская акция «Прекрасное рядом», организованная региональной командой «Молодёжки ОНФ» и управлением ГИБДД УМВД России по Мурманской области. Общественники и инспекторы поздравят женщин-водителей и женщин-пешеходов с наступающим 8 Марта, вручат им праздничные открытки от «Молодёжки ОНФ» и самодельные открытки, созданные учениками средней школы № 38. Школьники напомнят дамам о важности соблюдения Правил дорожного движения, прочитают стихи.

г.Мурманск, ул. Воровского, рядом с пешеходной зоной.

6 марта - 14.00

Совещание Общественной палаты Мурманской области по вопросам организации и проведения мониторинга реализации избирательных прав граждан на выборах Президента РФ в Мурманской области.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, малый зал заседаний.

6 марта - 14.30

Губернатор Марина Ковтун проведет расширенное заседание Экономического совета и Полярной комиссии. Заседание будет посвящено деятельности на территории Мурманской области АО «Апатит», входящего в группу «ФосАгро».

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.

6 марта - 16.00

Семинар для предпринимателей в Мурманском региональном инновационном бизнес-инкубаторе. Семинар посвящен правилам ведения бизнеса в соответствии с федеральным законом № 115-ФЗ.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор, II этаж.

7 марта – 9.00-12.00

На Мурманской областной станции переливания крови пройдёт акция «Спасибо женщина за жизнь!», приуроченная к Международному женскому дню. Акция организована Мурманской региональной общественной организацией доноров «КАПЛЯ ЖИЗНИ» совместно с МОСПК. Цель мероприятия: поздравить прекрасных дам-доноров, которые в этот день подарят частичку своей жизненной энергии нуждающимся в компонентах донорской крови, с 8 Марта и вручить билеты на открытый праздничный кинопоказ, который состоится в кинотеатре «Одиссея» 10 марта в 12 часов 15 минут.

Данное мероприятие проводится в рамках проекта по развитию добровольного и безвозмездного донорства в Мурманской области, который стал победителем конкурса Президентских грантов в декабре 2017 года. В мероприятии примут участие: заместитель главного врача по организационно-методической работе ГОБУЗ «МОСПК» Скворцова Ирина Михайловна; заместитель председателя МРООД «КАПЛЯ ЖИЗНИ» Склярова Ольга Владимировна; волонтеры МРООД «КАПЛЯ ЖИЗНИ».

г.Мурманск, ул. Павлова, 6 корп.10. ГОБУЗ «Мурманская областная станция переливания крови».

13 марта - 11.00-17.00

Слёт проводится в соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», утвержденной постановлением правительства РФ от 30.12.2015 № 1493, и направлен на привлечение детей и молодёжи к общественной деятельности и проявлению гражданской активности, содействие принятию в молодежной среде общих принципов взаимоуважения, добрососедства, межкультурного диалога, знакомство с историческим наследием России.

На слете будут присутствовать: представители Российского движения школьников, волонтёры победы, волонтёры-медики.

В слете примут участие активисты детских и молодежных общественных объединений, представители добровольческих организаций Мурманской области, в возрасте от 13 лет до 21 года.

В программе слета: конкурс творческой самопрезентации детских и молодежных общественных объединений; тематические интерактивные площадки с известными представителями профессиональной общественности Мурманской области по основным актуальным направлениям личностного развития: «гражданская активность и добровольчество», «социальное предпринимательство», «информационно-медийное направление», «творческое и интеллектуальное развитие»; тематическая выставка «100 лет ВЛКСМ», лекции и мастер-классы.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

17 марта – 10.30-15.20

30 апреля - 10.30-15.20

Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища сообщает, что в рамках приёмной кампании организованы Дни открытых дверей. Кандидаты для поступления, а также их родители и законные представители смогут встретиться с командованием, преподавателями и воспитателями филиала. В программу Дней открытых дверей также включены экскурсия и мастер-классы по учебным предметам.

Для участия в мероприятии необходимо предварительно зарегистрироваться, выбрав удобную дату посещения. В день проведения мероприятия зарегистрированным членам семьи нужно иметь при себе паспорт, кандидату – свидетельство о рождении.

Набор на обучение в Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища – 80 нахимовцев в 5-е классы – в 2018/2019 учебном году начинается 15 апреля.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 30. Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища.