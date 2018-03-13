снп.Нивский

13 марта - 9.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

снп.Нивский, ул. Букина, 2.

снп.Лесозаводский

13 марта - 11.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

снп.Лесозаводский, ул. Центральная, 1.

с.Ловозеро

13 марта - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

пгт.Мурмаши

13 марта - 9.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

пгт.Мурмаши, ул. Мира, 10.

13 марта - 11.00

Выездное мероприятие в «Аэропорт Мурманск» по вопросам организации логистики и сопровождения инвалидов на территории аэропорта. Тема мероприятия: Посещение аэропорта по обращению председателя

правления Мурманской региональной общественной организации инвалидов «Ковчег» И.Б. Соболева в рамках государственной программы «Доступная среда».

пгт.Мурмаши, Аэропорт.

г.Мурманск

13 марта - 8.45

Губернатор Марина Ковтун примет участие в акции «Моя семья – мои истоки». Акцию «Моя семья – мои истоки», направленную на проведение в образовательных организациях внеклассных мероприятий по изучению истории семьи, семейных традиций и ценностей, проводит региональное отделение ОНФ. В рамках акции дети вместе со своими родителями, бабушками и дедушками составят своё родовое дерево.

В рамках занятия в школе № 36 губернатор Марина Ковтун расскажет школьникам о своем отце Герое Социалистического Труда Василии Тихоновиче Козлове, а ребята поделятся историями своих семей.

г.Мурманск, ул. Комсомольская, 13. Школа № 36.

13 марта - 10.30

Заместитель губернатора Григорий Стратий примет участие в церемонии торжественного открытия выставки «Море. Ресурсы. Технологии». На стендах 18-й международной рыбопромышленной выставки «Море. Ресурсы. Технологии» участники продемонстрируют новые технические и технологические решения в сфере судоремонта, снабжения и оснащения судов и заводов, систем мониторинга и связи.

В рамках деловых мероприятий выставки будет рассмотрен круг вопросов, посвященных инвестиционным возможностям в сфере переработки неквотируемых водных биоресурсов; правовому регулированию рыбопромышленного комплекса; обновлению океанического и прибрежного флота.

г.Мурманск, просп.Ленина, 82. Деловой центр «Арктика», зал «Азимут».

13 марта - 11.00-17.00

Областной слёт лидеров детских и молодежных общественных объединений «Молодёжный конвент». Слёт проводится в соответствии с Государственной Программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», утверждённой постановлением правительства РФ от 30.12.2015 № 1493, и направлен на привлечение детей и молодёжи к общественной деятельности и проявлению гражданской активности, содействие принятию в молодежной среде общих принципов взаимоуважения, добрососедства, межкультурного диалога, знакомство с историческим наследием России.

На слёте будут присутствовать: представители Российского движения школьников, волонтёры победы, волонтёры-медики. В слёте примут участие около 100 активистов детских и молодёжных общественных объединений, представителей добровольческих организаций Мурманской области, в возрасте от 13 лет до 21 года.

В программе слета: тематические интерактивные площадки, посвященные году добровольчества (волонтерства) и гражданской активности в Российской Федерации; стендовые презентации образовательных организаций; интерактивные площадки от «Волонтёров Победы», «Волонтеров-медиков» и «Общероссийского народного фронта»; практикум «Факторы риска и здоровье» от центра специализированных видов медицинской помощи; творческие самопрезентации детских (молодежных) общественных организаций (объединений); презентации образовательных организаций от «Волонтёров Победы» и «Волонтеров-медиков»; творческие самопрезентации детских (молодёжных) общественных организаций (объединений), Молодёжки ОНФ и центра специализированных видов медицинской помощи.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

13 марта - 14.30

Пресс-конференция, посвященная запуску федеральной программы «Ты – предприниматель». Программа «Ты – предприниматель» – это федеральный проект, направленный на развитие бизнес-инициатив. В Мурманской области программа успешно реализуется уже пятый год при поддержке регионального министерства развития промышленности и предпринимательства.

Гости пресс-центра «Мурманский вестник»: Кузнецова Ольга Александровна – министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области; Доголева Светлана Анатольевна – начальник отдела развития инноваций и предпринимательства министерства; Марышев Артем Сергеевич – руководитель Центра поддержки предпринимательства Мурманской области; Павлова Надежда Валерьевна – директор ООО «Моресоль» (участник программы «Ты – предприниматель» в 2017 году, победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России» в номинации «Социальный бизнес года»; представляла Мурманскую область на финале Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России» в Москве; Митаки Максим Павлович – генеральный директор ООО «Техноэколь» (участник программы «Ты – предприниматель» в 2015 году, победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России» в номинации «Успешный старт»).

г.Мурманск, просп. Кирова, 46. Пресс-центр областной газеты «Мурманский вестник», 2-й этаж.

13 марта - 15.00

Заместитель губернатора проведёт рабочее совещание по вопросу перехода Мурманской области на новые принципы организации обращения с твёрдыми коммунальными отходами в северной технологической зоне региона. В совещании примут участие представители региональных министерств, муниципальных образований, специализированных организаций по обращению с отходами, УК, ТСЖ, ЖСК.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. II этаж, актовый зал.

13 марта – 16.00-17.00

Состоится прямая телефонная линия с врио начальника УФСИН России по Мурманской области полковником внутренней службы Евгением Робертовичем Салыкиным.

Задать вопрос и получить квалифицированный ответ жители Мурманска и области могут по телефону (8152) 404-198.

13 марта - 18.00

Выступление министра экономического развития Мурманской области Елены Тихоновой на российско-норвежской встрече деловых кругов. Встреча организована Норвежско-Российской торговой палатой и Торгово-промышленной палатой Мурманской области.

г.Мурманск, ул.Книповича, 17. Отель «Park Inn Полярные Зори».

14 марта - 9.20

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун и генеральный директор ПАО «ТГК-1» Алексей Барвинок посетят Южную котельную ПАО «Мурманская ТЭЦ», где познакомятся с реализацией проектов, предусмотренных Экологическим соглашением. Документ был подписан между Правительством региона и ПАО «ТГК-1» в 2017 году.

В ходе визита будет продемонстрирована работа новых установок беспарового разогрева и закрытого слива мазута, запущен в опытную эксплуатацию комплекс очистных сооружения производственных и сточных вод.

г.Мурманск, ул.Фадеев Ручей, 7. Южная котельная ПАО «Мурманская ТЭЦ».

14 марта - 15.00

В Региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Мурманской области состоится презентации студенческой «Юридической клиники» на базе Региональной общественной приемной Д.А. Медведева для студентов мурманских вузов в рамках регионального партийного партии «Единая Россия» «Профориентация-2025».

В ходе мероприятия студенты познакомятся с работой региональной общественной приемной председателя партии, в частности «Юридического центра» приёмной. Юристы подробно расскажут о практической деятельности, работе с обращениями граждан и особенностях ведения личных приемов.

По итогам мероприятия все желающие студенты будут приглашены для прохождения практики на базе юридического центра Региональной общественной приемной.

г.Мурманск, просп.Ленина, 88. Региональная общественная приёмная председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Мурманской области.

14 марта – 17.00

Состоится бесплатный тренинг для предпринимателей «Юридические аспекты предпринимательства и система налогообложения». Тренинг проведёт Центр поддержки предпринимательства Мурманской области в рамках в рамках программ обучения АО «Корпорация МСП». В ходе тренинга будут освещены следующие темы: определить преимущества и недостатки форм бизнеса на примере ООО и ИП; получить информацию о системе налогообложения; сформировать последовательность действий при регистрации юридического лица и при выборе системы налогообложения.

К участию в тренинге приглашаются как действующие, так и начинающие предприниматели Мурманской области. Тренинг проведёт аккредитованный тренер АО «Корпорация МСП», специалист отдела образовательных программ Центра поддержки предпринимательства Мурманской области Александра Воложинова.

Участие в семинаре – бесплатно, регистрация обязательна Зарегистрироваться на тренинг «Юридические аспекты предпринимательства и система налогообложения» можно по ссылке: https://cppmo.timepad.ru/event/679825/

г.Мурманск, ул.Подстаницкого, 1. Многофункциональная площадка ГОБУ МРИБИ.

15 марта – 10.30-17.00

В центре «Лапландия» состоится областной семинар «Современные подходы к организации системы профилактической деятельности в образовательных организациях Мурманской области». Семинар организует Министерство образования и науки Мурманской области и ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

К участию в семинаре приглашаются специалисты муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, муниципальных методических служб, руководители (заместители руководителей), педагогические работники образовательных организаций Мурманской области.

Семинар проводится в целях диссеминации передового практического опыта работы образовательных организаций Мурманской области в сфере профилактики правонарушений, предупреждения распространения наркомании, заболевания ВИЧ-инфекции, предупреждения экстремизма и терроризма среди несовершеннолетних, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирования здоровье сберегающей среды.

Программа мероприятия предусматривает проведение пленарного заседания и педагогических площадок по актуальным направлениям профилактической деятельности на базе учреждений образования, здравоохранения, культуры и искусства.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

15 марта – 17.00

Состоится бесплатный семинар для предпринимателей «Клиентомания. Как создать, развить и оценить клиентоориентированность компании». Организатором семинара выступает Центр поддержки предпринимательства Мурманской области. К участию в семинаре приглашаются действующие и начинающие предприниматели, руководители малого и среднего бизнеса.

В программе семинара: Клиентоориентированность как способ увеличения прибыли. Почему сервис высокого класса — это не всегда признак клиентоориентированности? Как сделать свою компанию привлекательной для клиентов даже при высокой конкуренции? В чём отличие качественного и профессионального сервиса? Как перевести компанию на профессиональный уровень? Как обеспечить постоянную обратную связь от ваших клиентов?

Семинар будет проведен опытным тренером личностного развития, психологом с 12-летним стажем работы, руководителем «Мурманского тренингового центра» Мариной Мыжерицкой.

Участие в семинаре – бесплатно, регистрация обязательна. Зарегистрироваться на семинар «Клиентомания. Как создать, развить и оценить клиентоориентированность компании» можно по ссылке: https://cppmo.timepad.ru/event/679868/

г.Мурманск, просп. Ленина, 27а. Мурманский тренинговый центр.

17 марта – 10.30-15.20

30 апреля - 10.30-15.20

Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища сообщает, что в рамках приёмной кампании организованы Дни открытых дверей. Кандидаты для поступления, а также их родители и законные представители смогут встретиться с командованием, преподавателями и воспитателями филиала. В программу Дней открытых дверей также включены экскурсия и мастер-классы по учебным предметам.

Для участия в мероприятии необходимо предварительно зарегистрироваться, выбрав удобную дату посещения. В день проведения мероприятия зарегистрированным членам семьи нужно иметь при себе паспорт, кандидату – свидетельство о рождении.

Набор на обучение в Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища – 80 нахимовцев в 5-е классы – в 2018/2019 учебном году начинается 15 апреля.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 30. Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища.

Март

В Министерстве здравоохранения Мурманской области главные врачи мурманских поликлиник примут граждан по личным вопросам (без предварительной записи):

16 марта - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская детская консультативно-диагностическая поликлиника» Шафиев Константин Риваевич.

23 марта - 15.00-17.00

Главный врач ГОАУЗ «Мурманская областная стоматологическая поликлиника» Толмачева Эмма Михайловна.

30 марта - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб. 107.