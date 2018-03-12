нп.Белое Море

12 марта - 10.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

нп.Белое море, 3.

с.Лувеньга

12 марта - 15.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Лувеньга, пл.Мира, 7.

г.Мурманск

12 марта - 12.00

Флешмоб волонтеров проекта «Фото на выборах». Волонтеры будут предлагать студентам МАГУ сфотографироваться в специальной фоторамке и выложить свою фотографию в социальную сеть с хэштегом #мойфотовыбор51. Цель флешмоба – обратить внимание на фотоконкурс как механизм привлечения молодежи на выборы Президента РФ 18 марта.

г.Мурманск, ул. Егорова, 16. Мурманский арктический государственный университет, фойе.

12 марта – 16.00

Встреча министра экономического развития Мурманской области Елены Тихоновой с заместителем директора Департамента по вопросам безопасности и Крайнего Севера, руководителем Управления по вопросам Крайнего Севера и ресурсам МИД Норвегии господином Бьёрном Мидтхуном.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, II этаж, овальный зал.

13 марта - 11.00-17.00

Слёт проводится в соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», утвержденной постановлением правительства РФ от 30.12.2015 № 1493, и направлен на привлечение детей и молодёжи к общественной деятельности и проявлению гражданской активности, содействие принятию в молодежной среде общих принципов взаимоуважения, добрососедства, межкультурного диалога, знакомство с историческим наследием России.

На слёте будут присутствовать: представители Российского движения школьников, волонтёры победы, волонтёры-медики.

В слёте примут участие активисты детских и молодежных общественных объединений, представители добровольческих организаций Мурманской области, в возрасте от 13 лет до 21 года.

В программе слета: конкурс творческой самопрезентации детских и молодёжных общественных объединений; тематические интерактивные площадки с известными представителями профессиональной общественности Мурманской области по основным актуальным направлениям личностного развития: «гражданская активность и добровольчество», «социальное предпринимательство», «информационно-медийное направление», «творческое и интеллектуальное развитие»; тематическая выставка «100 лет ВЛКСМ», лекции и мастер-классы.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

13 марта – 16.00-17.00

Состоится прямая телефонная линия с врио начальника УФСИН России по Мурманской области полковником внутренней службы Евгением Робертовичем Салыкиным.

Задать вопрос и получить квалифицированный ответ жители Мурманска и области могут по телефону (8152) 404-198.

14 марта – 17.00

Состоится бесплатный тренинг для предпринимателей «Юридические аспекты предпринимательства и система налогообложения». Тренинг проведёт Центр поддержки предпринимательства Мурманской области в рамках в рамках программ обучения АО «Корпорация МСП». В ходе тренинга будут освещены следующие темы: определить преимущества и недостатки форм бизнеса на примере ООО и ИП; получить информацию о системе налогообложения; сформировать последовательность действий при регистрации юридического лица и при выборе системы налогообложения.

К участию в тренинге приглашаются как действующие, так и начинающие предприниматели Мурманской области. Тренинг проведёт аккредитованный тренер АО «Корпорация МСП», специалист отдела образовательных программ Центра поддержки предпринимательства Мурманской области Александра Воложинова.

Участие в семинаре – бесплатно, регистрация обязательна Зарегистрироваться на тренинг «Юридические аспекты предпринимательства и система налогообложения» можно по ссылке: https://cppmo.timepad.ru/event/679825/

г.Мурманск, ул.Подстаницкого, 1. Многофункциональная площадка ГОБУ МРИБИ.

15 марта – 10.30-17.00

В центре «Лапландия» состоится областной семинар «Современные подходы к организации системы профилактической деятельности в образовательных организациях Мурманской области». Семинар организует Министерство образования и науки Мурманской области и ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

К участию в семинаре приглашаются специалисты муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, муниципальных методических служб, руководители (заместители руководителей), педагогические работники образовательных организаций Мурманской области.

Семинар проводится в целях диссеминации передового практического опыта работы образовательных организаций Мурманской области в сфере профилактики правонарушений, предупреждения распространения наркомании, заболевания ВИЧ-инфекции, предупреждения экстремизма и терроризма среди несовершеннолетних, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирования здоровье сберегающей среды.

Программа мероприятия предусматривает проведение пленарного заседания и педагогических площадок по актуальным направлениям профилактической деятельности на базе учреждений образования, здравоохранения, культуры и искусства.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

15 марта – 17.00

Состоится бесплатный семинар для предпринимателей «Клиентомания. Как создать, развить и оценить клиентоориентированность компании». Организатором семинара выступает Центр поддержки предпринимательства Мурманской области. К участию в семинаре приглашаются действующие и начинающие предприниматели, руководители малого и среднего бизнеса.

В программе семинара: Клиентоориентированность как способ увеличения прибыли. Почему сервис высокого класса — это не всегда признак клиентоориентированности? Как сделать свою компанию привлекательной для клиентов даже при высокой конкуренции? В чём отличие качественного и профессионального сервиса? Как перевести компанию на профессиональный уровень? Как обеспечить постоянную обратную связь от ваших клиентов?

Семинар будет проведен опытным тренером личностного развития, психологом с 12-летним стажем работы, руководителем «Мурманского тренингового центра» Мариной Мыжерицкой.

Участие в семинаре – бесплатно, регистрация обязательна. Зарегистрироваться на семинар «Клиентомания. Как создать, развить и оценить клиентоориентированность компании» можно по ссылке: https://cppmo.timepad.ru/event/679868/

г.Мурманск, просп. Ленина, 27а. Мурманский тренинговый центр.

17 марта – 10.30-15.20

30 апреля - 10.30-15.20

Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища сообщает, что в рамках приёмной кампании организованы Дни открытых дверей. Кандидаты для поступления, а также их родители и законные представители смогут встретиться с командованием, преподавателями и воспитателями филиала. В программу Дней открытых дверей также включены экскурсия и мастер-классы по учебным предметам.

Для участия в мероприятии необходимо предварительно зарегистрироваться, выбрав удобную дату посещения. В день проведения мероприятия зарегистрированным членам семьи нужно иметь при себе паспорт, кандидату – свидетельство о рождении.

Набор на обучение в Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища – 80 нахимовцев в 5-е классы – в 2018/2019 учебном году начинается 15 апреля.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 30. Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища.

Март

В Министерстве здравоохранения Мурманской области главные врачи мурманских поликлиник примут граждан по личным вопросам (без предварительной записи):

16 марта - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская детская консультативно-диагностическая поликлиника» Шафиев Константин Риваевич.

23 марта - 15.00-17.00

Главный врач ГОАУЗ «Мурманская областная стоматологическая поликлиника» Толмачева Эмма Михайловна.

30 марта - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб. 107.