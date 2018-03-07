с.Ловозеро

7 марта - 9.00

Выездной прием специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

пгт.Молочный

7 марта - 9.30

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

пгт.Молочный, ул. Торговая, 1а.

г.Мурманск

7 марта – 9.00-12.00

На Мурманской областной станции переливания крови пройдёт акция «Спасибо женщина за жизнь!», приуроченная к Международному женскому дню. Акция организована Мурманской региональной общественной организацией доноров «КАПЛЯ ЖИЗНИ» совместно с МОСПК. Цель мероприятия: поздравить прекрасных дам-доноров, которые в этот день подарят частичку своей жизненной энергии нуждающимся в компонентах донорской крови, с 8 Марта и вручить билеты на открытый праздничный кинопоказ, который состоится в кинотеатре «Одиссея» 10 марта в 12 часов 15 минут.

Данное мероприятие проводится в рамках проекта по развитию добровольного и безвозмездного донорства в Мурманской области, который стал победителем конкурса Президентских грантов в декабре 2017 года. В мероприятии примут участие: заместитель главного врача по организационно-методической работе ГОБУЗ «МОСПК» Скворцова Ирина Михайловна; заместитель председателя МРООД «КАПЛЯ ЖИЗНИ» Склярова Ольга Владимировна; волонтеры МРООД «КАПЛЯ ЖИЗНИ».

г.Мурманск, ул. Павлова, 6 корп.10. ГОБУЗ «Мурманская областная станция переливания крови».

7 марта - 10.15

Губернатор Марина Ковтун посетит родильный дом № 1 Мурманской городской клинической больницы скорой медицинской помощи после проведенного ремонта. После капитального ремонта роддом был открыт 28 февраля.

Ремонт проводился с августа 2017 года. Проведена полная реконструкция вентиляционной системы, увеличены площади родового отделения, операционных, организовано современное приемное отделение с кабинетами амбулаторного приема и кабинетами догоспитальной диагностики. Основными подразделениями, подвергнутыми глубокой реконструкции, стали приемное отделение, родильное отделение и операционный блок.

г.Мурманск, ул. Карла Маркса, 16а. Родильный дом № 1 Мурманской городской клинической больницы скорой медицинской помощи.

7 марта - 11.15

Пресс-конференция, посвященная культурно-просветительскому проекту «День с музеем». Участники пресс-конференции: Сергей Борисович Ершов – председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области; Елена Павловна Химчук – директор Мурманского областного краеведческого музея.

Проект «День с музеем» организован в рамках 80-летия Мурманской области и направлен на популяризацию деятельности музея и знаний по истории и природе Кольского Севера. В рамках проекта будет организована серия выездных музейных мероприятий для жителей различных населенных пунктов Мурманской области.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, I этаж, региональный детско-юношеский центр краеведения.

13 марта - 11.00-17.00

Слёт проводится в соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», утвержденной постановлением правительства РФ от 30.12.2015 № 1493, и направлен на привлечение детей и молодёжи к общественной деятельности и проявлению гражданской активности, содействие принятию в молодежной среде общих принципов взаимоуважения, добрососедства, межкультурного диалога, знакомство с историческим наследием России.

На слёте будут присутствовать: представители Российского движения школьников, волонтёры победы, волонтёры-медики.

В слёте примут участие активисты детских и молодежных общественных объединений, представители добровольческих организаций Мурманской области, в возрасте от 13 лет до 21 года.

В программе слета: конкурс творческой самопрезентации детских и молодёжных общественных объединений; тематические интерактивные площадки с известными представителями профессиональной общественности Мурманской области по основным актуальным направлениям личностного развития: «гражданская активность и добровольчество», «социальное предпринимательство», «информационно-медийное направление», «творческое и интеллектуальное развитие»; тематическая выставка «100 лет ВЛКСМ», лекции и мастер-классы.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

17 марта – 10.30-15.20

30 апреля - 10.30-15.20

Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища сообщает, что в рамках приёмной кампании организованы Дни открытых дверей. Кандидаты для поступления, а также их родители и законные представители смогут встретиться с командованием, преподавателями и воспитателями филиала. В программу Дней открытых дверей также включены экскурсия и мастер-классы по учебным предметам.

Для участия в мероприятии необходимо предварительно зарегистрироваться, выбрав удобную дату посещения. В день проведения мероприятия зарегистрированным членам семьи нужно иметь при себе паспорт, кандидату – свидетельство о рождении.

Набор на обучение в Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища – 80 нахимовцев в 5-е классы – в 2018/2019 учебном году начинается 15 апреля.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 30. Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища.