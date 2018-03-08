нп.Белое Море

12 марта - 10.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

нп.Белое море, 3.

с.Лувеньга

12 марта - 15.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Лувеньга, пл.Мира, 7.

г.Мурманск

11 марта - 11.30

мастер-класс от развивающего центра «Игрумка». Перед спектаклем «По щучьему велению» педагог детского развивающего центра «Игрумка» проведёт для юных зрителей театра мастер-класс по развитию речи.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

11 марта – 15.00

На пешеходной лестнице в районе дома № 20 по улице Воровского состоится установка закладного камня на месте памятника «Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских, чудотворец».

В мероприятии примут участие инициатор создания памятника – путешественник, исследователь, художник Федор Конюхов, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Алексей Веллер, губернатор Мурманской области Марина Ковтун, глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

г.Мурманск, ул.Воровского, 20.

12 марта - 12.00

Флешмоб волонтеров проекта «Фото на выборах». Волонтеры будут предлагать студентам МАГУ сфотографироваться в специальной фоторамке и выложить свою фотографию в социальную сеть с хэштегом #мойфотовыбор51. Цель флешмоба – обратить внимание на фотоконкурс как механизм привлечения молодежи на выборы Президента РФ 18 марта.

г.Мурманск, ул. Егорова, 16. Мурманский арктический государственный университет, фойе.

12 марта – 16.00

Встреча министра экономического развития Мурманской области Елены Тихоновой с заместителем директора Департамента по вопросам безопасности и Крайнего Севера, руководителем Управления по вопросам Крайнего Севера и ресурсам МИД Норвегии господином Бьёрном Мидтхуном.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, II этаж, овальный зал.

13 марта - 11.00-17.00

Слёт проводится в соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», утвержденной постановлением правительства РФ от 30.12.2015 № 1493, и направлен на привлечение детей и молодёжи к общественной деятельности и проявлению гражданской активности, содействие принятию в молодежной среде общих принципов взаимоуважения, добрососедства, межкультурного диалога, знакомство с историческим наследием России.

На слёте будут присутствовать: представители Российского движения школьников, волонтёры победы, волонтёры-медики.

В слёте примут участие активисты детских и молодежных общественных объединений, представители добровольческих организаций Мурманской области, в возрасте от 13 лет до 21 года.

В программе слета: конкурс творческой самопрезентации детских и молодёжных общественных объединений; тематические интерактивные площадки с известными представителями профессиональной общественности Мурманской области по основным актуальным направлениям личностного развития: «гражданская активность и добровольчество», «социальное предпринимательство», «информационно-медийное направление», «творческое и интеллектуальное развитие»; тематическая выставка «100 лет ВЛКСМ», лекции и мастер-классы.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

15 марта – 10.30-17.00

В центре «Лапландия» состоится областной семинар «Современные подходы к организации системы профилактической деятельности в образовательных организациях Мурманской области». Семинар организует Министерство образования и науки Мурманской области и ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

К участию в семинаре приглашаются специалисты муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, муниципальных методических служб, руководители (заместители руководителей), педагогические работники образовательных организаций Мурманской области.

Семинар проводится в целях диссеминации передового практического опыта работы образовательных организаций Мурманской области в сфере профилактики правонарушений, предупреждения распространения наркомании, заболевания ВИЧ-инфекции, предупреждения экстремизма и терроризма среди несовершеннолетних, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирования здоровье сберегающей среды.

Программа мероприятия предусматривает проведение пленарного заседания и педагогических площадок по актуальным направлениям профилактической деятельности на базе учреждений образования, здравоохранения, культуры и искусства.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

17 марта – 10.30-15.20

30 апреля - 10.30-15.20

Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища сообщает, что в рамках приёмной кампании организованы Дни открытых дверей. Кандидаты для поступления, а также их родители и законные представители смогут встретиться с командованием, преподавателями и воспитателями филиала. В программу Дней открытых дверей также включены экскурсия и мастер-классы по учебным предметам.

Для участия в мероприятии необходимо предварительно зарегистрироваться, выбрав удобную дату посещения. В день проведения мероприятия зарегистрированным членам семьи нужно иметь при себе паспорт, кандидату – свидетельство о рождении.

Набор на обучение в Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища – 80 нахимовцев в 5-е классы – в 2018/2019 учебном году начинается 15 апреля.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 30. Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища.

Март

В Министерстве здравоохранения Мурманской области главные врачи мурманских поликлиник примут граждан по личным вопросам (без предварительной записи):

16 марта - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская детская консультативно-диагностическая поликлиника» Шафиев Константин Риваевич.

23 марта - 15.00-17.00

Главный врач ГОАУЗ «Мурманская областная стоматологическая поликлиника» Толмачева Эмма Михайловна.

30 марта - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб. 107.